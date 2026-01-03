Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία αναλαμβάνει πρωτοβολία για την λήξη του εμφυλίου

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας «καλεί όλες τις παρατάξεις του νότου να συμμετάσχουν ενεργά στη διάσκεψη» που οργανώνει στην πρωτεύουσά του

Newsbomb

Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία αναλαμβάνει πρωτοβολία για την λήξη του εμφυλίου
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σαουδαραβική διπλωματία προσκαλεί «όλες τις παρατάξεις του νότου» της Υεμένης σε «διάλογο» εντός της ημέρας στο Ριάντ, προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες που μαίνονται ανάμεσα στους αυτονομιστές και τις άλλες δυνάμεις του συνασπισμού της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας «καλεί όλες τις παρατάξεις του νότου να συμμετάσχουν ενεργά στη διάσκεψη» που οργανώνει στην πρωτεύουσά του για να εξευρεθούν «δίκαιες λύσεις», οι οποίες «θα ικανοποιούν τους θεμιτούς πόθους του λαού του νότου», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ που δημοσιοποιήθηκε μέσω X. Το κείμενο διευκρινίζει πως ο δυνητικός «διάλογος» αυτός συγκαλείται κατόπιν αιτήματος της υεμενίτικης διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Πόσο αυξάνονται οι αποδοχές τους με τις νέες φοροαπαλλαγές - παραδείγματα

05:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα δουν λεφτα οι δικαιούχοι

04:35ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία αναλαμβάνει πρωτοβολία για την λήξη του εμφυλίου

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δύο νεκροί και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα από τον ισχυρό σεισμό

03:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε εκκινούν και πόσο θα κρατήσουν

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ο πρόεδρος της χώρας μιλά για ναυαγούς από αμερικάνικα πλήγματα

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Γκουτέρες στο Ισραήλ να αντιστρέψει την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ στη Γάζα

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα συγχαίρει τα νέα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Πυροβόλησαν τους μουσικούς κατά την διάρκεια συναυλίας - Τρίτη επίθεση του είδους

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Σ.Α. ΟΗΕ: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ανανέωση της αποστολής των κυανόκρανων στην Κύπρο

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Μιχάιλο Φέντοροφ νέος υπουργός Άμυνας της χώρας

01:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τρεις νεκροί στις Άλπεις από χιονοστιβάδες

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Νεκρή 48χρονη κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Σύρου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της Μάρνη - Τρεις απεγκλωβισμοί

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Συγχαρητήρια στους διαιτητές, οι βολές ήταν 18-28»

23:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Στην κορυφή Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 21 μεταναστών στο Φαρμακονήσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντάνα: Τα δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία - Αυτή είναι η σερβιτόρα που έκαψε το μοιραίο κλαμπ

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο «θρύλος» της Τσέλσι και της Ρουμανίας, Νταν Πετρέσκου, δίνει μάχη για τη ζωή του

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

03:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε εκκινούν και πόσο θα κρατήσουν

05:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα δουν λεφτα οι δικαιούχοι

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «έπιασαν» οι LIVE εκπομπές την Πρωτοχρονιά

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Ανάλυση του BBC: Τι συνέβη και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία - Τι δείχνουν τα βίντεο

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

21:30LIFESTYLE

Γενέθλια στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

07:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Η Αλίκη δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί» - Νέα ανάρτηση του αδελφού της

12:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

22:31LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Στο Λονδίνο με τον σύντροφό της - «Χθες το κλείσαμε, σήμερα ήρθαμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ