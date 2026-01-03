Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία αναλαμβάνει πρωτοβολία για την λήξη του εμφυλίου

Η σαουδαραβική διπλωματία προσκαλεί «όλες τις παρατάξεις του νότου» της Υεμένης σε «διάλογο» εντός της ημέρας στο Ριάντ, προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες που μαίνονται ανάμεσα στους αυτονομιστές και τις άλλες δυνάμεις του συνασπισμού της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας «καλεί όλες τις παρατάξεις του νότου να συμμετάσχουν ενεργά στη διάσκεψη» που οργανώνει στην πρωτεύουσά του για να εξευρεθούν «δίκαιες λύσεις», οι οποίες «θα ικανοποιούν τους θεμιτούς πόθους του λαού του νότου», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ που δημοσιοποιήθηκε μέσω X. Το κείμενο διευκρινίζει πως ο δυνητικός «διάλογος» αυτός συγκαλείται κατόπιν αιτήματος της υεμενίτικης διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

