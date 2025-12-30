Υεμένη: Τα ΗΑΕ αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους από τη χώρα, μετά την επίθεση του Ριάντ

Τα ΗΑΕ ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι εξεπλάγησαν από το αεροπορικό πλήγμα και ότι το φορτίο που δέχθηκε την επίθεση δεν περιείχε όπλα και προοριζόταν για τις δυνάμεις των Εμιράτων

Newsbomb

Υεμένη: Τα ΗΑΕ αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους από τη χώρα, μετά την επίθεση του Ριάντ
Χ
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν σήμερα (30/12) ότι αποσύρουν τις εναπομείνασες δυνάμεις τους από την Υεμένη μετά την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας σε έκκληση για αποχώρηση των δυνάμεων του ΗΑΕ από τη χώρα εντός 24 ωρών, σε μια μεγάλη κρίση μεταξύ των δύο δυνάμεων του Κόλπου και πετρελαιοπαραγωγών χωρών.

Τα ΗΑΕ έκαναν την ανακοίνωση αυτή μερικές ώρες έπειτα από αεροπορικό πλήγμα από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό στο λιμάνι Μουκάλα της νότιας Υεμένης.

Αποκλίνοντα συμφέροντα

Η επίθεση σε φορτίο όπλων που συνδέεται με τα ΗΑΕ, όπως ανέφερε το Ριάντ, αποτελεί την πιο σημαντική κλιμάκωση μέχρι σήμερα ανάμεσα στο Ριάντ και το Αμπού Ντάμπι σε μια διευρυνόμενη ρήξη μεταξύ των δύο μοναρχιών του Κόλπου.

Κάποτε πυλώνες της περιφερειακής σταθερότητας, οι δύο ισχυρές χώρες του Κόλπου βλέπουν τα συμφέροντά τους να αποκλίνουν στα πάντα από τις ποσοστώσεις πετρελαίου μέχρι τη γεωπολιτική επιρροή.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι έθεσε εθελοντικά τέλος στην αποστολή των μονάδων του κατά της τρομοκρατίας στην Υεμένη, τις μοναδικές δυνάμεις που είχε στη χώρα μετά την «ολοκλήρωση» της στρατιωτικής παρουσίας του στην Υεμένη το 2019.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η «εναπομείνασα παρουσία περιορίζεται σε ειδικευμένο προσωπικό στο πλαίσιο προσπαθειών κατά της τρομοκρατίας, σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους».

Ανέφερε πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνολική αξιολόγηση έπειτα από πρόσφατες εξελίξεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων WAM, επικαλούμενο ανακοίνωσε που εξέδωσε το υπουργείο.

Σύγκρουση μεταξύ των πάλαι πότε συμμάχων κατά των Χούθι

Διακηρύσσοντας πως η εθνική ασφάλειά της είναι κόκκινη γραμμή, η Σαουδική Αραβία υποστήριξε νωρίτερα σήμερα πως τα ΗΑΕ πίεσαν τους αυτονομιστές της νότιας Υεμένης να διενεργήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις που έφθασαν μέχρι τα σύνορα του βασιλείου.

Ήταν η πιο σκληρή γλώσσα που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα το Ριάντ εναντίον των ΗΑΕ στη διαφωνία μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών που συνεργάστηκαν κάποτε σε έναν συνασπισμό εναντίον του συνδεόμενου με το Ιράν κινήματος Χούθι της Υεμένης τα συμφέροντα των οποίων όμως στην Υεμένη αποκλίνουν τα τελευταία χρόνια.

Αυτονομία ή ενότητα για τη νότια Υεμένη

Οι τριβές μεγάλωσαν στο εσωτερικό του συνασπισμού καθώς το Αμπού Ντάμπι υποστήριξε την επιδίωξη των αυτονομιστών του νότου για αυτονομία, ενώ το Ριάντ εξακολούθησε να υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τελικά ένα ανοικτό ρήγμα μετά των δύο συμμάχων στον Κόλπο.

Πλήγμα σε αποβάθρα

Σήμερα ο συνασπισμός έπληξε αποβάθρα όπως είπε η οποία χρησιμοποιούνταν για την παροχή ξένης στρατιωτικής βοήθειας στους υποστηριζόμενους από τα ΗΑΕ αυτονομιστές. Ο επικεφαλής του υποστηριζόμενου από τη Σαουδική Αραβία προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης έδωσε στις δυνάμεις των Εμιράτων προθεσμία 24 ωρών για να φύγουν.

Τα ΗΑΕ ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι εξεπλάγησαν από το αεροπορικό πλήγμα και ότι το φορτίο που δέχθηκε την επίθεση δεν περιείχε όπλα και προοριζόταν για τις δυνάμεις των Εμιράτων.

Ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης Ρασάντ αλ-Αλίμι κατηγόρησε τα ΗΑΕ σε τηλεοπτική ομιλία ότι πυροδοτούν την εσωτερική διαμάχη στην Υεμένη με την υποστήριξή τους στο Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (ΜΣΝ), σύμφωνα με τα κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης.

«Δυστυχώς, έχει επιβεβαιωθεί οριστικά πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πίεσαν και καθοδήγησαν το ΜΣΝ προκειμένου να υπονομεύσει και να εξεγερθεί κατά της αρχής του κράτους μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης», πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ τόνισαν νωρίτερα πως «οι χειρισμοί σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις πρέπει να γίνουν υπεύθυνα και με τρόπο που αποτρέπει την κλιμάκωση, στη βάση αξιόπιστων γεγονότων και του υφιστάμενου συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών».

Ψηφιακή συνάντηση την Κυριακή με μέλη του ΟΠΕΚ+

Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ είναι αμφότερα σημαντικοί παίκτες στον οργανισμό πετρελαιοεξαγωγικών κρατών ΟΠΕΚ και τυχόν διαφωνίες μεταξύ τους μπορεί να εμποδίσουν την ομοφωνία σχετικά με τις αποφάσεις για την παραγωγή πετρελαίου.

Οι δύο χώρες και άλλα έξι μέλη του ΟΠΕΚ+ 'συναντώνται' διαδικτυακά την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου και αντιπρόσωποι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την τρέχουσα πολιτική τους που δεν προβλέπει καμία αλλαγή στην παραγωγή του πρώτου τριμήνου.

Δέκα χρόνια μαχών

Τα ΗΑΕ ήταν μέλος του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού που μάχεται εναντίον του κινήματος των Χούθι στην Υεμένη από το 2015. Το 2019 άρχισε να μειώνει τα στρατεύματά του στη χώρα αλλά διατήρησε τη δέσμευση στην υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Το ΣΜΝ αποφάσισε αργότερα να επιδιώξει αυτοδιάθεση στον νότο και αυτόν τον μήνα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον στρατευμάτων της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία Υεμένης, φέρνοντας τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία πιο κοντά από ποτέ σε αντιπαράθεση στην Υεμένη διακινδυνεύοντας την αναζωπύρωση ενός μακρόχρονου εμφυλίου πολέμου.

Η προώθηση ακολούθησε χρόνια αδιεξόδου, με το ΣΜΝ να διεκδικεί ευρύ έλεγχο στον νότο, περιλαμβανομένης της επαρχίας Χαντραμούτ. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε το ΣΜΝ να μην επιχειρήσει στρατιωτικές κινήσεις στη Χαντραμούτ και ζήτησε την αποχώρηση των δυνάμεών του.

Το ΣΜΝ απέρριψε τη σαουδαραβική έκκληση. Το αεροπορικό πλήγμα νωρίς σήμερα το πρωί ακολούθησε την άφιξη το Σαββατοκύριακο δύο πλοίων από το λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ το Σάββατο και την Κυριακή χωρίς την εξουσιοδότησή του, δήλωσε ο συνασπισμός.

Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και θαλάσσιος αποκλεισμός μετά το πλήγμα

Το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει ένα πλοίο το οποίο ταυτοποίησε ως το "Greenland" από το οποίο είπε ξεφορτώθηκαν όπλα και οχήματα μάχης, προσθέτοντας ότι ήρθε από το λιμάνι Φουτζάιρα των Εμιράτων. Ο καταγεγραμμένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής του Greenland είναι η Salem Al Makrani Cargo Company, με έδρα το Ντουμπάι, με παράρτημα στη Φουτζάιρα, αναφέρει ο ιστότοπος της εταιρίας. Είναι ένα φορτηγό πλοίο ρο-ρο (RoRo).

Ο συνασπισμός ανέφερε πως το πλήγμα στο λιμάνι της Μουκάλα δεν προκάλεσε απώλειες ή παράπλευρές ζημιές, σύμφωνα με σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο πηγές δήλωσαν στο Ρόιτερς πως στόχος ήταν η αποβάθρα όπου ξεφορτώθηκε το φορτίο των δύο πλοίων.

Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε αμέσως να επιβεβαίωσε τι χτυπήθηκε ή τη φύση ή προέλευση φορτίων που μπορεί να έχουν στοχοποιηθεί.

Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Υεμένης δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται από το λιμάνι τις πρώτες πρωινές ώρες μετά το πλήγμα, με καμένα αυτοκίνητα στο λιμάνι. Ο Αλίμι επέβαλε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και θαλάσσιο και χερσαίο αποκλεισμό σε όλα τα λιμάνια και τις δελεύσεις για 72 ώρες, εκτός εξαιρέσεων που έχουν άδεια από τον συνασπισμό.

Ο Αϊντάρους αλ-Ζουμπάιντι, επικεφαλής του ΣΜΝ και ο αναπληρωτής αρχηγός του προεδρικού συμβουλίου ανέφεραν σε κοινή δήλωση μαζί με άλλα τρία μέλη του συμβουλίου ότι τα ΗΑΕ παραμένουν κύριος εταίρος στη μάχη εναντίον των Χούθι. Η δήλωση απορρίπτει τις εντολές του Αλίμι και αναφέρει ότι στερείται ομοφωνίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε αλλοδαπή για κλοπές σε βάρος ανθρώπων με κινητικές και νοητικές αναπηρίες - Προσποιούνταν την οικιακή βοηθό

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Συνελήφθη 29χρονος Σύρος που σχεδίαζε επιθέσεις στην Ευρώπη «γύρω στα Χριστούγεννα» - Πιστεύεται ότι είναι μέλος του ISIS

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

19:48ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Με ταχύτητα «ρεκόρ» αυξήθηκαν οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία εν μέσω της πίεσης Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η γιαγιά που είχε κάνει συντήρηση «α λά μίστερ Μπιν» στην εικόνα του Χριστού

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο στη Στοκχόλμη - Τουλάχιστον 10 τραυματίες

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με αναφορά στον Τραμπ το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γκεοργκίεφ

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ανακούφιση για τον Νίκολα Γιόκιτς - Ο χρόνος που θα μείνει εκτός δράσης

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε 12χρονο και 13χρονο για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

19:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση στο ΟΑΚΑ για Τετέι και Κοντούρη μπροστά σε 1.000 φιλάθλους!

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φώκια εμφανίστηκε στα νερά του ενετικού λιμανιού

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαπληκτισμός μεταξύ οικογενειών Ρομά η αιτία του σοβαρού επεισοδίου στη Νέα Ιωνία

18:58TRAVEL

Ισραήλ: Η Ελλάδα αναδείχθηκε Νο1 διεθνής προορισμός για τους Ισραηλινούς το 2025

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τα ΗΑΕ αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους από τη χώρα, μετά την επίθεση της Σαουδικής Αραβίας

18:46BOMBER

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την καταδίκη στο φιάσκο, ένα τσιγάρο δρόμος...

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Η νέα υγιεινή ζωή της Όπρα Γουίνφρεϊ: Η παχυσαρκία και τα φάρμακα GLP-1

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική Δούμα: «Σκληρή απάντηση» στο Κίεβο για την επίθεση σε κατοικία του Πούτιν απαιτεί ο πρόεδρός της

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν έκανα τίποτα για να την βγάλω στη φυλακή τα Χριστούγεννα»- Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης με την εν διαστάσει σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν έκανα τίποτα για να την βγάλω στη φυλακή τα Χριστούγεννα»- Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης με την εν διαστάσει σύζυγό του

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

17:12ΚΥΠΡΟΣ

«Mας έπιασαν από τον λαιμό» - Τούρκοι στρατιώτες και ψευδο-αστυνομικοί στα κατεχόμενα επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς - Βίντεο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ