Ρεκόρ εκτελέσεων στη Σαουδική Αραβία - 347 άνθρωποι το 2025

Η Σαουδική Αραβία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό καταγεγραμμένων εκτελέσεων το 2025 από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, με 347 άτομα να εκτελούνται - δύο περισσότερα από ό,τι το 2024, σύμφωνα με τον Ευρω-Σαουδαραβικό Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ESOHR), μια σαουδαραβική ΜΚΟ που λειτουργεί από την εξορία.

Τα αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά αντιπροσώπευαν το 69% όλων των εκτελέσεων, με 238 άτομα να καταδικάζονται σε θάνατο, σε σύγκριση με 222 το προηγούμενο έτος.

Ο οργανισμός προειδοποίησε για «μια άνευ προηγουμένου αύξηση στις εκτελέσεις που σχετίζονται ειδικά με την κάνναβη », καθώς 97 άτομα εκτελέστηκαν αποκλειστικά για αδικήματα που σχετίζονται με αυτήν την ουσία, σε σύγκριση με 15 το 2014.

Τα τελευταία χρόνια, η Σαουδική Αραβία έχει εντείνει τον αγώνα της κατά της διακίνησης ναρκωτικών, η οποία θεωρείται ένα από τα κύρια προβλήματα της χώρας.

Η νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας ορίζει ότι η πιο αυστηρή τιμωρία για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών είναι ο θάνατος.

Τον Νοέμβριο του 2022, η χώρα επανέλαβε τις εκτελέσεις για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά μετά από σχεδόν τριετή αναστολή, ανατρέποντας ένα μορατόριουμ που είχε ανακοινωθεί από την Σαουδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2021.

Η έκθεση προειδοποιεί επίσης για την «αυξανόμενη δίωξη αλλοδαπών », οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 57% των εκτελεσθέντων το 2025, συνολικά 202 υποθέσεις . Το 94% αυτών των ατόμων καταδικάστηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Επιπλέον, καταγράφηκαν οι εκτελέσεις δύο ατόμων που συνελήφθησαν για εγκλήματα που διέπραξαν όταν ήταν ανήλικοι.

Το ESOHR υπενθύμισε ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της χώρας και de facto ηγέτης, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν , δήλωσε το 2018 ότι η πρόθεσή του ήταν να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των εκτελέσεων.

Η οργάνωση επεσήμανε ότι τα επίσημα στοιχεία ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν το πραγματικό σύνολο των εκτελέσεων λόγω «έλλειψης διαφάνειας και της πιθανότητας οι ποινές να εκτελούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εν μέσω σκληρών πρακτικών που κυμαίνονται από βασανιστήρια έως την άρνηση στις οικογένειες του δικαιώματος να αποχαιρετήσουν και να θάψουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα».