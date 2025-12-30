Σαουδική Αραβία: Βομβάρδισε λιμάνι της Υεμένης - Στόχευσε φορτία που μετέφεραν όπλα από τα ΗΑΕ

Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε την παραλιακή πόλη Μουκάλα της Υεμένης την Τρίτη, καθώς, όπως εξήγησε «έφτασαν στο λιμάνι της πόλης φορτία που μετέφεραν όπλα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τις αυτονομιστικές δυνάμεις της περιοχής», προειδοποιώντας το Αμπού Ντάμπι ότι οι ενέργειές του ήταν «εξαιρετικά επικίνδυνες».

Η επίθεση αυτή σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του βασιλείου και των δυνάμεων του Συμβουλίου Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ)-συνασπισμός αυτονομιστικών ομάδων στην Υεμένη- το οποίο υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

BIG: Saudi airstrikes hit Yemen’s Mukalla Port, targeting ships from the UAE carrying armored vehicles and weapons for UAE-backed Southern Transitional Council (STC) separatists.



Tensions between Saudi-backed and UAE-backed forces have escalated sharply after pro-UAE forces… pic.twitter.com/ExPP78VVTz — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

Επίσης, επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ Ριάντ και Αμπού Ντάμπι, τα οποία υποστήριζαν αντίπαλες πλευρές στον δεκαετή πόλεμο της Υεμένης εναντίον των -υποστηριζόμενων από το Ιράν- ανταρτών Χούθι. Οι δύο χώρες, αν και έχουν στενή συνεργασία σε πολλά θέματα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους σε οικονομικά και πολιτικά θέματα της περιοχής.

Διορία 24 ωρών να αποχωρήσουν τα στρατεύματα των ΗΑΕ

Οι δυνάμεις της Υεμένης που αντιτίθενται στους Χούθι κήρυξαν αργότερα την Τρίτη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ακυρώνοντας τη διμερή συμφωνία για την Άμυνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, απαιτώντας να αποσύρουν όλες τις δυνάμεις που βρίσκονται στο έδαφός τους εντός 24 ωρών.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο -υπό τη Σαουδική Αραβία- διεθνής συνασπισμός που επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015 ανακοίνωσε πως αεροσκάφη του βομβάρδισαν όπλα και οχήματα που παραδόθηκαν σε μαχητές του ΣΜΝ από πλοία που είχαν αναχωρήσει από τα Εμιράτα.