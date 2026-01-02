Υεμένη: Είκοσι νεκροί από τα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας σε βάσεις των αυτονομιστών

Τουλάχιστον 20 αυτονομιστές μαχητές σκοτώθηκαν σήμερα στην Υεμένη από τους βομβαρδισμούς του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC).

Ο εκπρόσωπος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι οι μαχητές σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις στις στρατιωτικές βάσεις των αυτονομιστών στην Αλ Χάσα και τη Σεϊχούν.

Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν τον νεότερο απολογισμό. Νωρίτερα, το STC, που επιδιώκει την ανασύσταση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Υεμένης στις νότιες επαρχίες της χώρας, είχε ανακοινώσει ότι τα θύματα ήταν επτά.

Την ίδια ώρα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, που στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε μια επιχείρηση εναντίον των αυτονομιστών του νότου, που στηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως σημαντική κλιμάκωση στο ρήγμα μεταξύ των δύο χωρών του Κόλπου που ήταν μέχρι πρόσφατα οι πυλώνες της περιφερειακής ασφάλειας.

Η κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της νωρίτερα ανέφερε ότι έδωσε οδηγίες στον κυβερνήτη της επαρχίας Χαντραμούτ να αναλάβει τον έλεγχο της δύναμης «Ασπίδα της Πατρίδας» για να αποκαταστήσει την τάξη αφού το Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (STC) κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή αυτήν τον περασμένο μήνα. Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Yemen TV ο κυβερνήτης Σάλεμ Άχμεντ Σαΐντ αλ Χουνμπάσι είπε ότι η επιχείρηση αυτή θα είναι ειρηνική και δεν αποτελεί «κήρυξη πολέμου». Στόχος, όπως είπε, είναι να μην απειλήσουν την ασφάλεια τα στρατόπεδα των ανταρτών και να μην βυθιστεί στο χάος η Χαντραμούτ.

Η επαρχία αυτή συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία και πολλοί εξέχοντες Σαουδάραβες κατάγονται από αυτήν, για αυτόν τον λόγο θεωρείται πολιτιστικά και ιστορικά σημαντική για το Ριάντ.

Ο κυβερνήτης είπε αργότερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν ένα στρατόπεδο στην Αλ Χάσα, τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη βάση της επαρχίας. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στο αεροδρόμιο Σεΐχούν, είπε ένας εκπρόσωπος φυλών της Χαντραμούτ που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Το STC οργανώνει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του STC είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η επιχείρηση δεν είναι ειρηνική. «Η Σαουδική Αραβία παραπλάνησε εν γνώσει της τη διεθνή κοινότητα ανακοινώνοντας μια ειρηνική επιχείρηση, την οποία ουδέποτε σκόπευε να διατηρήσει ειρηνική. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι εξαπέλυσε επτά αεροπορικές επιθέσεις λίγα λεπτά αργότερα», είπε ο Αμρ Αλ Μπιντ.

Οι αυτονομιστές σχεδιάζουν να οργανώσουν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της νότιας Υεμένης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ο ηγέτης τους, ο Αϊνταρούς Αλ Ζουμπάιντι, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις συνομιλίες μεταξύ του νότου και τη βορρά της χώρας, ώστε να βρεθούν μηχανισμοί που «θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα του λαού του νότου».

«Με αφετηρία την επιθυμία και τη βούληση του λαού μας του νότου να αποκαταστήσουμε και να ανακηρύξουμε το κράτος του (…) ανακοινώνουμε την έναρξη μιας διετούς μεταβατικής φάσης» είπε ο Ζουμπάιντι.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να σχολιάσουν ευθέως τις σημερινές εξελίξεις, διαμήνυσαν ότι προσεγγίζουν την πρόσφατη κλιμάκωση με αυτοσυγκράτηση και ότι δεσμεύονται για την αποκλιμάκωση. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι και οι τελευταίες δυνάμεις τους –που επισήμως πολεμούσαν την τρομοκρατία– έχουν αποχωρήσει από την Υεμένη.

«Αδιαλλαξία»

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής της Σαουδικής Αραβίας για την Υεμένη, Μοχάμεντ αλ Τζάμπερ, κατηγόρησε τον ηγέτη του STC, τον Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι, για «αδιαλλαξία» απέναντι στις προσπάθειες ειρήνευσης. «Το βασίλειο κατέβαλε όλες τις προσπάθειες αυτές τις εβδομάδας και μέχρι χθες για να μπει τέλος στην κλιμάκωση και να πετύχει την αποχώρηση των δυνάμενων (του STC) από τις επαρχίες Χαντραμούτ και Μάχρα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Όμως προσέκρουσε στη συνεχή άρνηση και την αδιαλλαξία του Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι», πρόσθεσε.

Ο πρεσβευτής είπε ότι ο ηγέτης του STC αρνήθηκε χθες να δώσει την έγκρισή του ώστε το αεροπλάνο που μετέφερε μια επίσημη σαουδαραβική αντιπροσωπεία να προσγειωθεί στο Άντεν, την προσωρινή πρωτεύουσα της υεμενίτικης κυβέρνησης. Το αεροδρόμιο έκλεισε, πρόσθεσε. Την Πέμπτη το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης, που ελέγχεται από το STC, κατήγγειλε την απόφαση του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού με την οποία υποχρεώνονταν όλα τα αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις από ή προς τα ΗΑΕ να προσγειώνονται στη Σαουδική Αραβία για έλεγχο.

Το υπουργείο δεν έχει ανακοινώσει επισήμως το κλείσιμο του αεροδρομίου του Άντεν. Σύμφωνα όμως με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar, καμία πτήση δεν πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες.

Διαβάστε επίσης