Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε εκκινούν και πόσο θα κρατήσουν

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
Μετά τις γιορτές, η αγορά εισέρχεται στην περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων 2026, με την επίσημη έναρξη να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έξι εβδομάδες, ολοκληρώνοντας στις 27 Φεβρουαρίου, δίνοντας σημαντική ανάσα τόσο στους καταναλωτές όσο και στους εμπόρους.

Οι εκπτώσεις προσφέρουν κάθε χρόνο την ευκαιρία για αγορά προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως ένδυση, υπόδηση και εποχικά είδη, σε μειωμένες τιμές. Η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, αλλά όσοι συμμετέχουν πρέπει να τηρούν τους κανόνες διαφάνειας.

Συμβουλές για έξυπνες αγορές κατά τις χειμερινές εκπτώσεις 2026
Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις εκπτώσεις και να εξοικονομήσετε πραγματικά χρήματα, ακολουθήστε μερικά βασικά βήματα:

  • Ελέγχετε πάντα τη διπλή αναγραφή τιμών για να βεβαιωθείτε ότι η έκπτωση είναι πραγματική.

  • Συγκρίνετε τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων ώστε να βρείτε την καλύτερη προσφορά.

  • Εξετάζετε την ποιότητα των προϊόντων, ιδιαίτερα των εποχικών ειδών.

  • Ενημερώνεστε για τις πολιτικές επιστροφών και αλλαγών κάθε καταστήματος.

  • Υπολογίζετε τα έξοδα μεταφοράς στις διαδικτυακές αγορές, ώστε να μην αυξάνεται το τελικό κόστος.

Με σωστό σχεδιασμό και προσοχή, οι χειμερινές εκπτώσεις μπορούν να μετατραπούν σε πραγματική ευκαιρία για έξυπνες αγορές.

