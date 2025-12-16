Volkswagen Smart Deals: Γενναίες εκπτώσεις στα ηλεκτρικά ID.3 και ID.4

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εμπορική πρωτοβουλία της μάρκας στα EV, με συνολικά οφέλη που φτάνουν έως και τις 17.500 ευρώ, καθιστώντας την ηλεκτρική μετάβαση σαφώς πιο προσιτή.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας