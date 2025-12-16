Volkswagen Smart Deals: Γενναίες εκπτώσεις στα ηλεκτρικά ID.3 και ID.4
Η Volkswagen περνά στην αντεπίθεση στην ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης, λανσάροντας τα Smart Deals και στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της οικογένειας ID.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εμπορική πρωτοβουλία της μάρκας στα EV, με συνολικά οφέλη που φτάνουν έως και τις 17.500 ευρώ, καθιστώντας την ηλεκτρική μετάβαση σαφώς πιο προσιτή.
Volkswagen Smart Deals: Γενναίες εκπτώσεις στα ηλεκτρικά ID.3 και ID.4
