WSJ: «Ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία»: Οι Ευρωπαίοι καλούν τους λαούς τους σε ετοιμότητα

Καθώς ο Τραμπ προσπαθεί να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι η Ρωσία θα μπορούσε στη συνέχεια να στοχεύσει τις χώρες τους. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας εκπέμπουν πλέον τακτικά ένα μήνυμα σχεδόν αδιανόητο πριν από μια δεκαετία: ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Wall Street Journal.

Τον τελευταίο καιρό δεν περνάει εβδομάδα χωρίς μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση, στρατός ή αρχηγός ασφαλείας να εκφωνήσει μια ζοφερή ομιλία προειδοποιώντας το κοινό ότι οδεύει προς έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία. Πρόκειται για μια βαθιά ψυχολογική μετατόπιση για μια ήπειρο που έχει ανοικοδομηθεί μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους με ένα μήνυμα αρμονίας και κοινής οικονομικής ευημερίας.

Το Σαββατοκύριακο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνέκρινε τη στρατηγική του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία με αυτή του Χίτλερ το 1938, όταν κατέλαβε τη γερμανόφωνη περιοχή της Σουδητίας στην Τσεχοσλοβακία πριν συνεχίσει να κατακτά ένα μεγάλο κομμάτι της ηπείρου. «Αν η Ουκρανία πέσει, δεν θα σταματήσει. Όπως ακριβώς η Σουδητία δεν ήταν αρκετή το 1938», δήλωσε ο Μερτς σε συνέδριο του κόμματος το Σάββατο.

Aμερικανοί στρατιώτες στο Βίλνιους της Λιθουανίας AP

Αυτό συνέβη λίγες μέρες αφότου ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εκφώνησε ομιλία προειδοποιώντας ότι «η σύγκρουση είναι προ των πυλών μας» και ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την κλίμακα του πολέμου που υπέμειναν οι παππούδες ή οι προπαππούδες μας».

Ο Ρούτε δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου εντός πέντε ετών. Ο επικεφαλής των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πρόσφατα ότι η Γαλλία διατρέχει κίνδυνο «επειδή δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών της».

O γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε

Αυτή η αίσθηση επείγοντος έχει ενισχυθεί καθώς η κυβέρνηση Τραμπ βιάζεται να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανησυχούν ότι η Ουκρανία θα πιεστεί από τον Τραμπ να αποδεχτεί μια μονόπλευρη ειρηνευτική συμφωνία που θα ενθαρρύνει τον Πούτιν και θα αφήσει την Ουκρανία ευάλωτη σε μία μελλοντική ρωσική επίθεση. Μία κατάπαυση του πυρός θα απελευθέρωνε ρωσικούς στρατιωτικούς πόρους ώστε να επικεντρωθούν και στην Ευρώπη, ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για μια μελλοντική επίθεση στην ανατολική πλευρά της.

Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Οι προειδοποιήσεις συνοδεύονται από φόβο ότι μια πιο εσωστρεφής κυβέρνηση Τραμπ δεν θα βοηθήσει την Ευρώπη σε περίπτωση που υλοποιηθεί μια επίθεση. Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα , αναφέρει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιδιώξει να σταματήσει την εξάπλωση του πολέμου στην Ευρώπη και να «αποκαταστήσει τη στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία». Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, δεν κάνει καμία αναφορά στη Ρωσία ως εχθρό.

Η ετήσια αξιολόγηση απειλών του Ηνωμένου Βασιλείου από την επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες (15/12) είχε μια πολύ διαφορετική χροιά. Η επικεφαλής της MI6, Μπλέιζ Μετρεουέλι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη «μέχρι να αναγκαστεί ο Πούτιν να αλλάξει τους υπολογισμούς του».

«Οι γιοι και οι κόρες μας πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν»

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίτσαρντ Νάιτον , δήλωσε επίσης ότι η κατάσταση «είναι πιο επικίνδυνη από ό,τι έχω γνωρίσει στην καριέρα μου» και ότι το βρετανικό κοινό πρέπει να είναι προετοιμασμένο. «Περισσότερες οικογένειες θα γνωρίσουν τι σημαίνει θυσία για το έθνος μας», είπε.

UK general tells Britain’s ‘SONS and DAUGHTERS’ to prepare for war with Russia

Σε μια εξαιρετικά ωμή παρέμβαση, ο Αρχηγός της Αεροπορίας Πτέραρχος Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον προειδοποίησε ότι η στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας αυξάνεται και είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, με τα ρωσικά στρατεύματα να είναι πλέον σκληραγωγημένα αφού πέρασαν τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια διεξάγοντας έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

«Γιοι και κόρες, συνάδελφοι, βετεράνοι (…) όλοι θα έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν. Να οικοδομήσουν. Να υπηρετήσουν. Και αν χρειαστεί, να πολεμήσουν. Και περισσότερες οικογένειες θα μάθουν τι σημαίνει η θυσία για το έθνος μας. Για αυτό είναι τόσο σημαντικό να εξηγούμε τη μεταβαλλόμενη απειλή και να την ελέγχουμε», τόνισε μεταξύ άλλων.

Για την Ευρώπη, τα δυσάρεστα μηνύματα σηματοδοτούν μια βαθιά αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάστηκε ειδικά, με την ενθάρρυνση των ΗΠΑ, για να αποτρέψει το είδος του ολοκληρωτικού πολέμου που κατέστρεψε την ήπειρο κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ο πληθυσμός της έχει καρπωθεί τα οφέλη του λεγόμενου μερίσματος ειρήνης - όταν οι στρατιωτικές δαπάνες μειώθηκαν μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και τα επιπλέον κεφάλαια διοχετεύθηκαν σε κοινωνικές δαπάνες.

Ουκρανός στρατιώτης στην ισοπεδωμένη Koσταντίνοφκα στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας AP

Πολιτικοί σε όλη την περιοχή έχουν προειδοποιήσει ότι η επανεμφάνιση μιας πολεμικής νοοτροπίας, συνοδευόμενη από μια εξήγηση για τους δύσκολους συμβιβασμούς δαπανών που επιφυλάσσουν, αποτελεί πρόκληση. Μια δημοσκόπηση της Gallup πέρυσι διαπίστωσε ότι μόνο το ένα τρίτο των Ευρωπαίων θα ήταν πρόθυμοι να πολεμήσουν για να υπερασπιστούν τη χώρα τους, σε σύγκριση με το 41% ​​στις ΗΠΑ.

Ο Ολλανδός απόστρατος ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ , ο οποίος πρόσφατα ολοκλήρωσε τη θητεία του ως ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, λέει ότι αν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει την ειρήνη, πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο για να αποτρέψει τον Πούτιν.

Τους τελευταίους μήνες αυτό το μήνυμα «έχει γίνει ισχυρότερο», λέει, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούν για τα στοιχεία που δείχνουν ότι το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα παράγει περισσότερα από όσα χρειάζεται για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εγείροντας φόβους ότι θα μπορούσε να αναγεννηθεί για να επιτεθεί στην Ευρώπη ταχύτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως. Σε κατ' ιδίαν συνομιλίες, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι οι ψηφοφόροι θα υποστηρίξουν τις απαραίτητες θυσίες -από τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες έως την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας- μόνο εάν πιστεύουν ότι θα συμβεί επίθεση.

Η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ πολέμου και ειρήνης

Ήδη, οι Ευρωπαίοι αρχηγοί ασφαλείας δηλώνουν ότι η Ρωσία έχει ξεκινήσει μια μυστική επίθεση «γκρίζας ζώνης» στην Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να πλήξει την οικονομία της και να σπείρει σύγχυση. Η Ρωσία φέρεται να βρίσκεται πίσω από μια σειρά σαμποτάζ σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις, καθώς και εμπρηστικές επιθέσεις σε αποθήκες και εμπορικά κέντρα.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν διαταράξει τον πολωνικό εναέριο χώρο και μαχητικά αεροσκάφη πετούν πάνω από την Εσθονία. «Βρισκόμαστε τώρα σε ένα διάστημα μεταξύ ειρήνης και πολέμου», δήλωσε η Μετρεουέλι. Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί την εμπλοκή του σε πράξεις δολιοφθοράς ή εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ευρώπη, και ο Πούτιν τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι η ιδέα ότι η Ρωσία θα εισβάλει σε άλλη χώρα είναι «ψευδής».

Την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βρισκόταν πίσω από μια κυβερνοεπίθεση στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας το 2024 και ότι προσπάθησε να παρέμβει σε ομοσπονδιακές εκλογές διαδίδοντας παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Ύποπτα ρωσικά drones έχουν επίσης διακόψει πτήσεις σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια τους τελευταίους μήνες.

Γερμανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι η εκστρατεία δολιοφθοράς και κατασκοπείας της Μόσχας αποσκοπεί εν μέρει στην προετοιμασία μιας επίθεσης στις υλικοτεχνικές οδούς του ΝΑΤΟ, η οποία θα καθυστερούσε την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης με στόχο την Πολωνία ή τις χώρες της Βαλτικής

Πώς θωρακίζεται η Ευρώπη

Οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για να προετοιμαστούν. Η Γαλλία έχει δηλώσει ότι θα επαναφέρει την εθελοντική στρατιωτική θητεία για τους νέους, μετά από αντίστοιχες κινήσεις από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Η Γερμανία κάνει ενεργά «πολεμικά παιχνίδια» για το πώς θα στείλει στρατεύματα στο μέτωπο σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τη στρατιωτική εκπαίδευση εκτός Ευρώπης, για να επικεντρωθεί στη Ρωσία.

Οι στρατιωτικές δαπάνες σε ολόκληρη την ήπειρο αυξάνονται. Φέτος, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% των οικονομιών τους έως το 2035, σε σύγκριση με 2% που είναι σήμερα. Έχουν επίσης συμφωνήσει να δαπανήσουν ένα ακόμη 1,5% σε μέτρα που συνδέονται με την ασφάλεια, όπως η ενίσχυση των υποδομών τους, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υβριδικής επίθεσης της Ρωσίας.

Ρώσοι στρατιώτες στο μέτωπο της Ουκρανίας ΑΡ

Η Γερμανία έχει δεσμευτεί να δαπανήσει περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για τον στρατό και τις υποδομές της κατά την επόμενη δεκαετία, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης συμβατικής δύναμης της Ευρώπης.

Ωστόσο, σε πολλές από τις μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες, τα συμβιβαστικά οφέλη δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητά από το κοινό. Η Βρετανία, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών μειώνοντας την ξένη βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αρκετοί αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων έχουν δηλώσει δημόσια ότι οι δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν κι άλλο εάν η γηραιά ήπειρος θέλει να αποτρέψει τη Ρωσία από περαιτέρω επιθετικότητα.

