Υβριδικός πόλεμος Ευρώπης-Ρωσίας: λέιζερ, drones, δολιοφθορές και παραβιάσεις

Σε ένα 24ωρο γεμάτο εντάσεις, Λονδίνο, Βαρσοβία και Βουκουρέστι κατήγγειλαν ρωσικές ενέργειες που αγγίζουν κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές ζώνες του ΝΑΤΟ.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Υβριδικός πόλεμος Ευρώπης-Ρωσίας: λέιζερ, drones, δολιοφθορές και παραβιάσεις

To ρωσικό πλοίο Yantar φέρεται σύμφωνα με τους βρετανούς να χρησιμοποίησε λέιζερ για να τυφλώσει βρετανούς πιλότους που το παρακολουθούσαν 

Βρετανικό υπουργείο άμυνας
Την ίδια στιγμή που ΗΠΑ και Ρωσία φαίνεται να παρέδωσαν σε Ουκρανό αξιωματούχο μια νέα πρόταση ειρήνης, στην Ευρώπη είχαμε μια ξαφνική κλιμάκωση γύρω από το ουκρανικό και τα ζητήματα που αυτό δημιουργεί στις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε ένα 24ωρο που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η «επιτομή» του υβριδικού πολέμου, τρεις χώρες της Ευρώπης κατήγγειλαν διαδοχικές ρωσικές ενέργειες που ακουμπούν στρατιωτικές ζώνες και κρίσιμες υποδομές. Από λέιζερ σε βρετανικά αεροσκάφη και δολιοφθορά σε πολωνικές γραμμές μεταφοράς, μέχρι παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου από drone.

Το Λονδίνο, η Βαρσοβία και το Βουκουρέστι κατήγγειλαν διαδοχικά περιστατικά που, σύμφωνα με τις κυβερνήσεις τους, συνδέονται με τη Μόσχα και ανεβάζουν το θερμόμετρο σταθερότητας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Λέιζερ σε βρετανικά αεροσκάφη

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός άμυνας Τζον Χίλι, το ρωσικό πλοίο Yantar εισήλθε στα βόρεια ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και φέρεται να χρησιμοποίησε λέιζερ κατά πιλότων της RAF, την ώρα που φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη P-8 Poseidon παρακολουθούσαν κάθε κίνησή του.
Ο Χίλι χαρακτήρισε την ενέργεια «βαθιά επικίνδυνη» και προειδοποίησε το Κρεμλίνο ότι η Βρετανία «είναι έτοιμη» αν το Yantar κινηθεί νοτιότερα.

Britain Defense

Μια εικόνα του ρωσικού κατασκοπευτικού πλοίου Yantar, το οποίο δραστηριοποιείται στα βόρεια παράλια της Σκωτίας, προβάλλεται σε οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπουργού Άμυνας John Healey σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αμυντική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εθνική ανανέωση σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, στο No 9 Downing Street στο κέντρο του Λονδίνου, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025.

Pool PA

Το πλοίο, που ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών και στη χαρτογράφηση υποθαλάσσιων καλωδίων, έχει εμφανιστεί για δεύτερη φορά φέτος γύρω από τη Σκωτία. Οι φόβοι της βρετανικής πλευράς βασίζονται κυρίως στο γεγονός ότι το πλοίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να κόψει κρίσιμα καλώδια υποθαλάσσιων καλωδίων, που συνδέουν τις ΗΠΑ και την Βρετανία με την Ευρώπη και που αποτελούν υποδομές πρώτης προτεραιότητας για τις δομές του ΝΑΤΟ

Πολωνία: 10.000 στρατιώτες για την προστασία υποδομών

Στην Πολωνία, η κυβέρνηση κατέγραψε χθες νέα κλιμάκωση, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών για την προστασία κρίσιμων υποδομών ύστερα από την έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβίας–Λούμπλιν. Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, το περιστατικό συνδέεται με ρωσική δραστηριότητα και προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των μεταφορών, την ίδια ώρα που η χώρα ενισχύει τον έλεγχο σε βασικές ενεργειακές και μεταφορικές δομές.

poland-army

Εθελοντές στρατιώτες του πολωνικού στρατού σε άσκηση βασικής εκπαίδευσης στο Nowogrod της Πολωνίας, στις 20 Ιουνίου 2024.

AP/Czarek Sokolowski

Ο υπουργός άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμύς δήλωσε ότι η αποστολή των δυνάμεων ξεκινά άμεσα, με επιτήρηση σιδηροδρομικών γραμμών, ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων ευαίσθητων σημείων. Η Πολωνία έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού και συνεργάζεται με ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας για ανταλλαγή πληροφοριών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση κατηγόρησε δύο Ουκρανούς, που σύμφωνα με τις αρχές εργάζονταν για λογαριασμό της Ρωσίας, ότι διενήργησαν τη δολιοφθορά πριν διαφύγουν στη Λευκορωσία. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις κατηγορίες ως «αβάσιμες».

Ρουμανία: παραβίαση του εναέριου χώρου από ρωσικό drone

Στη Ρουμανία, το υπουργείο άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης εναντίον της δυτικής Ουκρανίας. Τέσσερα μαχητικά απογειώθηκαν για αναχαίτιση, με το Βουκουρέστι να εξετάζει τα δεδομένα από τα ραντάρ.

drones

σμήνος drones

AP

Η συσσώρευση επεισοδίων μέσα σε λίγες ώρες ενισχύει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με το «ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο» και τη δολιοφθορά στην Πολωνία να αποτελούν πλέον ζητήματα που θέτονται επιτακτική στον δημόσιο διάλογο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

