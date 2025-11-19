Αυτό είναι το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - «Βολικό για τον Πούτιν»

Η κυβέρνηση Τραμπ και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν καταρτίσει από κοινού τη νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο - Πιέσεις στον Ζελένσκι για να το αποδεχτεί

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί ένα πλαίσιο που έχει συντάξει η Αμερική για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Το αμερικανικό σχέδιο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει έδαφος και ορισμένα όπλα, δήλωσαν την Τετάρτη άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα στο Reuters. Οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστoύν λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Η Ουάσιγκτον θέλει το Κίεβο να αποδεχτεί τα κύρια σημεία, ανέφεραν οι πηγές.

Την ίδια ώρα οι Financial Times προχωρούν ακόμα περισσότερο αναφέροντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν καταρτίσει από κοινού τη νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, και προέτρεψαν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να την αποδεχτεί.

Συγκεκριμένα μια ομάδα Ρώσων και Αμερικανών εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχων συμμετείχε στη διαμόρφωση του σχεδίου, όπως δήλωσε στο Financial Times πρόσωπο που έχει γνώση των συνομιλιών.

Το σχέδιο μεταφέρθηκε στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, στο Μαϊάμι για να εξετάσουν τα 28 σημεία του.

Σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία

Σύμφωνα με άτομα που έχουν άμεση γνώση του εγγράφου, το σχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου, και να μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της.

Κρίσιμο είναι επίσης το γεγονός ότι το σχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία να εγκαταλείψει βασικές κατηγορίες οπλισμού και επίσης περιλαμβάνει τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, η οποία ήταν ζωτικής σημασίας για την άμυνά της, με αποτέλεσμα η χώρα να καταστεί ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις από τη Ρωσία.

Θα ορίζει επίσης ότι τα ρωσικά θα αναγνωριστούν ως επίσημη κρατική γλώσσα στην Ουκρανία και θα δοθεί επίσημος χαρακτήρας στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Πηγή που έχει γνώση του συγκεκριμένου εγγράφου το περιέγραψε ως ένα πολύ γενικό που «κλίνει έντονα προς τη Ρωσία». Ένα άλλο πρόσωπο που ενημερώθηκε για το σχέδιο το χαρακτήρισε «πολύ βολικό για τον Πούτιν».

Αξιωματούχοι στο Κίεβο που ενημερώθηκαν για το σχέδιο δήλωσαν ότι συνάδει στενά με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου και ότι θα ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί στην Ουκρανία χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Πάντως, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης Τραμπ ο Ζελένσκι, στην τρέχουσα δύσκολη για αυτόν κατάσταση, θα αναγκαστεί να αποδεχτεί αυτά τα σημεία, καθώς δεν έχει άλλη επιλογή. Οι πηγές πιστεύουν επίσης ότι, εάν η Ουκρανία συμφωνήσει, το ίδιο θα κάνουν και οι Ευρωπαίοι.

Η Ρωσία διαψεύδει το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανία

Η ύπαρξη του σχεδίου αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Axios. Πάντως το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ότι η Ουάσινγκτον και η Μόσχα συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είπε ότι δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο για πιθανές ειρηνευτικές προτάσεις μετά τη σύνοδο κορυφής των προέδρων Πούτιν-Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση του Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Ερωτηθείς να διευκρινίσει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σύγκριση με τις προτάσεις του Πούτιν το 2024 ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχουν νεότερα πέραν των συζητήσεων στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται ρωσικές και αμερικανικές πηγές, το σχέδιο αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, την ασφάλεια στην Ευρώπη και τις σχέσεις Μόσχας-Ουάσινγκτον, αλλά δεν επιλύει εδαφικά ζητήματα.

Axios: Το νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Όπως έχει αναφέρει το Axios πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, ανέφερε το Αxios.

Όπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει «ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία», σύμφωνα με πηγές.

Δεν είναι σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία. όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σιγά σιγά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερη γη από ό,τι έχει απαιτήσει το Κρεμλίνο.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ , δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διαχειρίζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και ασχολείται επίσης ενεργά με τη διπλωματία για την Ουκρανία, δήλωσε στο Axios σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες συναντώντας τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ όταν ο Ντμίτριεφ επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ντμίτριεφ εξέφρασε αισιοδοξία για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας, επειδή, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά». Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, στο Μαϊάμι.

«Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος πόλεμος εάν επιδειχθεί ευελιξία», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε στο Axios ότι η βασική ιδέα ήταν να ληφθούν υπόψη οι αρχές που συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και να υποβληθεί μια πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για το πώς να αποκατασταθούν οι δεσμοί ΗΠΑ-Ρωσίας [και] να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ασφαλείας της Ρωσίας». «Είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που ουσιαστικά λέει: "Πώς μπορούμε πραγματικά να φέρουμε, επιτέλους, διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία;"» είπε.

Στόχος είναι να καταρτιστεί ένα γραπτό έγγραφο προς αυτή την κατεύθυνση πριν από την επόμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν, σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ. Τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ των ηγετών παραμένουν προς το παρόν σε αναμονή.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόταση. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να πειστούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι να συμμετάσχουν και είπε ότι το σχέδιο θα προσαρμοστεί με βάση τις απόψεις των διαφόρων πλευρών. «Πιστεύουμε ότι η χρονική στιγμή είναι καλή για αυτό το σχέδιο τώρα. Αλλά και τα δύο μέρη πρέπει να είναι πρακτικά και ρεαλιστικά», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

