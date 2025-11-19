Φονική ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά - Βίντεο

Άλλα 73 άτομα τραυματίστηκαν, 15 από τα οποία παιδιά, από το ρωσικό σφυροκόπημα στη δυτική πόλη Τερνόπιλ

Φονική ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά - Βίντεο
Τουλάχιστον 25 άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με drone και πυραύλους στη δυτική πόλη Τερνόπιλ, η οποία έπληξε δύο πολυκατοικίες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης.

Άλλα 73 άτομα τραυματίστηκαν, 15 από τα οποία παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους, σε μία από τις πιο θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολής στη χώρα το 2022.

Δύο άλλες δυτικές περιοχές χτυπήθηκαν, το Λβιβ και το Ιβάνο-Φρανκίβσκ, ενώ μια επίθεση με drone είχε ως στόχο τρεις συνοικίες του Χαρκόβου στα ανατολικά, τραυματίζοντας περισσότερα από 30 άτομα. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν κτίρια και αυτοκίνητα να καίγονται.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 442 από τα 476 drone και 41 από τους 48 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία.

Από τους ρωσικούς πυραύλους που καταρρίφθηκαν, οι 10 ήταν ρωσικοί πύραυλοι κρουζ που καταρρίφθηκαν από ουκρανικά αεροσκάφη F-16 και Mirage 2000, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία.

Ωστόσο, οι αεροπορικές άμυνες της Ουκρανίας έχουν φτάσει στα όριά τους, σημειώνει το BBC.

Η Τερνόπιλ, μια πόλη πιο κοντά στα σύνορα με την Πολωνία από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, έχει βρεθεί σπάνια στο επίκεντρο των ρωσικών όπλων κατά τη διάρκεια της εισβολής. Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυραύλους να πετούν στον ουρανό προς την πόλη, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις αντίδρασης από την αντιαεροπορική άμυνα.

Η καταστροφή που προκάλεσαν οι ρωσικές επιθέσεις στην Τερνόπιλ έγινε σύντομα εμφανής. Ένα βίντεο που μοιράστηκε ο Ζελένσκι έδειξε ότι ένα από τα δύο κτίρια διαμερισμάτων είχε καταστραφεί εντελώς. Ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο είπε ότι το κτίριο είχε καταστραφεί πλήρως μεταξύ του τρίτου και του ένατου ορόφου.

Η επίθεση προκάλεσε «σημαντική καταστροφή», είπε ο Ζελένσκι, και πολλά θύματα θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια. Στήλες καπνού έβγαιναν από τα παράθυρα και μικρές φωτιές έκαιγαν έξω από το κτίριο.

ternopil

Με περιορισμένα αμυντικά συστήματα και μια τεράστια έκταση που βρίσκεται υπό πολιορκία κάθε βράδυ, ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι η Ουκρανία στο να καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους και drones, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κάποιοι να περάσουν – με καταστροφικά αποτελέσματα, όπως συνέβη στο Τερνόπιλ.

*Με πληροφορίες από BBC

