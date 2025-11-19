Φονική ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά - Βίντεο

Τουλάχιστον 25 άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με drone και πυραύλους στη δυτική πόλη Τερνόπιλ, η οποία έπληξε δύο πολυκατοικίες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης.

Άλλα 73 άτομα τραυματίστηκαν, 15 από τα οποία παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους, σε μία από τις πιο θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολής στη χώρα το 2022.

Footage emerges of a Russian missile hitting an apartment building in Ternopil.



According to the latest data, 25 people were killed in the Russian attack on Ternopil, including three children. Another 73 people were injured, including 15 children. pic.twitter.com/nTs1GEENlR — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2025

Δύο άλλες δυτικές περιοχές χτυπήθηκαν, το Λβιβ και το Ιβάνο-Φρανκίβσκ, ενώ μια επίθεση με drone είχε ως στόχο τρεις συνοικίες του Χαρκόβου στα ανατολικά, τραυματίζοντας περισσότερα από 30 άτομα. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν κτίρια και αυτοκίνητα να καίγονται.

#Ukraine endured another night of terror.



From Kharkiv & Chernihiv to Ternopil & Lviv, missiles & drones struck energy sites & homes, killing & injuring dozens of civilians as they slept.



Russia’s actions are horrifying. Accountability must follow. pic.twitter.com/CaUyTOh94Q — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) November 19, 2025

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 442 από τα 476 drone και 41 από τους 48 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία.

Από τους ρωσικούς πυραύλους που καταρρίφθηκαν, οι 10 ήταν ρωσικοί πύραυλοι κρουζ που καταρρίφθηκαν από ουκρανικά αεροσκάφη F-16 και Mirage 2000, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία.

Ωστόσο, οι αεροπορικές άμυνες της Ουκρανίας έχουν φτάσει στα όριά τους, σημειώνει το BBC.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles.



In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Η Τερνόπιλ, μια πόλη πιο κοντά στα σύνορα με την Πολωνία από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, έχει βρεθεί σπάνια στο επίκεντρο των ρωσικών όπλων κατά τη διάρκεια της εισβολής. Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυραύλους να πετούν στον ουρανό προς την πόλη, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις αντίδρασης από την αντιαεροπορική άμυνα.

Tonight’s drone and missile attack by Russia was one of the largest of the war against cities in Western Ukraine, with cruise and ballistic missiles, as well as attack drones, heavily targeting Lviv, Ternopil, and Ivano-Frankivsk, with several drones possibly having entered… pic.twitter.com/QE0PuorGkA — OSINTdefender (@sentdefender) November 19, 2025

Η καταστροφή που προκάλεσαν οι ρωσικές επιθέσεις στην Τερνόπιλ έγινε σύντομα εμφανής. Ένα βίντεο που μοιράστηκε ο Ζελένσκι έδειξε ότι ένα από τα δύο κτίρια διαμερισμάτων είχε καταστραφεί εντελώς. Ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο είπε ότι το κτίριο είχε καταστραφεί πλήρως μεταξύ του τρίτου και του ένατου ορόφου.

Η επίθεση προκάλεσε «σημαντική καταστροφή», είπε ο Ζελένσκι, και πολλά θύματα θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια. Στήλες καπνού έβγαιναν από τα παράθυρα και μικρές φωτιές έκαιγαν έξω από το κτίριο.

Με περιορισμένα αμυντικά συστήματα και μια τεράστια έκταση που βρίσκεται υπό πολιορκία κάθε βράδυ, ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι η Ουκρανία στο να καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους και drones, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κάποιοι να περάσουν – με καταστροφικά αποτελέσματα, όπως συνέβη στο Τερνόπιλ.

*Με πληροφορίες από BBC

