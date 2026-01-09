Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

«Άνοιξε τους δρόμους και ελάτε συντεταγμένα να βρούμε λύσεις», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μπλόκα των αγροτών

Κώστας Τσιτούνας

Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

Από την κινητοποίηση αγροτών στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας στο Κάστρο Βοιωτίας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

Η κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους των μπλόκων προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κρίσιμο ραντεβού της ερχόμενης Τρίτης.

Ακόμα δεν έχουν βέβαια οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειες της συνάντησης, όμως φαίνεται ότι αρκετοί συνδικαλιστές των αγροτών επιθυμούν αυτή την διαβούλευση.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων ανταποκρίθηκαν θετικά στο νέο κάλεσμα που απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη χθεσινή του συνέντευξη στο Newsbomb, όπου επανέλαβε πως η κυβέρνηση δεν έχει πει ποτέ όχι στον διάλογο. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα ακολούθησε μια συγκεκριμένη στρατηγική εκφράζοντας με σαφήνεια τις θέσεις της και βάζοντας ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης απηύθυνε πρόσκληση συνάντησης στους αγρότες για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του, καθώς την Δευτέρα θα βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η πρόσκληση αυτή είχε δύο ξεκάθαρους όρους και μια επισήμανση:

  • Πρώτον, να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι.
  • Και δεύτερον να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ταυτόχρονα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, επισημαίνεται ότι ο διάλογος παραμένει αναγκαίος για όλες τις μεγάλες αλλαγές που ήδη προωθούνται και όλα όσα ακόμα πρέπει να γίνουν για τον πρωτογενή τομέα. Άρα, είναι αναγκαίος ο διάλογος, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα. Η βασική επισήμανση είναι ότι δεν υπάρχει χώρος δημοσιονομικός ή δυνατότητα με βάση και τους κανόνες της Ε.Ε. για περισσότερα μέτρα.

«Η κυβέρνηση λοιπόν, μίλησε ξεκάθαρα, ανέλαβε τις ευθύνες της, και αυτό που συνεχιζόταν με τα αγροτικά μπλόκα, ήταν σαφές ότι έβλαπτε τόσο την εθνική οικονομία όσο και τους ίδιους. Και για αυτό η κυβέρνηση είχε διαμηνύσει ότι δεν θα μείνει θεατής», είναι το μήνυμα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Δείτε όλη την συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στο Newsbomb:

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή, από όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα μπλόκα, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης (σε ομιλία του στο Μαρκόπουλο στις 6 Δεκεμβρίου) είχε απευθυνθεί στους αγρότες λέγοντας πως «είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο» και βάζοντας από τότε τους δύο παραπάνω όρους: «Ελάτε συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα».

Άλλωστε όπως λένε στο γαλάζιο επιτελείο, και το προχθεσινό παράδειγμα των λαϊκών αγορών έδειξε πως όταν κάποιος προσέρχεται σε διάλογο χωρίς ακρότητες και ακραίες κινητοποιήσεις, μπορεί να βρεθεί πάντα κοινός τόπος και λύση.

Στην περίπτωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, μόλις ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές και ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα στήριξης -και εν τω μεταξύ συνέβη ότι συνέβη με την ταλαιπωρία ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας- με τον ένα ή τον άλλον τρόπο φτάνουμε στη φάση της αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά. Αυτή ήταν και είναι η τακτική της κυβέρνησης», επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

