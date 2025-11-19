Ρωσία: Ψήφισε σαρωτικούς νόμους για να ενισχύσει την άμυνά της

Η Ρωσία ψήφισε σαρωτικούς νόμους για να ενισχύσει την άμυνα στο εσωτερικό της έναντι των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επιχειρήσεις δολιοφθοράς, αντανακλώντας την προσδοκία του Κρεμλίνου για έναν παρατεταμένο πόλεμο με την Ουκρανία.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία -μιας πλήρους κλίμακας εισβολής που ο ίδιος είχε πει οτι θα διαρκέσει μόνο λίγες εβδομάδες- η Μόσχα γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος ουκρανικών drone που χτυπούν ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ Ουκρανοί πράκτορες έχουν δολοφονήσει μια σειρά από υψηλόβαθμες Ρώσους στρατιωτικούς αξιωματούχους βαθιά μέσα στη χώρα.

Αυτές οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν αναγκάσει τη Μόσχα να αντιμετωπίσει τρωτά σημεία που κάποτε υπέθετε ότι βρίσκονταν μακριά από το πεδίο της μάχης. Για να ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών, ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σιωπηρά διάταγμα που εξουσιοδοτούσε την ανάπτυξη εφέδρων για τη φύλαξη βασικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων που επλήγησαν επανειλημμένα από ουκρανικά drones και συμβάλλουν στην αύξηση των εγχώριων τιμών καυσίμων.

Το μέτρο επιτρέπει στο Κρεμλίνο να καλέσει μια ομάδα περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με τους νομοθέτες, για τη φύλαξη των ενεργειακών εγκαταστάσεων χωρίς να κηρύξει νέα κινητοποίηση - ένα βήμα που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αντιδημοφιλές. Αυτοί οι έφεδροι υποβάλλονται σε ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση και λαμβάνουν μια μέτρια μηνιαία πληρωμή για να παραμένουν στην ενεργό εφεδρεία, αλλά μέχρι στιγμής έχουν γλιτώσει από τις μάχες στην Ουκρανία, εκτός εάν προσφερθούν εθελοντικά.

Οι ρωσικές αρχές είχαν ήδη αναπτύξει ένα πυκνό δίκτυο συστημάτων αεράμυνας γύρω από την απομονωμένη κατοικία Βαλντάι του Πούτιν, καθώς και γύρω από την ελίτ της γειτονιάς Ρουμπλιόφκα, όπου ζουν πολλές από τις πολιτικές ελίτ. Ωστόσο, δυσκολεύονται να υπερασπιστούν επαρκώς τα εκατοντάδες διυλιστήρια πετρελαίου που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, καθώς και άλλες βιομηχανικές μονάδες που συνδέονται με την πολεμική προσπάθεια.

Παράλληλα με την ενίσχυση της φυσικής προστασίας βασικών τοποθεσιών, οι ρωσικές αρχές εισάγουν νέους κανονισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να διαταράσσουν ηλεκτρονικά την πτήση των ουκρανικών drones. Από τις 10 Νοεμβρίου, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων που επιστρέφουν από το εξωτερικό διαπιστώνουν ότι οι συνδέσεις τους έχουν μπλοκαριστεί αυτόματα για 24 ώρες. Η λεγόμενη «περίοδος αναμονής» της κάρτας SIM στοχεύει στο να εμποδίσει τα drones να αξιοποιούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πολιτών για τη μετάδοση τηλεμετρίας, βίντεο ή σημάτων ελέγχου - μια τακτική που έχουν εφαρμόσει οι δυνάμεις του Κιέβου σε προηγούμενες επιχειρήσεις.

Ο περιορισμός έχει προκαλέσει σύγχυση και χάος μεταξύ των Ρώσων που επιστρέφουν από το εξωτερικό, ενώ κάτοικοι της περιοχής του Πσκοφ, στα σύνορα με τη Λετονία και την Εσθονία, έχουν επίσης παραπονεθεί ότι η σύνδεσή τους είχε κατά λάθος παγώσει βάσει των νέων κανόνων ασφαλείας.

Οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία της Ρωσίας σχετικά με την ικανότητα της Ουκρανίας να επιτίθεται βαθιά εντός του εδάφους της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη - μια ανησυχία που πιθανότατα θα ενταθεί καθώς το Κίεβο ετοιμάζεται να αναπτύξει τους δικούς του πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, εγχώριας παραγωγής. Συνολικά, οι νέοι νόμοι συνιστούν επίσης ένα νέο επίπεδο κρατικής παρέμβασης στην καθημερινή ζωή των απλών Ρώσων, καθώς το Κρεμλίνο εντείνει τον έλεγχο και πιέζει για βαθύτερη κινητοποίηση των πολιτών του.

«Η Ρωσία εγκλιματίζει τον πληθυσμό της σε μια παρατεταμένη ημι-στρατιωτική ύπαρξη και παροτρύνει τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για μεγαλύτερες θυσίες καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται», δήλωσε ο Αντρέι Κολέσνικοφ, ανεξάρτητος πολιτικός εμπειρογνώμονας με έδρα τη Μόσχα. Ο αναπληρωτής επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρόεδρος, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επανέλαβε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι η Ρωσία «να επιτύχει τους στόχους της».

Εκτός από το ότι απαιτεί μεγαλύτερες θυσίες από τους πολίτες του, το κράτος βασίζεται στον εκφοβισμό και την ψυχολογική πίεση για να διατηρήσει τον έλεγχο, δήλωσε ο Κολέσνικοφ. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Μόσχα έχει κινηθεί για να αυξήσει δραστικά τις ποινές για δολιοφθορά εντός της Ρωσίας, εισάγοντας μέτρα που κυμαίνονται από ισόβιες ποινές τύπου Στάλιν έως τη δίωξη παιδιών ηλικίας ακόμη και 14 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν υπέγραψε νομοθεσία που επιβάλλει ισόβια κάθειρξη σε όποιον εμπλέκει ανηλίκους σε πράξεις δολιοφθοράς, ενώ παράλληλα μειώνει το όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης για τέτοια αδικήματα από 18 σε 14 έτη.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Μόσχας, η Ουκρανία έχει στραφεί σε τακτικές ανταρτοπόλεμου - όπως δολιοφθορές, στοχευμένες δολοφονίες και προσπάθειες ανατίναξης σε αποθήκες πυρομαχικών, αγωγούς πετρελαίου και σιδηροδρόμους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Ενώ οι Ουκρανοί αξιωματούχοι συνήθως λένε λίγα για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, συχνά κάνουν νύξεις που υπονοούν την ανάληψη ευθύνης.

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο έχει κατηγορήσει το Κίεβο ότι ενορχήστρωσε και χρηματοδότησε πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις, ισχυριζόμενο ότι περιλαμβάνουν την πληρωμή Ρώσων εφήβων για την εκτέλεσή τους. Τα ρωσικά δικαστήρια έχουν καταδικάσει τουλάχιστον 158 ανήλικους για κατηγορίες τρομοκρατίας και δολιοφθοράς από την αρχή του πολέμου.

Διαβάστε επίσης