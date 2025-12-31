Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

To πιο αμφιλεγόμενο επεισόδιο της σειρά Stranger Things, ήταν το 7ο της 5ης σεζόν. Πολλοί έμειναν με μία απορία - Τι συνέβη, τι χάσαμε;

Ήταν κακογραμμένο; ήταν πρόχειρο; ή απλά δεν κατάλαβε κανει τι συνέβη;

Υπάρχει εξήγηση, επειδή οι ανατροπές στην πλοκή χρειάζονται πλαίσιο, αλλά η συνέχεια έχει spoiler, οπότε Προσοχή! .

Το στόρι της σειράς, για όποιο δεν το έχει παρακολουθήσει ποτέ διαδιαματίζεται σε μία ήσυχη αμερικανική πόλη που ονομάζεται Hawkins, όπου μια παράλληλη εφιαλτική διάσταση - το Upside Down - συνεχίζει να εισχωρεί στην πραγματική ζωή. Ο κακός, ο Vecna ​​(πραγματικό όνομα Henry Creel), δεν σκοτώνει απλώς ανθρώπους. Καταλαμβάνει το μυαλό τους, τρέφεται με τα τραύματα τους και αναδιαμορφώνει αναμνήσεις σαν πηλό.

Πρώτη κόκκινη σημαία: Ανάμνηση που δεν ανήκει κάπου

Κάποια στιγμή, ο Γουίλ θυμάται να πηγαίνει με το ποδήλατο στο Melvald's General Store για να πιει βυνοποιημένα μιλκσέικ.

Αλλά όχι... Το Melvads δεν πούλησε ποτέ μιλκσέικ όσο ζούσε ο Γουίλ. Επειδή το Melvald's δεν είναι εστιατόριο. Είναι ένα παντοπωλείο όπου εργάζεται η μητέρα του Γουίλ. Πώς γίνεται να κάνει λάθος για το κατάστημα της ίδιας του της μητέρας;

Και για να προσθέσουμε στην περιέργεια, ορίστε ένα ενδιαφέρον γεγονός για το Melvald's – ήταν κάποτε εστιατόριο τη δεκαετία του 1950. Αυτή η λεπτομέρεια αναφέρεται εν συντομία στις αρχές της σειράς και υποστηρίζεται από τη φανταστική ιστορία της πόλης του Χόκινς. Ο Γουίλ, παιδί της δεκαετίας του 1980, δεν μπορούσε να θυμηθεί αυτή την εκδοχή του Melvald's.

Ο Γουίλ δεν υπήρχε τη δεκαετία του 1950. Αλλά κάποιος άλλος στο Χόκινς ήταν: ο Χένρι Κριλ. Και αν οι αναμνήσεις ξεπηδούν από αυτή τη στιγμή, δεν είναι του Γουίλ, αλλά του αγοριού που μεγάλωσε εκεί δεκαετίες νωρίτερα και δεν έφυγε ποτέ πραγματικά.

Έτσι, αν ο Βέκνα ξαναμπεί στο κεφάλι του Γουίλ, αυτή η ατάκα παύει να είναι ένα κενό στην πλοκή και μετατρέπεται σε διαρροή μνήμης. Είναι ο Βέκνα που τα μπερδεύει, σαν κάποιος που αντιγράφει και επικολλά το λάθος αρχείο σε λάθος εγκέφαλο.

Τα δάση που δεν ήταν ασφαλή

Ο Γουίλ λέει αδιάφορα ότι αυτός και οι φίλοι του «λατρεύουν να χάνονται στο δάσος». Stop και back. Το δάσος είναι το μέρος όπου ο Γουίλ απήχθη. Εκεί όπου τον άγγιξε για πρώτη φορά το Upside Down. Εκεί όπου η ζωή του άλλαξε οριστικά. Δεν υπάρχει σύμπαν όπου ο Γουίλ Μπάιερς να έχει ζεστά συναισθήματα για το δάσος.

Ο Βέκνα, όμως; Τα δάση ήταν ελευθερία. Για αυτόν, τα δάση αντιπροσώπευαν τη διαφυγή - την ελευθερία από την οικογένειά του, από τους κοινωνικούς κανόνες, από αυτό που έβλεπε ως το «κλουβί» της ανθρωπότητας.

Γιατί δεν κρυώνει ο Γουίλ;

Οπτικά, το Επεισόδιο 7 προσφέρει μια ακόμη περίεργη λεπτομέρεια. Σε μια χειμωνιάτικη σκηνή όπου κάθε χαρακτήρας είναι ντυμένος και ορατά παγωμένος, ο Γουίλ στέκεται χωρίς παλτό, ανεπηρέαστος από το κρύο. Οι θεατές το απέδωσαν σε μια παράλειψη κοστουμιού.

Αλλά η εσωτερική λογική της σειράς λέει το αντίθετο. Οι Mind Flayer και οι Upside Down ευδοκιμούν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η επιβίωση του Γουίλ στη 2η σεζόν συνδέθηκε ρητά με την προσαρμογή του σώματός του σε αυτό το περιβάλλον.

Αν ο Γουίλ χρησιμοποιείται ξανά ως όχημα – πλήρως ή μερικώς – η έλλειψη αντίδρασής του στο κρύο δεν είναι λάθος. Είναι ένα σήμα.

Η λαβή που σπάει την ψευδαίσθηση

Και το σημαντικότερο όλων...ο Βέκνα δεν παίζει απλώς με τα μυαλά και τις αναμνήσεις των πρωταγωνιστών, αλλά και με τις δικές σας...

Αυτή είναι ανεπαίσθητη, αλλά είναι το είδος της λεπτομέρειας που λατρεύει το Stranger Things. Νωρίτερα στη σεζόν, μια λαβή του μετρητή ισχύος είναι σαφώς κόκκινη. Στο Επεισόδιο 7, είναι γκρι.



Έτσι ακριβώς φαίνονται τα αντικείμενα στο Upside Down, σχεδόν σωστά, αλλά όχι ακριβώς. Σαν μια φωτοτυπία της πραγματικότητας που έχει αφεθεί στη βροχή. Κάτι που υποδηλώνει κάτι ανατριχιαστικό: Ίσως ο Γουίλ να μην έχει ξυπνήσει στην πραγματικότητα. Ίσως το Επεισόδιο 7 να μην συμβαίνει καθόλου στους πραγματικούς Χόκινς.

Τι παρακολουθούσατε λοιπόν στην πραγματικότητα;

Αν αυτή η ερμηνεία ισχύει, το Επεισόδιο 7 δεν είχε σκοπό να δώσει μια αίσθηση παρηγοριάς. Είχε σκοπό να δώσει μια αίσθηση δυσφορίας. Ο διάλογος, οι αναμνήσεις, τα γραφικά - όλα ελαφρώς λανθασμένα επειδή φιλτράρονται μέσα από την αντίληψη του Βέκνα ​​για την ανθρωπότητα.

Και το πιο έξυπνο κομμάτι; Η σειρά σε αφήνει να την αποκαλέσεις κακογραμμένη. Σε αφήνει να απορρίψεις την ανησυχία αντί να την αφήσεις να περάσει απαρατήρητη. Όπως ακριβώς έκανε ο Γουίλ σε όλη του τη ζωή.

Ίσως λοιπόν το επεισόδιο να μην χάθηκε καθόλου. Ίσως σας έθεσε μια πιο ανησυχητική ερώτηση:



Τι γίνεται αν το ευτυχισμένο τέλος που είδατε δεν είναι αληθινό...