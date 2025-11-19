Axios: Οι ΗΠΑ καταρτίζουν κρυφά νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συντάξει «κρυφά», ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους

Newsbomb

Axios: Οι ΗΠΑ καταρτίζουν κρυφά νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Φωτ. Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025. 

REUTERS/Kevin Lamarque
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, ανέφερε το Αxios.

Όπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει «ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία», σύμφωνα με πηγές.

Δεν είναι σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία. όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σιγά σιγά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερη γη από ό,τι έχει απαιτήσει το Κρεμλίνο.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ , δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διαχειρίζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και ασχολείται επίσης ενεργά με τη διπλωματία για την Ουκρανία, δήλωσε στο Axios σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες συναντώντας τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ όταν ο Ντμίτριεφ επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ντμίτριεφ εξέφρασε αισιοδοξία για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας, επειδή, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά». Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, στο Μαϊάμι.

«Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος πόλεμος εάν επιδειχθεί ευελιξία», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε στο Axios ότι η βασική ιδέα ήταν να ληφθούν υπόψη οι αρχές που συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και να υποβληθεί μια πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για το πώς να αποκατασταθούν οι δεσμοί ΗΠΑ-Ρωσίας [και] να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ασφαλείας της Ρωσίας». «Είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που ουσιαστικά λέει: "Πώς μπορούμε πραγματικά να φέρουμε, επιτέλους, διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία;"» είπε.

Στόχος είναι να καταρτιστεί ένα γραπτό έγγραφο προς αυτή την κατεύθυνση πριν από την επόμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν, σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ. Τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ των ηγετών παραμένουν προς το παρόν σε αναμονή.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόταση. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να πειστούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι να συμμετάσχουν και είπε ότι το σχέδιο θα προσαρμοστεί με βάση τις απόψεις των διαφόρων πλευρών. «Πιστεύουμε ότι η χρονική στιγμή είναι καλή για αυτό το σχέδιο τώρα. Αλλά και τα δύο μέρη πρέπει να είναι πρακτικά και ρεαλιστικά», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:54ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Νέα προθεσμία στους 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία – Πότε απολογούνται

10:53LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Λιάγκας, Καινούργιου ή Σκορδά; Μάχη στα πρωινάδικα

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Πολωνία και η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

10:52ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν»: Το νέο βίντεο για τα θύματα και η ιστορική ψήφος για τα αρχεία Έπσταϊν

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβαθμίζεται μέσω... Ανδρουλάκη η κριτική του ΠΑΣΟΚ στον Τασούλα

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Mobile 8: Διεθνής επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος – Τα ευρήματα στην Ελλάδα

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Πετρούπολη: Ανήλικος Αλβανός πήγε στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών!

10:39WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να «τρυπώσει» στα συστήματα και να αλλοιώσει δημοσκοπήσεις

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Oυκρανία: 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το ρωσικό σφυροκόπημα - Μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις από το 2022

10:36WHAT THE FACT

Τι πραγματικά συμβαίνει όταν λειτουργεί ένα πλυντήριο πιάτων: Youtuber έβαλε κάμερα και τα ευρήματα σοκάρουν - Βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

To trend που γίνεται χαμός στο TikTok και όλοι το κάνουν λάθος: Ασιάτης εξήγησε τι λένε τα λόγια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 27χρονος κατήγγειλε ληστεία σε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη και συνελήφθη για προσέλκυση ανηλίκου

10:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαγωνισμός: To Newsbomb σας στέλνει στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – DUBAI BC

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Το πείραμα που «γέννησε» τον Φρανκεστάιν: Τα ηλεκτροσόκ σε βατράχια και ανθρώπους που ενέπνευσαν τη Μαίρη Σέλεϊ

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο φιλί δόθηκε πριν από... 20 εκατομμύρια χρόνια

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι λέει ο δικηγόρος του 25χρονου για το δυστύχημα – Γιατί οι γονείς απέκρυψαν το τροχαίο

10:00ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Μια σύγχρονη «πανδημία» και οι λύσεις της ιατρικής

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΣΠΑ 2021 - 2027: Επενδυτικά σχέδια με χρηματοδότηση από την CrediaBank

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς αυτή η Black Friday μας φέρνει πιο κοντά στην premium εμπειρία της σειράς Xiaomi 15T

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο θανατηφόρο ηφαίστειο της Αμερικής εισέρχεται σε πρωτοφανή φάση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Πετρούπολη: Ανήλικος Αλβανός πήγε στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών!

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι λέει ο δικηγόρος του 25χρονου για το δυστύχημα – Γιατί οι γονείς απέκρυψαν το τροχαίο

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 οδηγούς επειδή του είχαν σπάσει τον καθρέφτη

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό 12χρονης από 16χρονο - Τι έδειξε

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους: Επαλήθευση ηλικίας μέσω Kidswallet, ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου καταστημάτων και καταχώρηση εκδηλώσεων για άτομα κάτω των 18

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

07:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Άμεση έξοδος ακόμα και πριν τα 62 - Αναλυτικά παραδείγματα

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ καταρτίζουν κρυφά νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

09:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι πιο επικίνδυνες χώρες για οδήγηση – H καθόλου κολακευτική θέση της Ελλάδας

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 27χρονος κατήγγειλε ληστεία σε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη και συνελήφθη για προσέλκυση ανηλίκου

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τα χυδαία τρολ του διαδικτύου, ο στενός κορσές του Νίκου, ο παράγοντας και το λογότυπο, «σφίγγα» ο Στάσσης και ο κακός χαμός στα Public

10:52ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν»: Το νέο βίντεο για τα θύματα και η ιστορική ψήφος για τα αρχεία Έπσταϊν

10:36WHAT THE FACT

Τι πραγματικά συμβαίνει όταν λειτουργεί ένα πλυντήριο πιάτων: Youtuber έβαλε κάμερα και τα ευρήματα σοκάρουν - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ