Ουκρανία: Έντονη αντιπαράθεση στο κοινοβούλιο για το σκάνδαλο διαφθοράς

Το κόμμα του πρώην προέδρου, Πέτρο Ποροσένκο, επιδιώκει την απομάκρυνση του συνόλου του υπουργικού συμβουλίου 

Βουλευτές του κόμματος «Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη» του πρώην προέδρου, Πέτρο Ποροσένκο, απέκλεισαν την πρόσβαση στο βήμα.
Ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης της Ουκρανίας, το κόμμα «Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη», εμπόδισε με φυσική παρουσία την πρόσβαση του προέδρου της Βουλής στο βήμα, και κατά συνέπεια τους βουλευτές να διεξαγάγουν σήμερα ψηφοφορία για την αποπομπή δύο υπουργών λόγω της έρευνας για διαφθορά, απαιτώντας αντ' αυτού την απομάκρυνση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου.

Η σημερινή αντιπαράθεση στο κοινοβούλιο ήταν η τελευταία εκδήλωση της αυξανόμενης δημόσιας οργής από τότε που ξέσπασε το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία εν καιρώ πολέμου την περασμένη εβδομάδα.

Αναβλήθηκε η ψηφοφορία για την αποπομπή της υπουργού Ενέργειας και του προκατόχου της

Το κοινοβούλιο επρόκειτο να ψηφίσει σήμερα για την αποπομπή της υπουργού Ενέργειας Σβιτλάνα Χριντσούκ και του προκατόχου της Γκέρμαν Γκαλουσένκο, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως υπουργός Δικαιοσύνης. Και οι δύο υπουργοί αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο. Ο Ζελένσκι υποστήριξε την αποπομπή και των δύο.

Αλλά η ψηφοφορία δεν διεξήχθη, καθώς το κόμμα της αντιπολίτευσης ‘Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη’ μπλόκαρε την πρόσβαση στο βήμα του προέδρου, με τους βουλευτές να κρατούν χάρτινα πλακάτ που έφεραν συνθήματα όπως «Ποιο είναι το τίμημα του σκότους;»

Ο πρόεδρος της Βουλής Ρουσλάν Στεφαντσούκ διέκοψε τη συνεδρίαση. Ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι νέα ψηφοφορία θα διεξαχθεί πιθανόν αύριο.

Ζητούν την απομάκρυνση όλου του υπουργικού συμβουλίου

Το κόμμα «Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη», του οποίου ηγείται ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει την απομάκρυνση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου, ένα μέτρο που πλέον έχει μικρή υποστήριξη στο κοινοβούλιο.

Μέλη του συνασπισμού «Υπηρέτης του Λαού» του Ζελένσκι κατηγόρησαν την αντιπολίτευση για προσπάθεια εντυπωσιασμού και για παρεμπόδιση της λειτουργίας του κοινοβουλίου.

«Ενώ κάποιοι κλέφτες το σκάνε και κρύβονται, άλλοι - λαϊκιστές πολιτικοί - δίνουν μια παράσταση», δήλωσε ο Ντανίλο Χετμάντσεφ, υψηλόβαθμος βουλευτής του συνασπισμού «Υπηρέτης του Λαού».

Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα

Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας αναφέρει ότι διερευνά ένα σχέδιο πληρωμής ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για συμβάσεις προμηθειών στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energatom, την οποία διαχειρίζεται το υπουργείο Ενέργειας.

Πέντε ύποπτοι έχουν συλληφθεί και δύο αναζητούνται, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους πρώην επιχειρηματικούς συνεργάτες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Ο φερόμενος ως επικεφαλής του σχήματος διαφθοράς, ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, είναι συνιδιοκτήτης του τηλεοπτικού στούντιο όπου ο Ζελένσκι έκανε την καριέρα του ως σταρ κωμικής σειράς πριν εκλεγεί το 2019. Ο Ζελένσκι έχει επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στον Μίντιτς και το στούντιο δήλωσε ότι ο Μίντιτς δεν παίζει πλέον κανένα ρόλο στη λήψη αποφάσεων στις δραστηριότητές του.

