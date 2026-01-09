ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δύο ανθρώπους στο Πόρτλαντ

Δεύτερο περιστατικό με πυρά από αστυνομικό της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) μέσα σε 24 ώρες.

Newsbomb

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δύο ανθρώπους στο Πόρτλαντ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, ανακοίνωσε την Πέμπτη η αστυνομική διεύθυνση της αμερικανικής μεγαλούπολης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για αυτοσυγκράτηση εν μέσω της έντασης που έχει πυροδοτήσει ο φόνος μιας 37χρονης από αστυνομικό της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) ένα 24ωρο νωρίτερα στη Μινεάπολις.

APTOPIX Immigration Enforcement Oregon Shooting

«Δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης του Πόρτλαντ. «Κατανοούμε τη συναισθηματική φόρτιση και την ένταση που επικρατεί έπειτα από τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολις, αλλά ζητώ από την κοινότητα να παραμείνει ψύχραιμη ενόσω καταβάλλουμε προσπάθειες για να μάθουμε περισσότερα», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Πόρτλαντ, ο Μπομπ Ντέι.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ενεπλάκησαν μέλη της αστυνομίας του Πόρτλαντ.

Το FBI ενημέρωσε πως διερευνά το επεισόδιο, στο οποίο ενεπλάκησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (U.S. Customs and Border Protection / CBP).

Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Πόρτλαντ, η Ελάνα Πιρτλ-Γκίνι, δήλωσε πως πληροφορήθηκε ότι οι δύο άνθρωποι που πυροβολήθηκαν είναι ζωντανοί και νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Οι τραυματίες ειναι φερόμενα μέλη της συμμορίας Tren de Aragua

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η εκπρόσωπος του DHS Τρίσια Μακλάφλιν αναφέρει: «Συνοριοφύλακες διενεργούσαν στοχευμένο έλεγχο σε όχημα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Επιβαίνων και στόχος ήταν ένας παράτυπος μετανάστης από τη Βενεζουέλα, ο οποίος συνδέεται με το διεθνές κύκλωμα πορνείας της Tren de Aragua και είχε εμπλακεί σε πρόσφατο επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πόρτλαντ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να είναι μέλος της άγριας βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua. Όταν οι πράκτορες δήλωσαν την ταυτότητά τους στους επιβαίνοντες στο όχημα, ο οδηγός κινήθηκε με το αυτοκίνητο εναντίον τους και επιχείρησε να παρασύρει τα μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, ένας πράκτορας άνοιξε πυρ, ευρισκόμενος σε θέση άμυνας. Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης διέφυγαν από το σημείο».

APTOPIX Immigration Enforcement Oregon Shooting

Την Τετάρτη, αστυνομικός της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολη, πυροδοτώντας επεισοδιακές διαμαρτυρίες στη Μινεσότα και σε άλλες αμερικανικές πολιτείες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο - Τι θα ισχυριστεί

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα τρία «αόρατα» όπλα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα -Το «φάντασμα», ο «δολοφόνος» και ο «βασιλιάς»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο του νέου ραντεβού των αγροτών με τον Μητσοτάκη - Οι δύο όροι που θέτει ο πρωθυπουργός

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενούν οι βροχές, επιμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Πλησιάζει ψυχρή εισβολή και χιονιάς

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Ιανουρίου

04:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δύο ανθρώπους στο Πόρτλαντ - Τι εξήγηση δίνουν οι αρχές

04:32ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο, τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα την Πέμπτη – Τα πέντε ήταν παιδιά

03:18ΕΡΓΑΣΙΑ

6Κ/2025: Από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στον Σι Τζινπίνγκ η απόφαση για τη στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Κιμ σε Πούτιν: «Πρόθυμος να παραμείνω διαρκώς στο πλευρό σας για το καλό σας και της Ρωσίας»

02:00ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 13χρονης Ιωάννας-Ελένης – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

01:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επείγουσα έκκληση για τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ συριακού στρατού και Κούρδων στο Χαλέπι

01:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Περιορίστηκαν οι απώλειες με «μαξιλάρι» τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις και δύο νεκροί στο Κίεβο από ρωσικά πληγμάτα με drones – Χτύπημα με πυραύλους Oreshnik στο Λβιβ

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Λίβερπουλ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι, «χαμογέλασαν» Μάντσεστερ Σίτι, Άστον Βίλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νύχτα «μυρίζει μπαρούτι» στο Ιράν: Κατέλαβαν πόλεις οι αντιφρονούντες - έκοψαν το ίντερνετ οι αρχές - διάγγελμα του Σάχη

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου στην Βουλή: Παρέμβαση Δένδια

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Τα παιδιά του Κορωπίου θα κάνουν μάθημα σε πλήρως ενεργειακά αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες – Επενδύουμε στο μέλλον τους με πράξεις»

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας: Η στιγμή που το μοιραίο όχημα «καρφώθηκε» στο σπίτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Φουντώνουν οι συγκρούσεις με τους Κούρδους - «Θέσεις μάχης» από Ισραήλ και Τουρκία - Πώς μπορεί ο πόλεμος να επεκταθεί σε όλη την περιοχή

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει σενάριο εφάπαξ πληρωμής από $10.000 έως $100.000 σε κάθε κάτοικο για να ενταχθεί η Γροιλανδία στις ΗΠΑ

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια 84-71: Η «πράσινη» αντεπίθεση ξεκίνησε!

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρόσκληση Μαρινάκη στους αγρότες -μέσω Newsbomb- για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη άνοιξε παράθυρο για αναστολή στα μπλόκα

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Άνοιξε ο δρόμος μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο

16:56LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ