Ρωσία: Επίθεση με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS εξαπέλυσε το Κίεβο

Φωτ. Αρχείου - Δοκιμή εκτόξευσης πυραύλου ATACMS σε πεδίο βολής στις ΗΠΑ, στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS, χαρακτηρίζοντας τη χρήση αυτού του οπλικού συστήματος «σημαντική εξέλιξη».

Η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς, «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί», τόνισε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Drones έκλεισαν τα αεροδρόμια της Μόσχας

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σήμερα δύο ουκρανικά drones που είχαν πορεία προς τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν, ενώ τα δύο μεγάλα αεροδρόμια στη ρωσική πρωτεύουσα διέκοψαν προσωρινά όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στο σημείο των καταρριφθέντων drones, τόνισε ο Σομπιάνιν μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Όλες οι πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο και Βνούκοβο, το πρώτο και το δεύτερο μεγαλύτερο της πόλης σε κίνηση, αντίστοιχα, διακόπησαν προσωρινά, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία αερομεταφορών.ΓΣ

