Πολωνία: Δύο Ουκρανοί, συνεργάτες της Ρωσίας, πίσω από το σαμποτάζ σε σιδηρόδρομο

Οι δύο δράστες, που συνεργάζονταν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, διέφυγαν στη Λευκορωσία μετά την πράξη δολιοφθοράς στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν

Πολωνία: Δύο Ουκρανοί, συνεργάτες της Ρωσίας, πίσω από το σαμποτάζ σε σιδηρόδρομο

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, στο σημείο του σαμποτάζ σε σιδηροδρομική γραμμή, κοντά στο Deblin, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025. 

AP/KPRM
Η Πολωνία ταυτοποίησε δύο άτομα ως υπεύθυνα για την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη (18/11) ο Ντόναλντ Τουσκ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για Ουκρανούς που συνεργάζονταν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ότι έχουν διαφύγει στη Λευκορωσία.

Η έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν, που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα, ακολούθησε μια σειρά εμπρησμών, σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεων στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Η Βαρσοβία δήλωσε ότι η Πολωνία έχει καταστεί ένας από τους κυριότερους στόχους της Μόσχας λόγω του ρόλου της ως κόμβου για την παροχή βοήθειας στο Κίεβο. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί την ευθύνη για πράξεις σαμποτάζ.

«Η πιο σημαντική πληροφορία είναι ότι έχουμε εντοπίσει τους υπεύθυνους για τις πράξεις σαμποτάζ», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός σε ομιλία του στο κοινοβούλιο της χώρας.

«Και στις δύο περιπτώσεις είμαστε βέβαιοι ότι η απόπειρα ανατίναξης των σιδηροτροχιών και η πρόκληση ζημιών στις υποδομές τους ήταν σκόπιμες και στόχος τους ήταν να προκαλέσουν μια σιδηροδρομική καταστροφή», πρόσθεσε.

Νωρίτερα την Τρίτη, εκπρόσωπος του υπουργού ειδικών υπηρεσιών της Πολωνίας δήλωσε ότι όλα υποδεικνύουν ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ανέθεσαν σε τρίτα πρόσωπα τη διενέργεια σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

*Με πληροφορίες από Reuters

