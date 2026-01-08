Ολυμπιακός: Συμφωνία για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα

Προσθήκη με προοπτική κάνει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν με τον Βόλο για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα. Ο 23χρονος εξτρέμ αρχικά φαίνεται να προορίζεται για την ομάδα Β’.

Έπαιξε σε 9 ματς του Βόλου στο πρώτο μισό της σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις. Πέτυχε δύο γκολ στο Κύπελλο. Μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί στη Σεβίλλη, την Μαρίτιμο, τη Νουμάνθια, την Ίμπιθα και την Ατλέτικο Σεβίλλης.

Στο ίδιο πλαίσιο, πέραν της συμφωνίας για τον Θαρθάνα ο Ολυμπιακός θέλει να προχωρήσει και για τον Γιώργο Προύτζο. Τον 22χρονο αμυντικό χαφ που ανήκει στον Βόλο κι αυτός.