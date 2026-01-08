Αρναία Χαλκιδικής: Αιματηρό καρτέρι με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο ο συμπέθερος του δράστη

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αρναία Χαλκιδικής, όταν σοβαρό περιστατικό μαχαιρώματος ήρθε να ταράξει την ηρεμία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ αλλοδαπών αλβανικής καταγωγής και φέρεται να συνδέεται με οικογενειακές διαφορές. Ο δράστης 61 ετών, όπως αναφέρουν πηγές, είχε στήσει καρτέρι στον συμπέθερο του 52 ετών και του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές, με αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Μετέπειτα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Το θύμα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό, η κατάστασή του παραμένει σταθερή, χωρίς ωστόσο να παύει να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.