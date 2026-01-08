Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μη διάγει τις καλύτερες μέρες του από αγωνιστικής απόψεως, ο κόσμος όμως της ομάδας δε σταματάει να στηρίζει παίκτες και προπονητές και να πιστεύει στις πραγματικές δυνατότητες των "πράσινων".

Κάτι που φάνηκε και απόψε κατά την είσοδο των παικτών του Παναθηναϊκού οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν, αλλά κυρίως κατά την είσοδο του προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν.

Ο τεχνικός του "τριφυλλιού" με το που πάτησε το πόδι του στο γήπεδο, ξεσήκωσε τον κόσμο με την παρουσία του, με τους φίλους της ομάδας να σηκώνονται όρθιοι, να τον αποθεώνουν και να τραγουδάνε ρυθμικά το όνομά του.

Ο ίδιος ανταπέδωσε την αποθέωση και με τις γνωστές του γροθιές, σήμα... κατατεθέν του Τούρκου τεχνικού και για μια φορά ακόμα αποδείχθηκε πως ο Παναθηναϊκός στα δύσκολα είναι ακόμα πιο ενωμένος.