Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν

Δέκα λεπτά πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μη διάγει τις καλύτερες μέρες του από αγωνιστικής απόψεως, ο κόσμος όμως της ομάδας δε σταματάει να στηρίζει παίκτες και προπονητές και να πιστεύει στις πραγματικές δυνατότητες των "πράσινων".

Κάτι που φάνηκε και απόψε κατά την είσοδο των παικτών του Παναθηναϊκού οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν, αλλά κυρίως κατά την είσοδο του προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν.

Ο τεχνικός του "τριφυλλιού" με το που πάτησε το πόδι του στο γήπεδο, ξεσήκωσε τον κόσμο με την παρουσία του, με τους φίλους της ομάδας να σηκώνονται όρθιοι, να τον αποθεώνουν και να τραγουδάνε ρυθμικά το όνομά του.

Ο ίδιος ανταπέδωσε την αποθέωση και με τις γνωστές του γροθιές, σήμα... κατατεθέν του Τούρκου τεχνικού και για μια φορά ακόμα αποδείχθηκε πως ο Παναθηναϊκός στα δύσκολα είναι ακόμα πιο ενωμένος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η κραυγή αγωνίας των παραγωγών της λαϊκής αγοράς

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Συνελήφθησαν δύο έφηβοι που φέρεται να επιτέθηκαν σε 60χρονο - Τους έκανε παρατήρηση επειδή πετούσαν χιόνι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει σενάριο εφάπαξ πληρωμής από $10.000 έως $100.000 σε κάθε κάτοικο για να ενταχθεί η Γροιλανδία στις ΗΠΑ

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Πτώση της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους και βροχές στα νησιά

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ανόητη» η κίνηση των πέντε Ρεπουμπλικανών που άσκησαν «βέτο» για στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα

21:30LIFESTYLE

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Εν αναμονή εισροής μεγάλου όγκου υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο - Συστάσεις από τον Δήμο σε  πολίτες και αγροτοκτηνοτρόφους

21:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν

21:12ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΓΝΗ: Σωτήρια επέμβαση σε βρέφος τριών μηνών με σπάνια συγγενή πάθηση του φάρυγγα - Πώς κέρδισε τη μάχη

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Συμφωνία για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας για την 21η αγωνιστική της Euroleague

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Το FBI ανέλαβε την έρευνα για την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ από τον πράκτορα της ICE

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νύχτα «μυρίζει μπαρούτι» στο Ιράν: Κατέλαβαν πόλεις οι αντιφρονούντες - έκοψαν το ίντερνετ οι αρχές - διάγγελμα του Σάχη

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»

20:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη 12αδα ο Σαμοντούροβ αντί του Γκριγκόνις – Εκτός ο Βιλντόζα

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αρναία Χαλκιδικής: Αιματηρό καρτέρι με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο ο συμπέθερος του δράστη

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του 30χρονου

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου στην Βουλή: Παρέμβαση Δένδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νύχτα «μυρίζει μπαρούτι» στο Ιράν: Κατέλαβαν πόλεις οι αντιφρονούντες - έκοψαν το ίντερνετ οι αρχές - διάγγελμα του Σάχη

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Καιρίδη - Κωνσταντοπούλου στην Βουλή: Παρέμβαση Δένδια

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αρναία Χαλκιδικής: Αιματηρό καρτέρι με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο ο συμπέθερος του δράστη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει σενάριο εφάπαξ πληρωμής από $10.000 έως $100.000 σε κάθε κάτοικο για να ενταχθεί η Γροιλανδία στις ΗΠΑ

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας για την 21η αγωνιστική της Euroleague

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Άνοιξε ο δρόμος μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένειά του – Δεν είναι η φυλακή, είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου», λέει από τα κρατητήρια ο 16χρονος που ξυλοκόπησε θανάσιμα 17χρονο

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας: Η στιγμή που το μοιραίο όχημα «καρφώθηκε» στο σπίτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές αποχαιρέτησαν τον «πρύτανη» της πρωινής ζώνης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:30LIFESTYLE

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ