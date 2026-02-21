Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)

«Πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν το τρόπαιο, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, αποκλείοντας την ΑΕΚ και το Μαρούσι, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τα εμπόδια του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή.

Τα αποτελέσματα των δύο «αιωνίων» στο Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας:

Προημιτελικά



Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71

Ημιτελικοί

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91

Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής 91-61

Τελικός

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε επίσης