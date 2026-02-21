Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)

Η ώρα του μεγάλου τελικού του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας έφτασε! - Δείτε πώς Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έφτασαν μέχρι τον αγώνα που θα κρίνει τον τροπαιούχο για τη σεζόν 2025/26.

Newsbomb

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν το τρόπαιο, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, αποκλείοντας την ΑΕΚ και το Μαρούσι, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τα εμπόδια του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή.

Τα αποτελέσματα των δύο «αιωνίων» στο Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 101-71

Ημιτελικοί

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

  • Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής 91-61

Τελικός

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο φρικτό ατύχημα – Αθλήτρια πατινάζ ταχύτητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα – «Φαίνεται ότι θα… ξεμουλιάσουμε», εκτιμά ο Κολυδάς

11:32ΥΓΕΙΑ

Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

11:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι τον 13ο τελικό «αιώνιων» στο Final 8 Κυπέλλου (βίντεο)

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 186 χιλιόμετρα σε δρόμο με όριο τα 90

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Aπάτη σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης: Πώς ένας άνδρας παραλίγο να γίνει ιδιοκτήτης με 200 δολάρια

10:54LIFESTYLE

Παίκτης του Ρουκ-Ζουκ θέλει να γίνει μέτοχος του Παναθηναϊκού και να γνωρίσει τον Γιαννακόπουλο

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα «καιρικά σοκ» στη Μεσόγειο αναζωπυρώνουν φόβους για αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων - Ανάλυση των Financial Times

10:46ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ήταν μια χαρά αν το Ισραήλ έπαιρνε όλη τη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο Αμερικανός πρεσβευτής

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

10:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τα προηγούμενα 30 ντέρμπι «αιωνίων» στο Κύπελλο Ελλάδας

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στη Νίκαια: «Θα μου απαγορεύσουν το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο Κρατικό;»

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Είχε μιλήσει στο ChatGPT ο 18χρονος δράστης πριν το χτύπημα - Τι αποκάλυψε η OpenAΙ

10:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μεγάλη επιστροφή του Ζινεντίν Ζιντάν: Αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας!

09:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Θέατρο, immersive εκθέσεις, μουσική και μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση

09:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ – καθαριστές, η νέα «ασπίδα» των ευρωπαϊκών θαλασσών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικανού κροίσου

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» τα κοντέρ και συνελήφθη – Έτρεχε με 186 χιλιόμετρα σε δρόμο με όριο τα 90

11:32ΥΓΕΙΑ

Το «αλφαβητάρι» συντήρησης φρούτων και λαχανικών: Τι αγοράζουμε, πότε και σε τι ποσότητες

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονίζει ο Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω»

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα – «Φαίνεται ότι θα… ξεμουλιάσουμε», εκτιμά ο Κολυδάς

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου - Έπσταϊν: Χαρτογράφηση μιας καταστροφικής φιλίας - Από πάρτι με γυμνόστηθες στο Πουκέτ σε ταξίδια στο Paedo Island

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στη Νίκαια: «Θα μου απαγορεύσουν το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο Κρατικό;»

04:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πληρωμών – Πότε μπαίνουν τα πρώτα λεφτά

10:46ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ήταν μια χαρά αν το Ισραήλ έπαιρνε όλη τη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο Αμερικανός πρεσβευτής

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους – «Καμπάνα» έως 40% για χιλιάδες ιδιοκτήτες

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ