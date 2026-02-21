Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό του Final 8 στο Κύπελλο, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Στα «Δύο Αοράκια» κρίνεται ο φετινός Κυπελλούχος, όπου Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός αναμένεται να δώσουν μεγάλη «μάχη» για το τρόπαιο | Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/02).

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Η ώρα του μεγάλου τελικού του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας έφτασε!

Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός διεκδικούν το τρόπαιο, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό αποκλείοντας την ΑΕΚ και το Μαρούσι, ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεπέρασε τα εμπόδια του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή για να φτάσει μέχρι τον αγώνα που θα κρίνει τον κυπελλούχο για τη σεζόν 2025/26.

Τα Ολυμπιακός – Παναιτωλικός και Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος ανοίγουν την αυλαία της 22ης αγωνιστικής στη Super League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 13:30 Novasports Premier League Premier League Kick-off 27η αγωνιστική
  • 13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ - Ρέα Ποδόσφαιρο Γυναικών
  • 14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ - Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship 2025-26
  • 15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ - Οβιέδο La Liga EA Sports 2025/26
  • 15:00 Action 24 Πανιώνιος - Μαρκό Greek Super League 2 2025-26
  • 16:00 Novasports Prime Matchday Live Minute by Minute
  • 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
  • 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους - Κόμο Serie A 2025-26
  • 16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία - Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26
  • 16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ - Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26
  • 16:30 Novasports Prime Matchday Live Live δράση από Bundesliga, Premier League, La Liga, Eredivisie και Super League
  • 16:30 Novasports 4HD Ουνιόν Βερολίνου - Λεβερκούζεν Bundesliga 2025/26
  • 16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου - Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga 2025/26
  • 17:00 Novasports Premier League Τσέλσι - Μπέρνλι Premier League 2025/26
  • 17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ - Μπράιτον Premier League 2025/26
  • 17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, Τελικός
  • 17:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα - Λιντς Premier League 2025/26
  • 17:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor - Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26
  • 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών 2025-26
  • 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον - Τσάρλτον Sky Bet EFL Championship 2025-26
  • 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός - Παναιτωλικός Stoiximan Super League 2025-26
  • 17:15 Novasports 1HD Μπέτις - Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports 2025/26
  • 18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πάφος - Ανόρθωση Cyprus League by Stoiximan 2025-26
  • 19:00 Novasports Prime Matchday Live Minute by Minute
  • 19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης ACB Copa del Rey 2026
  • 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπρέσια - Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Coppa Italia 2026
  • 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε - Ίντερ Serie A 2025-26
  • 19:05 COSMOTE SPORT 1 HD PostGame Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
  • 19:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ - Μπόρνμουθ Premier League 2025/26
  • 19:30 Novasports Prime Λειψία - Ντόρτμουντ Bundesliga 2025/26
  • 19:30 Novasports 1HD Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26
  • 19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν - Χέρενφεν Eredivisie 2025/26
  • 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα (Τελικός)
  • 20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα - Άβες Liga Portugal Betclic 2025-26
  • 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας και απονομή
  • 20:25 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε17 Μπάσκετ
  • 21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Χιλάλ - Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League 2025-26
  • 21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Νασρ - Αλ Χαζμ Roshn Saudi League 2025-26
  • 21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν - Μάδεργουελ William Hill Scottish Premiership 2025-26
  • 21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ντερτόνα - Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Coppa Italia 2026
  • 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι - Λάτσιο Serie A 2025-26
  • 22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ Premier League 2025/26
  • 22:00 Novasports 2HD Άγιαξ - Ναϊμέγκεν Eredivisie 2025/26
  • 22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης - Εσπανιόλ La Liga EA Sports 2025/26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ACB Copa del Rey 2026 2ος ημιτελικός
  • 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο (1ος Ημιτελικός)
  • 22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μικρός Τελικός Αδρών
  • 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα - Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal Betclic 2025-26
  • 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Σανς - Ορλάντο Μάτζικ NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 00:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο (2ος Ημιτελικός)
  • 03:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Πολεμικές Τέχνες
  • 03:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Νικς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

