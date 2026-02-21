Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

Ο δρόμος του Final 8 οδηγούσε σε τελικό αιωνίων αντιπάλων. Για τρίτη σερί σεζόν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, κοντράρονται για το Κύπελλο Ελλάδος. Με τους «πράσινους» να θέλουν να διατηρήσουν το τρόπαιο στην κατοχή τους, ενώ τους «ερυθρόλευκους» να το κατακτήσουν εκείνοι.

Αυτός είναι ο 13ος τελικός στον οποίο αναμετρώνται οι αιώνιοι, με τον Παναθηναϊκό να έχει 8 κατακτήσεις έναντι 4ων του Ολυμπιακού στις μέχρι τώρα κόντρες τους. Συνολικά το «τριφύλλι» αναζητά το 22ο Κύπελλό του, ενώ οι Πειραιώτες αν τα καταφέρουν θα είναι η 13η φορά.

Το παρελθόν μικρή σημασία έχει στα 40 αγωνιστικά λεπτά (αν δεν υπάρξει παράταση) της αναμέτρησης. Εκεί θα μετρήσει η θέληση και το πάθος, καθώς η ποιότητα υπάρχει και στις δύο πλευρές. Με τον Ολυμπιακό να είναι σε καλό αγωνιστικό σερί εδώ και καιρό, ενώ ο Παναθηναϊκός τώρα κερδίζει αυτοπεποίθηση ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι επιστροφές τραυματισμών, όπως φυσικά και η απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις.

Ερωτηματικό είναι η τελική επιλογή για τις εξάδες των ξένων, ειδικά για τους «πράσινους». Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το προνόμιο του διαβατηρίου του Τόμας Ουόκαπ που κάνει ευκολότερη την επιλογή για τον Μπαρτζώκα.

Δεδομένα εκτός είναι ο Λεσόρ για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ενώ υπάρχουν ερωτηματικά στον Ολυμπιακό. Προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν ο Μιλουτίνοφ (κάταγμα στον αντίχειρα), ο Τζόουνς (τενοντίτιδα), ενώ ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ μόλις χθες. Οπότε έχει ενδιαφέρον ποιοι τελικά θα είναι διαθέσιμοι και κατά πόσο θα ρισκάρει ο Μπαρτζώκας τη συμμετοχή των τραυματιών.

Το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 στα «Δύο Αοράκια», με το ματς να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.