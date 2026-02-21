Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

Στα «Δύο Αοράκια» κρίνεται ο φετινός Κυπελλούχος, με τους «πράσινους» και τους «ερυθρόλευκους» να δίνουν «μάχη» για το τρόπαιο – Τα δεδομένα πριν τον μεγάλο αγώνα.

Newsbomb

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δρόμος του Final 8 οδηγούσε σε τελικό αιωνίων αντιπάλων. Για τρίτη σερί σεζόν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, κοντράρονται για το Κύπελλο Ελλάδος. Με τους «πράσινους» να θέλουν να διατηρήσουν το τρόπαιο στην κατοχή τους, ενώ τους «ερυθρόλευκους» να το κατακτήσουν εκείνοι.

Αυτός είναι ο 13ος τελικός στον οποίο αναμετρώνται οι αιώνιοι, με τον Παναθηναϊκό να έχει 8 κατακτήσεις έναντι 4ων του Ολυμπιακού στις μέχρι τώρα κόντρες τους. Συνολικά το «τριφύλλι» αναζητά το 22ο Κύπελλό του, ενώ οι Πειραιώτες αν τα καταφέρουν θα είναι η 13η φορά.

Το παρελθόν μικρή σημασία έχει στα 40 αγωνιστικά λεπτά (αν δεν υπάρξει παράταση) της αναμέτρησης. Εκεί θα μετρήσει η θέληση και το πάθος, καθώς η ποιότητα υπάρχει και στις δύο πλευρές. Με τον Ολυμπιακό να είναι σε καλό αγωνιστικό σερί εδώ και καιρό, ενώ ο Παναθηναϊκός τώρα κερδίζει αυτοπεποίθηση ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι επιστροφές τραυματισμών, όπως φυσικά και η απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις.

Ερωτηματικό είναι η τελική επιλογή για τις εξάδες των ξένων, ειδικά για τους «πράσινους». Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το προνόμιο του διαβατηρίου του Τόμας Ουόκαπ που κάνει ευκολότερη την επιλογή για τον Μπαρτζώκα.

Δεδομένα εκτός είναι ο Λεσόρ για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ενώ υπάρχουν ερωτηματικά στον Ολυμπιακό. Προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν ο Μιλουτίνοφ (κάταγμα στον αντίχειρα), ο Τζόουνς (τενοντίτιδα), ενώ ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ μόλις χθες. Οπότε έχει ενδιαφέρον ποιοι τελικά θα είναι διαθέσιμοι και κατά πόσο θα ρισκάρει ο Μπαρτζώκας τη συμμετοχή των τραυματιών.

Το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 στα «Δύο Αοράκια», με το ματς να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσο πράσινη και φθηνή είναι η ηλεκτροκίνηση των ηλεκτρικών ΤΑΧΙ στην Ελλάδα σήμερα;

07:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Audi RS 5 είναι plug-in υβριδικό, πανίσχυρο και ταχύτατο!

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αποτιμά το επιτελείο Τσίπρα τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

07:15LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από 175 δισ. δολάρια σε εισαγωγείς

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Στα ύψη η τιμή των φρέσκων θαλασσινών - Επιλέγουν τα κατεψυγμένα οι καταναλωτές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ