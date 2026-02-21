Super League: Ο Ολυμπιακός ψάχνει αντίδραση κι επιστροφή στις νίκες – «Καίγεται» ο Αστέρας AKTOR

Στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες και τις πειστικές εμφανίσεις.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται από απαιτητικό διάστημα, καθώς ηττήθηκε 0-2 από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League, ενώ στο πρωτάθλημα έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό. Το αποτέλεσμα αυτό τον διατήρησε στο -2 από την κορυφή και την ΑΕΚ, αυξάνοντας την ανάγκη για άμεση αντίδραση.

Ένα από τα βασικά ζητήματα για τους «ερυθρόλευκους» είναι η επιθετική τους λειτουργία, καθώς μετρούν τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς γκολ, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 16 χρόνια. Την ίδια ώρα, στο μυαλό όλων βρίσκεται και η ρεβάνς στη Γερμανία απέναντι στη Λεβερκούζεν, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει διαχείριση στο ρόστερ. Εκτός αποστολής βρίσκονται οι Κλέιτον και Ροντινέι, καθώς και ο τιμωρημένος Ποντένσε, ενώ διαθέσιμοι είναι οι Ρέτσος και Πιρόλα.

Ο Παναιτωλικός ταξιδεύει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία, διανύοντας την καλύτερη περίοδό του στη σεζόν. Οι Αγρινιώτες προέρχονται από δύο διαδοχικές νίκες, απέναντι στην ΑΕΛ (εκτός με 4-1) και τον Αστέρα AKTOR (εντός με 3-1), αποτελέσματα που τους δίνουν ώθηση στη μάχη της παραμονής. Παρά τις απουσίες των Μπουχαλάκη και Μανρίκε λόγω τιμωρίας, στόχος είναι μια ανταγωνιστική εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως και την περσινή σεζόν, όταν απέσπασαν ισοπαλία χωρίς τέρματα στο ίδιο γήπεδο.

Την ίδια ώρα, στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR δίνει κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο. Οι Αρκάδες βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και καλούνται να βρουν σταθερότητα ώστε να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Ο Μίλαν Ράσταβατς επέστρεψε για τρίτη φορά στον πάγκο της ομάδας, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα στα αποτελέσματα. Στο ντεμπούτο του γνώρισε εντός έδρας ήττα (0-1) από την ΑΕΚ, παρά την καλή εμφάνιση, ενώ ακολούθησαν οι ήττες από τον Λεβαδειακό (3-1) και τον Ολυμπιακό (0-3). Η νίκη (2-0) απέναντι στον Βόλο αποτέλεσε μια προσωρινή ανάσα, πριν η ομάδα ηττηθεί εκ νέου με 3-1 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Ο Σέρβος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα.

Από την πλευρά του, ο Ατρόμητος συνεχίζει να παρουσιάζει αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα που δεν του επιτρέπουν να σταθεροποιηθεί στις θέσεις 5-8. Η εντός έδρας ήττα (1-2) από τον ΟΦΗ κόστισε, ωστόσο ακολούθησε το «διπλό» (1-0) επί της Κηφισιάς. Στην προηγούμενη αγωνιστική, οι Περιστεριώτες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τον Πανσερραϊκό, παρουσιάζοντας εκ νέου αμυντικές αδυναμίες.

Μετά την τελευταία προπόνηση, ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε αποστολή ίδια με εκείνη του αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Εκτός παραμένουν ο Γιώργος Τζοβάρας λόγω σύσπασης, ο τραυματίας Αλεξέι Κοσέλεφ, καθώς και ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο οποίος έχει επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και αναμένεται σύντομα να συμπεριληφθεί σε αποστολή.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (21/02)

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (CosmoteSport1HD)

17:00 Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος (Novasports2HD)

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

ΑΕΚ 49 (37-13) Ολυμπιακός 47 (38-10) ΠΑΟΚ* 46 (41-13) Λεβαδειακός 39 (49-25) Παναθηναϊκός* 33 (29-22) Άρης 27 (18-21) Βόλος ΝΠΣ 26 (20-30) ΟΦΗ* 25 (27-35) Ατρόμητος 21 (21-26) Παναιτωλικός 21 (22-34) Κηφισιά* 20 (26-32) ΑΕΛ 20 (20-33) Αστέρας AKTOR 16 (19-33) Πανσερραϊκός 9 (12-52)

*έχουν ματς λιγότερο

