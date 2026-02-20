Ολυμπιακός: Μέσα ο Πιρόλα για Παναιτωλικό - Ποιους «έκοψε» ο Μεντιλίμπαρ

Ο Ιταλός είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Ιταλός αμυντικός είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των play offs του Champions League με την Μπάγερ στο «Γ. Καραϊσκάκης», όταν συγκρούστηκε με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Μάλιστα, ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο, λόγω της αιμορραγίας.

Ωστόσο, όλα αυτά ανήκουν στο… παρελθόν, μια και ο Λορένζο Πιρόλα έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Βάσκου κόουτς και είναι μεταξύ των «εκλεκτών» του προπονητή των Πειραιωτών για τον αγώνα του Σαββάτου (21/02) με τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αντίθετα, εκτός πλάνων για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμειναν οι Ροντινέι και Κλέιτον, μια και αμφότεροι αποφασίστηκε να αποκλειστούν από την αποστολή, λόγω του περιορισμού των ξένων.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.

Διαβάστε επίσης