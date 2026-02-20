«Ανδρέα μπορείς» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (20/02).

Newsbomb

Ανδρέας Τετέι
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να πάρει τη νίκη κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, με δύο γκολ του Ανδρέα Τετέι έφτασε στην ανατροπή, αλλά δεν μπόρεσε να την κρατήσει (2-2). «Ανδρέα μπορείς» να ηγηθείς στους «πράσινους» είναι το… σύνθημα.

Παράλληλα, «Γκολάρα ελπίδας» πέτυχε ο Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ, μειώνοντας 2-1 τη Θέλτα στο πρώτο ματς των play offs του Europa League και ανέκτησε πιθανότητες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγαπηδάκη για Άδωνι: Μέρος της αντιπολίτευσης θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος

10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιποθυμικό επεισόδιο σε δικαστήριο: Κατέρρευσε ο καθηγητής που κατηγορείται για σχέσεις με ανήλικες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Το μεσημέρι η κηδεία της

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Τέλος στα σενάρια περί παραίτησης από την ΕΚΤ

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

09:47WHAT THE FACT

Ο MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1: Η McLaren προβληματίζεται και ζητά αλλαγές στους κανονισμούς

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκλεψαν παιδικό καρότσι από αυλή σπιτιού

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 φοιτητές ημίγυμνοι με δεμένα μάτια στο υπόγειο

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Ορειβάτης ένοχος για ανθρωποκτονία - Η κοπέλα του πέθανε από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή της χώρας

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία μετά τη σύλληψη του Άντριου

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

08:46WHAT THE FACT

Βακτήριο ηλικίας 5.000 ετών από πάγο βρέθηκε ανθεκτικό σε 10 σύγχρονα αντιβιοτικά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν μετά από μάχη με τη νόσο ALS

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 φοιτητές ημίγυμνοι με δεμένα μάτια στο υπόγειο

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: «Το 12ώρο της πιο σκοτεινής ημέρας για το βρετανικό στέμμα»

08:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σχηματίζεται «γραμμή καταιγίδων» - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Πατήσια: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ