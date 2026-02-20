«Ανδρέα μπορείς» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να πάρει τη νίκη κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, με δύο γκολ του Ανδρέα Τετέι έφτασε στην ανατροπή, αλλά δεν μπόρεσε να την κρατήσει (2-2). «Ανδρέα μπορείς» να ηγηθείς στους «πράσινους» είναι το… σύνθημα.

Παράλληλα, «Γκολάρα ελπίδας» πέτυχε ο Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ, μειώνοντας 2-1 τη Θέλτα στο πρώτο ματς των play offs του Europa League και ανέκτησε πιθανότητες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

