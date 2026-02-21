Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τα προηγούμενα 30 ντέρμπι «αιωνίων» στο Κύπελλο Ελλάδας

«Πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν το τρόπαιο, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η ομάδα του Πειραιά εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, αποκλείοντας την ΑΕΚ και το Μαρούσι, ενώ το «τριφύλλι» ξεπέρασε τα εμπόδια του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή, για να φτάσει μέχρι τον αγώνα που θα κρίνει τον Κυπελλούχο για τη σεζόν 2025/26.

Αυτός είναι ο 13ος τελικός στον οποίο αναμετρώνται, με τον Παναθηναϊκό να έχει 8 κατακτήσεις έναντι 4ων του Ολυμπιακού στις μέχρι τώρα κόντρες τους. Συνολικά οι «πράσινοι» αναζητούν το 22ο Κύπελλό τους, ενώ οι Πειραιώτες αν τα καταφέρουν θα είναι η 13η φορά.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν αναμετρηθεί 30 φορές στο παρελθόν για το Κύπελλο. Αναλυτικά:

14/06/1976 (Δ’ Φάση, Νότιος Όμιλος) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 60 - 64 01/06/1977 (Δ’ Φάση, Νότιος Όμιλος) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68 - 110 02/06/1979 (Τελικός) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 72 - 79 04/07/1980 (Προημιτελικοί) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 62 - 60 20/04/1983 (Τελικός) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 72 - 62 23/04/1986 (Τελικός) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 88 - 78 25/09/1994 (Β’ Φάση, 1η αγωνιστική) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 40 - 42 20/02/1996 (Προημιτελικοί) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 85 - 72 31/01/1998 (Μικρός τελικός) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 56 - 80 28/04/2001 (Ημιτελικός) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 69 - 79 05/04/2002 (Ημιτελικός) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 83 - 75 06/10/2003 (Προημιτελικοί) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 62 - 73 03/10/2004 (Β’ Φάση, 1η αγωνιστική) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 45 - 57 13/10/2005 (Προημιτελικοί) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 51 - 81 27/09/2006 (Β’ Φάση) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 71 - 79 23/03/2008 (Τελικός) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 79 - 81 22/02/2009 (Τελικός) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 70 - 80 20/02/2010 (Τελικός) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 68 - 64 15/05/2011 (Τελικός) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 74 - 68 10/03/2012 (Τελικός) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 70 - 71 10/02/2013 (Τελικός) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 78 - 81 23/12/2013 (Ημιτελικοί) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 67 - 59 09/10/2014 (Γ’ Φάση) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 77 - 76 08/10/2015 (Προημιτελικοί) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 64 - 70 16/01/2017 (Ημιτελικοί) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 67 - 77 13/02/2019 (Ημιτελικοί) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 20 - 0 (διακοπή στο ημίχρονο, 40 - 25) 20/02/2022 (Τελικός) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 73 - 81 18/02/2023 (Ημιτελικός) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 81 - 65 18/02/2024 (Τελικός) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 58 - 69 16/02/2025 (Τελικός) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 79 - 75

Διαβάστε επίσης