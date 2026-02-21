Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες

Τα αποθέματα νερού του Μόρνου σχεδόν διπλασιάστηκαν από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ

Παύλος Μεθόδιος

Η λίμνη του Μόρνου

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας, είχαν ωστόσο και ένα θετικό πρόσημο, την αναπλήρωση των εξαιρετικά χαμηλών αποθεμάτων νερού των ταμιευτήρων της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ, οι τέσσερις ταμιευτήρες της πρωτεύουσας έφτασαν την Παρασκευή (20/02) τα 683.557.000 κυβικά μέτρα νερού, από 399.736.000 την πρώτη ημέρα του 2026, ξεπερνώντας πλέον τα επίπεδα του 2025.

Η τελευταία φορά που τα αποθέματα ήταν πάνω από το «όριο» των 680 εκατ. κυβικών μέτρων ήταν τον Αύγουστο του 2024.

Ελέγχοντας τα δεδομένα ανά ταμιευτήρα, παρατηρείται μία γενική ανοδική τάση, με τον Μόρνο να έχει σχεδόν διπλασιάσει τα απολήψιμα αποθέματά του από την αρχή του έτους.

Ταυτόχρονα, τα απολήψιμα αποθέματα στην Υλίκη, όπως καταγράφονται από την ΕΥΔΑΠ, παρουσιάζονται μειωμένα, με τη λίμνη της Βοιωτίας να διαθέτει 159 εκατ. κυβικά μέτρα, σε σχέση με 262 εκατ. την ίδια ημέρα πέρυσι.

Υψηλότερες από τη μέση τιμή οι βροχοπτώσεις

Η αύξηση των αποθεμάτων νερού αποτυπώνεται και στα δεδομένα των δύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στον ταμιευτήρα του Μόρνου.

Οι δύο σταθμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα της πρωτεύουσας κατέγραψαν τις υψηλότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 11 ετών.

noameteogrmornosannualrainfallkoniakos-5.jpg

Συνολική βροχόπτωση στον μετεωρολογικό σταθμό «Κονιάκος», έως τις 20/2.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Ο σταθμός «Κονιάκος» έχει καταγράψει 634 χιλιοστά από την αρχή του έτους, ενώ στον σταθμό του φράγματος Μόρνου έχουν πέσει 481 χιλιοστά.

noameteogrmornosannualrainfallmornos-6.jpg

Συνολική βροχόπτωση στο μετεωρολιγκό σταθμό του φράγματος Μόρνου από την αρχή του έτους έως τις 20/2.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Ωστόσο, η χιονοκάλυψη στην περιοχή σημειώσε μείωση τις τελευταίες ημέρες.

Ακολουθώντας τη σημαντική αύξηση στις αρχές Ιανουαρίου και την «κατάρρευση» λίγες ημέρες αργότερα, η χιονοκάλυψη βρισκόταν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη μέση τιμή του 2005-2024, και πλέον μειώθηκε στο 27%.

noameteogrmornosannualsnowcovermornos20252026-4.jpg

Κάτω από το μέσο όρο η χιονοκάλυψη.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Πλεόνασμα υγρασίας στην ηπειρωτική χώρα, επιμένει η ξηρασία στην Κρήτη

Τα αλεπάλληλα κύματα βροχοπτώσεων κατά τις τελευταίες εβδομάδες (11/1 έως 11/01) οδήγησαν σε αύξηση της υγρασίας εδάφους στα ανατολικά της ηπειρωτικής χώρας (κυρίως στην ανατολική Στερεά Ελλάδα) που βρίσκονταν σε συνθήκες ήπιας έως σημαντικής ξηρασίας, αναφέρει σε ανάλυσή της η ομάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις συνθήκες ξηρασίας στην Ελλάδα κατά την 12η Φεβρουαρίου.

era5landcombindex2026-02-12greecemeshtruesm2-3-weight100emergefalse.jpg

Χάρτης επιπέδων ξηρασίας.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Η ανάλυση βασίζεται στην απόκλιση της υγρασίας των στρωμάτων υπεδάφους από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε δύο στρώματα:

  1. το επιφανειακό στρώμα 7-28 εκατοστών, όπου η υγρασία εδάφους διαμορφώνεται κυρίως από τις μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων
  2. το βαθύτερο στρώμα 28-100 εκατοστών, το οποίο έχει μεγαλύτερη αδράνεια στις μεταβολές του καιρού και αντικατοπτρίζει τις συνθήκες των τελευταίων μηνών

Με βάση τα δεδομένα υγρασίας εδάφους της υπηρεσίας Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζουμε τον κανονικοποιημένο δείκτη υγρασίας εδάφους (SSMI) λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές συνθήκες καθώς και αυτές κατά την περίοδο αναφοράς 1991-2020. Στις περιπτώσεις που ο δείκτης αυτός είναι σημαντικά αρνητικός κατατάσσουμε την ξηρασία στα επίπεδα 1 έως 5 ανάλογα με το μέγεθός του, τα οποία υποδηλώνουν ήπια, μέτρια, σημαντική, έντονη και ακραία ξηρασία. Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης SSMI είναι σημαντικά θετικός τότε έχουμε σχετικό πλεόνασμα υγρασίας στο έδαφος.

  • Όσον αφορά το πιο επιφανειακό στρώμα (7-28 εκ.), που όπως είπαμε αποκρίνεται πιο άμεσα στις μετεωρολογικές συνθήκες, τα αλεπάλληλα κύματα βροχοπτώσεων κατά τις τελευταίες εβδομάδες (11/1 έως 11/01) οδήγησαν σε αύξηση της υγρασίας εδάφους στα ανατολικά της ηπειρωτικής χώρας (κυρίως στην ανατολική Στερεά Ελλάδα) που βρίσκονταν σε συνθήκες ήπιας έως σημαντικής ξηρασίας. Το σύνολο σχεδόν της χώρας χαρακτηρίζεται από πλεόνασμα υγρασίας ενώ συνθήκες σχετικής ξηρασίας επικρατούν πλέον μόνο στην κεντρική και ανατολική Κρήτη.
63806989813132982908262071639559523533142007n.jpg
  • Αύξηση στην σχετική υγρασία εδάφους είχαμε και στο βαθύτερο υπό εξέταση στρώμα υπεδάφους (28-100 εκ.) στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και στην δυτική Κρήτη οπού είχαμε μερική υποχώρηση των επιπέδων ξηρασίας. Το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας παραμένει σε συνθήκες πλεονάσματος υγρασίας, ενώ κοντά στον μέσο όρο για την εποχή βρίσκεται η ανατολική Στερεά Ελλάδα και περιοχές της ανατολικής Πελοποννήσου. Σε σχετική ξηρασία παραμένει μεγάλο μέρος της Κρήτης.
63816324713132982874928746942820338351870167n.jpg

