Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Γραφήματα

Τα συνολικά αποθέματα νερού στους τέσσερις ταμιευτήρες της Αθήνας ξεπέρασαν τα 600 εκατ. κυβικά μέτρα

Παύλος Μεθόδιος

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Γραφήματα
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι σημαντικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στη χώρα από την αρχή του έτους είχαν ως αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση των εισροών νερού στους ταμιευτήρες της Αθήνας, οι οποίοι πλέον διαθέτουν περισσότερα από 600 εκατ. κυβικά μέτρα, έπειτα από οκτώ μήνες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ, το συνολικό απόθεμα των τεσσάρων ταμιευτήρων, του Μόρνου, του Εύηνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα, έφτασε τη Δευτέρα (09/02) τα 600.244.000 κυβικά μέτρα νερού, από 399.736.000 την πρώτη ημέρα του 2026. Η τελευταία φορά που τα αποθέματα ήταν πάνω από το «όριο» των 600 εκατ. κυβικών μέτρων ήταν στις αρχές Ιούνιου του 2025.

Αναλύοντας τα δεδομένα ανά ταμιευτήρα, παρατηρείται μία συνολική αύξηση και στους τέσσερις ταμιευτήρες, με τον Μόρνο να φτάνει τα 327 εκατ. κυβικά μέτρα έπειτα από εννέα μήνες.

Τα απολήψιμα αποθέματα στην Υλίκη, όπως καταγράφονται από την ΕΥΔΑΠ, παρουσιάζονται μειωμένα, με τη λίμνη της Βοιωτίας να διαθέτει 155 εκατ. κυβικά μέτρα, σε σχέση με 260 εκατ. την ίδια ημέρα πέρυσι.

Πάνω από τη μέση τιμή οι βροχοπτώσεις

Η αύξηση των αποθεμάτων νερού αποτυπώνεται και στα δεδομένα των δύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στον ταμιευτήρα του Μόρνου.

Οι δύο σταθμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα της πρωτεύουσας κατέγραψαν βροχοπτώσεις πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή.

noameteogrmornosannualrainfallkoniakos-4.jpg

Συνολική βροχόπτωση στον μετεωρολογικό σταθμό «Κονιάκος» στη λεκάνη του Μόρνου έως τις 9/2.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Ο σταθμός «Κονιάκος» έχει καταγράψει 478 χιλιοστά από την αρχή του έτους, και στο φράγμα του Μόρνου έχουν πέσει 355 χιλιοστά. Πρόκειται για μερικές από τις υψηλότερες αθροιστικές βροχοπτώσεις της τελευταίας δεκαετίας.

noameteogrmornosannualrainfallmornos-5.jpg

Συνολική βροχόπτωση στον μετεωρολογικό σταθμό του φράγματος Μόρνου έως τις 9/2.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Καλά νέα και για τη χιονοκάλυψη στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα, η οποία βρίσκεται περίπου στη μέση τιμή του 2005-2024. Ακολουθώντας τη σημαντική αύξηση στις αρχές Ιανουαρίου και την «κατάρρευση» λίγες ημέρες αργότερα, πλέον το 39% της περιοχής καλύπτεται από χιόνια.

noameteogrmornosannualsnowcovermornos20252026-3.jpg

Παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα τα αποθέματα

Παρά τις σημαντικές εισροές των τελευταίων μηνών, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική, καθώς τα αποθέματα παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2002 για την εποχή.

Όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα, οι ταμιευτήρες της Αθήνας έχουν κατά 34% μειωμένα αποθέματα νερού στις 9 Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με την ίδια ημέρα δύο χρόνια πριν, με μόνο 600 εκατ. κυβικά μέτρα να βρίσκονται σε αυτούς φέτος σε σχέση με 909 εκατ. κυβικά μέτρα το 2024.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πόλεμος της κυβέρνησης με τον Βενιζέλο, η συνέντευξη στο Newsbomb και το beef με Αλιβιζάτο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Πού προσβλέπει η Αθήνα - Οι 10 υπουργοί που θα βρεθούν στην Άγκυρα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Διαδοχικά συστήματα θα κάνουν «μούσκεμα» τον καιρό της Τσικνοπέμπτης – Τι δείχνουν οι προγνώσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες από πυροβολισμούς – Νεκρός και ο δράστης

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί: Το Ιράν θέλει διπλωματική λύση – Προσφέρει εγγυήσεις για τα πυρηνικά, αλλά προετοιμάζεται και για πόλεμο

04:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαία Ενίσχυση: Άνοιξε η πλατφόρμα ΟΣΔΕ για τις διορθώσεις 2024 και 2025

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοικονομώ-Επιχειρώ: Παράταση του προγράμματος – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ θα ακυρώσει τη ρύθμιση Ομπάμα για την προστασία του περιβάλλοντος

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έβγαλαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου και έλεγξαν «τις επαφές του»

01:50ΕΡΓΑΣΙΑ

52η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 150 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική «θύελλα» έφερε η φονική κακοκαιρία στην Πορτογαλία – Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών

01:06ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Σχέδια από ΗΠΑ για κατάσχεση τάνκερ που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Dow Jones – Απώλειες για Nasdaq και S&P 500

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: Έσωσε τον βαθμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν έστειλε για... κούρεμα τον Φρανκ Ίλετ

23:59LIFESTYLE

Γιάννης Ανυφαντάκης: Από τις κουζίνες του Ρεθύμνου στο Master Chef

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες από πυροβολισμούς – Νεκρός και ο δράστης

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 10/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με «βόμβα» διάσπασης το ΠΑΣΟΚ για τα μάτια του Παναγόπουλου

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αυτές θα είναι οι συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου - Το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: Το τέλος της διαρκούς ειρήνης και ο νέος κόσμος - Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η ΕΕ

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Διαδοχικά συστήματα θα κάνουν «μούσκεμα» τον καιρό της Τσικνοπέμπτης – Τι δείχνουν οι προγνώσεις

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στην Πατρών-Τριπόλεως: Μαθητές και καθηγητές διασχίζουν δρόμο με καθίζηση για να πάνε σχολείο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ