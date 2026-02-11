Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Γραφήματα

Οι σημαντικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στη χώρα από την αρχή του έτους είχαν ως αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση των εισροών νερού στους ταμιευτήρες της Αθήνας, οι οποίοι πλέον διαθέτουν περισσότερα από 600 εκατ. κυβικά μέτρα, έπειτα από οκτώ μήνες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ, το συνολικό απόθεμα των τεσσάρων ταμιευτήρων, του Μόρνου, του Εύηνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα, έφτασε τη Δευτέρα (09/02) τα 600.244.000 κυβικά μέτρα νερού, από 399.736.000 την πρώτη ημέρα του 2026. Η τελευταία φορά που τα αποθέματα ήταν πάνω από το «όριο» των 600 εκατ. κυβικών μέτρων ήταν στις αρχές Ιούνιου του 2025.

Αναλύοντας τα δεδομένα ανά ταμιευτήρα, παρατηρείται μία συνολική αύξηση και στους τέσσερις ταμιευτήρες, με τον Μόρνο να φτάνει τα 327 εκατ. κυβικά μέτρα έπειτα από εννέα μήνες.

Τα απολήψιμα αποθέματα στην Υλίκη, όπως καταγράφονται από την ΕΥΔΑΠ, παρουσιάζονται μειωμένα, με τη λίμνη της Βοιωτίας να διαθέτει 155 εκατ. κυβικά μέτρα, σε σχέση με 260 εκατ. την ίδια ημέρα πέρυσι.

Πάνω από τη μέση τιμή οι βροχοπτώσεις

Η αύξηση των αποθεμάτων νερού αποτυπώνεται και στα δεδομένα των δύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στον ταμιευτήρα του Μόρνου.

Οι δύο σταθμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα της πρωτεύουσας κατέγραψαν βροχοπτώσεις πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή.

Συνολική βροχόπτωση στον μετεωρολογικό σταθμό «Κονιάκος» στη λεκάνη του Μόρνου έως τις 9/2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Ο σταθμός «Κονιάκος» έχει καταγράψει 478 χιλιοστά από την αρχή του έτους, και στο φράγμα του Μόρνου έχουν πέσει 355 χιλιοστά. Πρόκειται για μερικές από τις υψηλότερες αθροιστικές βροχοπτώσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Συνολική βροχόπτωση στον μετεωρολογικό σταθμό του φράγματος Μόρνου έως τις 9/2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Καλά νέα και για τη χιονοκάλυψη στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα, η οποία βρίσκεται περίπου στη μέση τιμή του 2005-2024. Ακολουθώντας τη σημαντική αύξηση στις αρχές Ιανουαρίου και την «κατάρρευση» λίγες ημέρες αργότερα, πλέον το 39% της περιοχής καλύπτεται από χιόνια.

Παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα τα αποθέματα

Παρά τις σημαντικές εισροές των τελευταίων μηνών, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική, καθώς τα αποθέματα παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2002 για την εποχή.

Όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα, οι ταμιευτήρες της Αθήνας έχουν κατά 34% μειωμένα αποθέματα νερού στις 9 Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με την ίδια ημέρα δύο χρόνια πριν, με μόνο 600 εκατ. κυβικά μέτρα να βρίσκονται σε αυτούς φέτος σε σχέση με 909 εκατ. κυβικά μέτρα το 2024.

