Τσατραφύλλιας για το νερό στον Μόρνο: Ανέβηκαν τα αποθέματα, πάμε καλά, αλλά όχι... άνετα

Χαμόγελα για τη λειψυδρία μετά τις συνεχόμενες βροχές

Δημήτρης Δρίζος

Τσατραφύλλιας για το νερό στον Μόρνο: Ανέβηκαν τα αποθέματα, πάμε καλά, αλλά όχι... άνετα
«Πάμε καλά». Με αυτή τη φράση, ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αποτύπωσε την κατάσταση στην στάθμη του νερού στον Μόρνο, τονίζοντας ωστόσο πως τα επίπεδα θα είναι ασφαλή αλλά όχι άνετα για την Αττική.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Τα αποθέματα του Μόρνου είχαν πέσει το φθινόπωρο του 2025 σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κοντά στα 190 εκατ. κυβικά μέτρα, που ήταν από τις χαμηλότερες τιμές της τελευταίας 15ετίας.

Οι βροχές και τα χιόνια του φετινού χειμώνα έφεραν σημαντική ανάκαμψη και στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 τα αποθέματα ανέβηκαν περίπου στα 310 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή αυξήθηκαν πάνω από 100 εκατ. μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Παρότι η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, η στάθμη παραμένει αρκετά χαμηλότερη από μια κανονική χρονιά, όπου ο Μόρνος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 500 και 650 εκατ. κυβικών μέτρων.

Αν ο υπόλοιπος χειμώνας κυλήσει με φυσιολογικές βροχές, εκτιμάται ότι μέχρι την άνοιξη τα αποθέματα μπορεί να φτάσουν περίπου στα 400–450 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή σε πιο ασφαλή αλλά όχι πλήρως άνετα επίπεδα για την υδροδότηση της Αττικής».

Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο μηνών, και ειδικά από την άφιξη του νέου έτους, είχαν ως αποτέλεσμα την εισροή σημαντικής ποσότητας νερού στους τέσσερις ταμιευτήρες της Αθήνας, με τον Μόρνο να ξεπερνά το «όριο» των 300 εκατ. κυβικών μέτρων έπειτα από οκτώ μήνες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ, ο ταμιευτήρας που παρέχει φρέσκο νερό σε εκατομμύρια καταναλωτές της Αθήνας έχει πλέον 305.531.000 κυβικά μέτρα, από 200 εκατ. κυβικά την Πρωτοχρονιά του 2026, μία αύξηση 50%.

Τα αποθέματα του ταμιευτήρα είχαν διαγράψει καθοδική πορεία από την ίδια ημερομηνία πέρυσι, και ξεκίνησαν να αυξάνονται στα μέσα Νοεμβρίου.

Υπερδιπλάσιες από τη μέση τιμή οι βροχοπτώσεις

Η αύξηση των αποθεμάτων νερού αποτυπώνεται και στα δεδομένα των δύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στον ταμιευτήρα του Μόρνου.

Οι δύο σταθμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του σημαντικότερου ταμιευτήρα της πρωτεύουσας κατέγραψαν βροχοπτώσεις πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή.

Μάλιστα, ο σταθμός του φράγματος Μόρνου έχει καταγράψει την υψηλότερη βροχόπτωση των τελευταίων έντεκα ετών, 423 χιλιοστά βροχής, υπερδιπλάσια της μέσης τιμής από το 2015.

noameteogrmornosannualrainfallmornos-4.jpg

Συνολική βροχόπτωση από την αρχή του έτους έως τις 5/2 στον μετεωρολογικό σταθμό του φράγματος Μόρνου.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Ανάλογη εικόνα και στον σταθμό «Κονιάκος», όπου έχουν καταγραφεί 420 χιλιοστά, περίπου διπλάσια της μέσης τιμής.

noameteogrmornosannualrainfallkoniakos-3.jpg

Περίπου διπλάσια της μέσης τιμής για την περίοδο 2015-2025 η βροχόπτωση και στον σταθμό «Κονιάκος».

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Καλά νέα και για τη χιονοκάλυψη στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα, η οποία βρίσκεται περίπου στη μέση τιμή του 2005-2024. Ακολουθώντας τη σημαντική αύξηση στις αρχές Ιανουαρίου και την «κατάρρευση» λίγες ημέρες αργότερα, πλέον το 39% της περιοχής καλύπτεται από χιόνια.

noameteogrmornosannualsnowcovermornos20252026-2.jpg

Περίπου στη μέση τιμή του διαστήματος 2005-2024 η χιονοκάλυψη στην περιοχή.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

160 εκατ. κυβικά μέτρα από την Πρωτοχρονιά

Από την έναρξη του νέου έτους περισσότερα από 160 εκατ. κυβικά μέτρα έχουν εισέλθει στους ταμιευτήρες του Μόρνου, του Εύηνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διαδραστικό γράφημα, τα αποθέματα στο σύνολο των ταμιευτήρων αυξήθηκαν από 399 εκατ. κυβικά μέτρα την Πρωτοχρονιά σε 560 εκατ. κυβικά μέτρα στις 5 Φεβρουαρίου, μία αύξηση 40% σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα.

Από την έναρξη του έτους έχουν καταγραφεί δύο «κύματα» αύξησης των αποθεμάτων. Το πρώτο σημειώθηκε σε ένα διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, από τις 3 έως τις 14 Ιανουαρίου. Τότε, έπειτα από μερικές ημέρες στασιμότητας, περίπου 20 εκατ. κυβικά εισήλθαν στους ταμιευτήρες από τις 21 έως τις 29 Ιανουαρίου.

Από την προηγούμενη Πέμπτη έως και την 5η Φεβρουαρίου, περίπου 60 εκατ. κυβικά νερού εισήλθαν στο σύνολο του συστήματος, σύμφωνα με τα δεδομένα.

Η τελευταία φορά που τα αποθέματα νερού ήταν πάνω από 560 εκατ. κυβικά μέτρα ήταν στις 2 Ιουλίου του περασμένου έτους.

Αύξηση αποθεμάτων σε Εύηνο και Μαραθώνα

Η εικόνα στους άλλους ταμιευτήρες είναι ανάλογη με αυτή στον Μόρνο, με την Υλίκη στη Βοιωτία να σημειώνει μία μικρή αύξηση. Τα αποθέματα του Εύηνου στην Αιτωλοακαρνανία αυξήθηκαν ξανά την τελευταία εβδομάδα, έπειτα από μία μείωση κατά το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου.

Ταυτόχρονα, τα αποθέματα στον Μαραθώνα ακολουθούν ανοδική πορεία έπειτα από την κακοκαιρία που έπληξε την Αττική στις 21/1, όταν 3,5 εκατ. κυβικά μέτρα εισήλθαν στον ταμιευτήρα μέσα σε μία ημέρα.

Παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα τα αποθέματα

Παρά τις σημαντικές εισροές των τελευταίων μηνών, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική, καθώς τα αποθέματα παραμένουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα, οι ταμιευτήρες της Αθήνας έχουν κατά 38% μειωμένα αποθέματα νερού στις 5 Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με την ίδια ημέρα δύο χρόνια πριν, με μόνο 560 εκατ. κυβικά μέτρα να βρίσκονται σε αυτούς φέτος σε σχέση με 911 εκατ. κυβικά μέτρα το 2024.

