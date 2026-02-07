Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς υπογραμμίζει τη θεαματική άνοδο που παρουσιάζει η στάθμη του Μόρνου μετά τον Νοέμβριο του 2025.

Όπως επισημαίνει, αν και ο φετινός χειμώνας θύμισε σε πολλούς φθινόπωρο λόγω των διαδοχικών χαμηλών συστημάτων, η περίοδος αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευεργετική, προσφέροντας μεγάλες ποσότητες νερού στους ταμιευτήρες της δυτικής Ελλάδας, με την προοπτική αυτή να συνεχίζεται.

Παράλληλα, σημειώνει πως η σημερινή ημέρα θυμίζει θερμοκρασιακά Αλκυονίδα, παρά τις λίγες βροχές στα δυτικά και την απουσία των κατάλληλων ανέμων που θα συμπλήρωναν το πλήρες κριτήριο του φαινομένου.

Συγκεκριμένα, ο Θεόδωρος Κολυδάς στην ανάρτησή του αναφέρει: «Θεαματική η άνοδος της στάθμης του Μόρνου μετά τον Νοέμβριο του 2025. Μπορεί σε πολλούς ο φετινός χειμώνας να θύμισε... φθινόπωρο με τα διαδοχικά χαμηλά -και δεν έχουν άδικο -ωστόσο μας χάρισε πολλά νερά στους ταμιευτήρες της δυτικής Ελλάδος. Και έπεται συνέχεια... Καλή σας ημέρα, μια μέρα που μας θυμίζει θερμοκρασιακά Αλκυονίδα (έχουμε λίγες βροχές δυτικά και λείπει το κριτήριο των ανέμων)».

