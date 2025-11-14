Μόρνος SOS: Δραματική υποχώρηση της στάθμης της λίμνης - Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Δυσοίωνη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της λειψυδρίας

Μόρνος SOS: Δραματική υποχώρηση της στάθμης της λίμνης - Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία
Στο Παρατηρητήριο Μόρνου αναρτήθηκε η πιο πρόσφατη δορυφορική φωτογραφία της τεχνητής λίμνης, αποτυπώνοντας μια ακόμη μείωση στην έκτασή της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία δημοσίευσε ο μετεωρολόγος, Κώστας Λουγουβάρδος, η υδάτινη επιφάνεια έχει περιοριστεί στα 7,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός που δείχνει ότι μέσα σε μόλις δεκαπέντε ημέρες χάθηκε επιπλέον τμήμα της λίμνης.

Η σύγκριση με τα τέλη Οκτωβρίου

Η προηγούμενη εικόνα, η οποία είχε ληφθεί στις 29 Οκτωβρίου, κατέγραφε την έκταση της λίμνης στα 7,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η διαφορά, αν και αριθμητικά μικρή, καταδεικνύει σταθερή τάση συρρίκνωσης, η οποία καταγράφεται πλέον με ανησυχητική συνέπεια στις διαδοχικές παρατηρήσεις.

