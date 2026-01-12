Τραμπ για Ιράν: O αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» - Νέα μήνυμα από Παχλαβί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι εξετάζονται «πολύ δυνατές επιλογές» απέναντι στο Ιράν, την ώρα που πληθαίνουν οι ανησυχίες ότι το καθεστώς ετοιμάζεται για αιματηρή καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων.

«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι το καθεστώς στο Ιράν «φαίνεται να έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή», μετά τις αναφορές ότι διαδηλωτές δέχθηκαν πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις. «Λαμβάνω αναφορά κάθε ώρα και θα λάβουμε τις αποφάσεις μας», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής αντίδρασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «κάποιοι από τους διαδηλωτές δέχτηκαν πυροβολισμούς», προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. «Θα εξετάσουμε στόχους που δεν θα μπορούσαν καν να φανταστούν», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια τέτοια κίνηση.

Ζήτησαν διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι η ηγεσία του Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας «να διαπραγματευτεί», μετά τις απειλές του για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση, εν μέσω των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα.

«Οι ηγέτες του Ιράν τηλεφώνησαν χθες», ανέφερε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, προσθέτοντας ότι «οργανώνεται μια συνάντηση… θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων, τονίζοντας ότι «ενδέχεται να χρειαστεί να δράσουμε πριν από οποιαδήποτε συνάντηση».

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν την επιλογή στάσης έναντι του Ιράν, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται ενώ συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν και πληθαίνουν οι αναφορές για βίαιη καταστολή από το καθεστώς, αυξάνοντας τη διεθνή πίεση προς την Τεχεράνη.

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Τουλάχιστον 544 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την καταστολή των μαζικών αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και δύο εβδομάδες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι ακόμη μεγαλύτερος, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Όπως ανακοίνωσε η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Η οργάνωση, η οποία βασίζεται σε δίκτυο πηγών στο εσωτερικό της χώρας και έχει θεωρηθεί αξιόπιστη σε προηγούμενα κύματα αναταραχών, αναφέρει ότι από τους νεκρούς, οι 496 ήταν διαδηλωτές και οι 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι» σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια με πρόσχημα την προστασία των διαδηλωτών.

Προβλήματα και στο Starlink

Με το διαδίκτυο να παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτός λειτουργίας και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες κομμένες, η αποτίμηση της κατάστασης από το εξωτερικό καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Το πρακτορείο Associated Press σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον αριθμό των θυμάτων, ενώ η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει συνολικό απολογισμό νεκρών.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για παρεμβολές και προσπάθειες μπλοκαρίσματος ακόμα και δορυφορικών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων Starlink, τα οποία χρησιμοποιούνται από πολίτες για να παρακάμπτουν το μπλακ άουτ και να μεταδίδουν εικόνες και πληροφορίες στο εξωτερικό.

Ιρανοί στο εξωτερικό εκφράζουν φόβους ότι το καθεστώς εκμεταλλεύεται το μπλακ άουτ στην ενημέρωση για να εξαπολύσει ακόμη σκληρότερη καταστολή.

Νέο μήνυμα από Ρεζά Παχλαβί

Ο Ρεζά Παχλαβί ανακοίνωσε την έναρξη μιας «νέας φάσης της εθνικής εξέγερσης» στο Ιράν, δηλώνοντας ανοιχτά ότι στόχος είναι η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η «ανάκτηση» της χώρας από το σημερινό καθεστώς.

Σε μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη ανέφερε ότι οι μαζικές, πανεθνικές διαδηλώσεις των τελευταίων δύο εβδομάδων —και ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών— «κλόνισαν τα θεμέλια» της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως υποστήριξε, στηριζόμενος στην ανταπόκριση των πολιτών και σε αυτό που χαρακτήρισε «λαϊκή εντολή», προχωρά στο επόμενο στάδιο του κινήματος.

Ο Παχλαβί απηύθυνε άμεσο κάλεσμα προς τους πολίτες στο εσωτερικό της χώρας να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι, πέρα από την κατάληψη των κεντρικών δρόμων, θα πρέπει να στοχοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί που, όπως είπε, υπηρετούν την προπαγάνδα του καθεστώτος και τη διακοπή των επικοινωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εργαζόμενους σε κρατικούς θεσμούς, καθώς και στα μέλη των ενόπλων και δυνάμεων ασφαλείας, λέγοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή: είτε να σταθούν στο πλευρό του λαού είτε να θεωρηθούν συνεργοί όσων «δολοφονούν τον ιρανικό λαό», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στους Ιρανούς του εξωτερικού να κινητοποιηθούν γύρω από τις διπλωματικές αποστολές της χώρας. Όπως δήλωσε, οι πρεσβείες και τα προξενεία «ανήκουν στον ιρανικό λαό» και ήρθε η ώρα να υψωθεί σε αυτά η εθνική σημαία του Ιράν αντί για εκείνη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο μήνυμά του, ο Παχλαβί υποστήριξε ότι το καθεστώς Χαμενεΐ έχει ήδη δεχθεί «βαριά πλήγματα» από τις διαδηλώσεις και ότι παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις στις δυνάμεις καταστολής. Όπως ανέφερε, η αυξημένη χρήση όπλων κατά των διαδηλωτών δεν αποτελεί ένδειξη ισχύος, αλλά φόβου και προαναγγέλλει, κατά τον ίδιο, επιτάχυνση της κατάρρευσης.

Τόνισε ακόμη ότι δεν πρέπει να δοθεί στο καθεστώς «ούτε στιγμή» για να ανασυνταχθεί και δήλωσε ότι στόχος του κινήματος είναι να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία νέων ανθρώπων.

Ο Ρεζά Παχλαβί εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των εξελίξεων, δηλώνοντας ότι «η ελευθερία του Ιράν είναι κοντά» και ότι το αίμα όσων σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις «καθοδηγεί τον δρόμο προς τη νίκη». Υποστήριξε επίσης ότι διεθνής υποστήριξη θα υπάρξει σύντομα και προανήγγειλε νέα μηνύματα τις επόμενες ημέρες.

«Πολύ σύντομα», κατέληξε, «θα πάρουμε πίσω το αγαπημένο μας Ιράν από την Ισλαμική Δημοκρατία και οι γιορτές της ελευθερίας θα γεμίσουν κάθε γωνιά της χώρας».

