ΟΗΕ: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι «συγκλονισμένος από τις αναφορές για βία και υπερβολική χρήση βίας από τις ιρανικές αρχές κατά διαδηλωτών σε πολλαπλές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους και πολύ περισσότερους τραυματισμούς τις τελευταίες ημέρες».

Σε ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών υπογραμμίζει ότι «όλοι οι Ιρανοί πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τα αιτήματά τους ειρηνικά και χωρίς φόβο».

Όπως σημειώνει, «τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να προστατεύονται».

Ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί παράλληλα τις ιρανικές αρχές «να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από κάθε περιττή ή δυσανάλογη χρήση βίας».

Τέλος, απευθύνει έκκληση για τη λήψη μέτρων «που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση στη χώρα», ζητώντας μεταξύ άλλων την αποκατάσταση των επικοινωνιών.