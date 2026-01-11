Ιράν - Ίδρυμα Μοχαμάντι: «Μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς, τουλάχιστον 2.000 νεκροί»

CNN: Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Τεχεράνης για την ταυτοποίηση εκατοντάδων νεκρών

Ιράν - Ίδρυμα Μοχαμάντι: «Μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς, τουλάχιστον 2.000 νεκροί»
«Μετά από περισσότερες από 70 ώρες σχεδόν πλήρους διακοπής του διαδικτύου, λαμβάνουμε απολύτως φρικτές αναφορές για μαζικούς πυροβολισμούς διαδηλωτών από ιρανικές κυβερνητικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον, τονίζουμε, τουλάχιστον πάνω από δύο χιλιάδων διαδηλωτών», ανέφερε στο X το ίδρυμα της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί.

«Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν θανατηφόρα βία εναντίον διαδηλωτών σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για μια ολοκληρωτική καταστολή. Μαζικές συλλήψεις βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οικογένειες συγκεντρώνονται σε κέντρα γεμάτα πτώματα αναζητώντας τα λείψανα των αγαπημένων τους προσώπων».

CNN: Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Τεχεράνης για την ταυτοποίηση εκατοντάδων νεκρών

Βίντεο από την επαρχία Τεχεράνης, επαληθευμένα από το CNN, δείχνουν ένα πλήθος ανθρώπων στο Ιατροδικαστικό Κέντρο Kahrizak που προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα ανάμεσα σε εκατοντάδες πτώματα. Άνθρωποι είναι συγκεντρωμένοι μπροστά σε μια οθόνη που εμφανίζει φωτογραφίες των νεκρών και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη, θα μπορούσαν να υπάρχουν έως και 250 πτώματα. Ένα άλλο κλιπ από την ιατροδικαστική εγκατάσταση δείχνει πτώματα σε μαύρες σακούλες παρατεταγμένα σε ένα πεζοδρόμιο έξω από το κτίριο, με ανθρώπους συγκεντρωμένους τριγύρω.

Ακούγονται κραυγές αγωνίας και άνθρωποι φαίνονται να κλαίνε δίπλα στα πτώματα. Μερικά πτώματα είναι τοποθετημένα σε μια χωμάτινη περιοχή κοντά στο κτίριο, καθώς οι οικογένειες αναζητούν μανιωδώς τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το κρατικό
πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε ένα βίντεο με σκηνές από το ιατροδικαστικό κέντρο. Το βίντεο δείχνει τον δημοσιογράφο του πρακτορείου να μιλάει με πενθούντες που λένε ότι οι συγγενείς τους δεν ήταν διαδηλωτές.

Ένας θλιμμένος άνδρας λέει δακρυσμένος στον δημοσιογράφο ότι το αγαπημένο του πρόσωπο χτυπήθηκε στο κεφάλι από μια πέτρα και ότι το θύμα ήταν φιλοκυβερνητικό. Μιλώντας στην κάμερα, ο δημοσιογράφος δηλώνει ότι μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν επίσης διαδηλωτές που «στοχεύαν να συγκρουστούν» με τις δυνάμεις ασφαλείας ή «ήθελαν να καταλάβουν μια στρατιωτική βάση ή κάτι παρόμοιο και μπορεί να χρησιμοποίησαν όπλα». «Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν απλοί άνθρωποι και οι οικογένειές τους είναι απλές οικογένειες», προσθέτει.

