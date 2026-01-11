WSJ: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν

O Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβάζει ένα σημείωμα από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο (δεν εμφανίζεται στη φωτογραφία) κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο JD Vance (αριστερά) και στελέχη εταιρειών πετρελαίου στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Όπως μεταδίδει, ο πρόεδρος Τραμπ προγραμματίζεται να ενημερωθεί την Τρίτη για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, γεγονός που δείχνει ότι ο πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να επιπλήξει το καθεστώς για την καταστολή των διαδηλωτών, όπως έχει απειλήσει επανειλημμένα.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης θα αφορά συζήτηση για τα επόμενα βήματα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση αντι-κυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων κατά ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στο καθεστώς και στρατιωτικές επιθέσεις, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου λέει ότι η χώρα θα στοχεύσει επίσης θαλάσσιες οδούς στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ.

Ο Γκαλίμπαφ ανέφερε επίσης την πιθανότητα προληπτικής επίθεσης, ακολουθώντας άλλους ανώτερους αξιωματούχους που έχουν αναφερθεί σε αυτό τις τελευταίες ημέρες.

Ως πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Γκαλίμπαφ είναι ο τρίτος πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν μετά τον ανώτατο ηγέτη, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, και τον πρόεδρο της χώρας. Είναι επίσης πρώην διοικητής της Ισλαμικής Φρουράς και διατηρεί τη στήριξη του παραστρατιωτικού σώματος.

Το Ιράν θα πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή αν οι ΗΠΑ χτυπήσουν πρώτες, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μετά από δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει αρχικές επιλογές για επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ απείλησε επίσης ότι το Ιράν θα πλήξει θαλάσσιες οδούς στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ διατηρούν αεροπορικές και ναυτικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Το Ιράν είχε επιτεθεί στη βάση Al Udeid στο Κατάρ τον Ιούνιο, μετά την ρίψη μεγάλων βομβών από τις ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι διαδηλώσεις, που έχουν μετατραπεί σε κάλεσμα για την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έγιναν όλο και πιο αιματηρές το Σαββατοκύριακο, παρά το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο. Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέβει στους 466, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Human Rights Activists in Iran.

