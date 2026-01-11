Το Ιράν προειδοποιεί κατά αμερικανικών πληγμάτων - Στους 466 οι νεκροί διαδηλωτές

Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν που συνδέονται με τις διαδηλώσεις αυξήθηκε στους 466, σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Όπως μεταδίδει, ο πρόεδρος Τραμπ προγραμματίζεται να ενημερωθεί την Τρίτη για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, γεγονός που δείχνει ότι ο πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να επιπλήξει το καθεστώς για την καταστολή των διαδηλωτών, όπως έχει απειλήσει επανειλημμένα.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης θα αφορά συζήτηση για τα επόμενα βήματα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση αντι-κυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων κατά ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στο καθεστώς και στρατιωτικές επιθέσεις, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt — Arash Hampay (@ahampay) January 9, 2026

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και το Ισραήλ θα αποτελέσουν «νόμιμους στόχους» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν την Ισλαμική Δημοκρατία, με αφορμή τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη χώρα, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

⚠️ ???????? ???? ⚠️



?? | MASSACRE FOOTAGE HAS BEEN LEAKED FROM IRAN!



We can see armed forces gunning down unarmed civilians in the streets.



REPOST, RETWEET, RETWEET! pic.twitter.com/NHGWTDuGDL — Iran Spectator (@IranSpec) January 10, 2026

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διατύπωσε την απειλή, καθώς οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα που αμφισβητούν τη θεοκρατία του Ιράν συμπλήρωσαν δύο εβδομάδες, με διαδηλωτές να πλημμυρίζουν τους δρόμους της πρωτεύουσας Τεχεράνης και της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης, της Μασχάντ, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Με το διαδίκτυο εκτός λειτουργίας στο Ιράν και τις τηλεφωνικές γραμμές κομμένες, η αποτίμηση της κατάστασης από το εξωτερικό γίνεται όλο και δυσκολότερη. Όσοι βρίσκονται εκτός χώρας φοβούνται ότι το μπλακάουτ πληροφόρησης ενθαρρύνει τους σκληροπυρηνικούς στους μηχανισμούς ασφαλείας να εξαπολύσουν αιματηρή καταστολή.

Video posted on social media showed crowds protesting and fires raging in northeastern Iran as anti-government protests spread https://t.co/JSMyLkM2Oz pic.twitter.com/iLfiuEJ9EO — Reuters (@Reuters) January 11, 2026

Ο Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στους διαδηλωτές, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Οι New York Times και η Wall Street Journal, επικαλούμενες ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφεραν το βράδυ του Σαββάτου ότι στον Τραμπ παρουσιάστηκαν στρατιωτικές επιλογές για πλήγμα κατά του Ιράν, χωρίς όμως να έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Ο Γκαλιμπάφ, σκληροπυρηνικός πολιτικός και πρώην υποψήφιος πρόεδρος, εκφώνησε ομιλία επαινώντας την αστυνομία και το παραστρατιωτικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, ιδίως την εθελοντική πολιτοφυλακή Μπασίτζ, επειδή «στάθηκαν όρθιοι» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Στη συνέχεια απείλησε ευθέως το Ισραήλ, το οποίο αποκάλεσε «κατεχόμενο έδαφος», και τον αμερικανικό στρατό, ακόμη και με προληπτικό πλήγμα.

«Σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, τόσο το κατεχόμενο έδαφος όσο και όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά κέντρα, βάσεις και πλοία στην περιοχή θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους μας», δήλωσε. «Δεν θεωρούμε ότι περιοριζόμαστε στο να αντιδράσουμε μετά την ενέργεια και θα δράσουμε με βάση κάθε αντικειμενικό σημάδι απειλής».

Βουλευτές έσπευσαν στο βήμα φωνάζοντας: «Θάνατος στην Αμερική!»

Παραμένει ασαφές πόσο σοβαρό είναι το Ιράν ως προς την εκτόξευση επίθεσης, ιδίως μετά την καταστροφή της αεράμυνάς του κατά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου με το Ισραήλ. Οποιαδήποτε απόφαση για πόλεμο θα ανήκε στον 86χρονο Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο αμερικανικός στρατός έχει δηλώσει ότι στη Μέση Ανατολή είναι «αναπτυγμένος με δυνάμεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δυνατοτήτων για την υπεράσπιση των δυνάμεών μας, των εταίρων και συμμάχων μας και των αμερικανικών συμφερόντων». Το Ιράν είχε στοχοποιήσει τον Ιούνιο αμερικανικές δυνάμεις στη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, ενώ ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σταθμεύει στο Μπαχρέιν.

Το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, με αντικείμενο —μεταξύ άλλων— το Ιράν.

Η αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), που βασίζεται σε ακτιβιστές εντός Ιράν για διασταύρωση πληροφοριών, ανακοίνωσε την Κυριακή νέο απολογισμό 203 νεκρών — σημαντική αύξηση. Από αυτούς, οι 162 είναι διαδηλωτές και οι 41 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ περισσότεροι από 3.280 έχουν συλληφθεί. Η οργάνωση σημείωσε ότι έχει λάβει αναφορές για ακόμη περισσότερους νεκρούς, οι οποίες βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Το ιρανικό κράτος δεν έχει δώσει συνολικά στοιχεία απωλειών.

Το Associated Press δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον απολογισμό, καθώς οι επικοινωνίες με το Ιράν έχουν διακοπεί.

Στο Βατικανό, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε στο Ιράν ως τόπο «όπου οι συνεχιζόμενες εντάσεις εξακολουθούν να στοιχίζουν πολλές ζωές», εκφράζοντας την ελπίδα για διάλογο και ειρήνη.

Διαδηλώσεις σε Τεχεράνη και Μασχάντ

Βίντεο που εστάλησαν διαδικτυακά από το Ιράν, πιθανώς μέσω δορυφορικών πομπών Starlink, φέρονται να δείχνουν διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στη συνοικία Πουνακ, στη βόρεια Τεχεράνη. Φαίνεται ότι οι αρχές απέκλεισαν δρόμους, ενώ οι διαδηλωτές ύψωναν αναμμένα κινητά τηλέφωνα. Άλλοι χτυπούσαν μέταλλα, ενώ εκτοξεύονταν πυροτεχνήματα.

«Το μοτίβο των διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα έχει σε μεγάλο βαθμό τη μορφή διάσπαρτων, βραχύβιων και ευέλικτων συγκεντρώσεων, ως απάντηση στη βαριά παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας», ανέφερε η HRANA, σημειώνοντας επίσης πτήσεις drones επιτήρησης και κινήσεις δυνάμεων γύρω από σημεία διαμαρτυρίας.

Στη Μασχάντ, περίπου 725 χλμ. βορειοανατολικά της Τεχεράνης, πλάνα φέρονται να δείχνουν διαδηλωτές να έρχονται αντιμέτωποι με τις δυνάμεις ασφαλείας. Κινητοποιήσεις καταγράφηκαν και στο Κερμάν.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε το πρωί της Κυριακής ανταποκριτές σε δρόμους διαφόρων πόλεων, παρουσιάζοντας ήρεμες εικόνες με εμφανή ημερομηνία — χωρίς όμως πλάνα από Τεχεράνη και Μασχάντ.

Η κυβερνητική ρητορική κλιμακώθηκε. Ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας, κατηγόρησε ορισμένους διαδηλωτές ότι «σκοτώνουν ή καίνε ανθρώπους, κάτι που μοιάζει πολύ με όσα κάνει το ISIS». Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε κηδείες μελών των δυνάμεων ασφαλείας και ανέφερε επιπλέον νεκρούς σε Κερμανσάχ, Φαρς και Βόρειο Χορασάν.

Ακόμη και ο μεταρρυθμιστής πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν, που είχε επιχειρήσει να εκτονώσει την οργή πριν ξεσπάσουν οι κινητοποιήσεις, υιοθέτησε σκληρότερο τόνο: «Οι άνθρωποι έχουν ανησυχίες… αλλά ανώτερο καθήκον είναι να μην επιτραπεί σε μια ομάδα ταραχοποιών να καταστρέψει ολόκληρη την κοινωνία».

Νέες κινητοποιήσεις

Ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου Ρεζά Παχλαβί κάλεσε τους διαδηλωτές να κατέβουν ξανά στους δρόμους την Κυριακή. Σε ορισμένες κινητοποιήσεις ακούστηκαν συνθήματα υπέρ του σάχη, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για στήριξη στον ίδιο ή για νοσταλγία της προ του 1979 περιόδου.

اینا تصاویری هستن که باید وایرال بشن چون انعکاس حقیقی چیزی هستن که تو ایران داره اتفاق میفته، ولی چپول و سانتیمانتالیسم و جریان ضد ایران عکس دختر سیگاری رو میاره بالا. #جاویدشاه pic.twitter.com/yDiCTIx9l8 — پسر ساحل?☼ (@Sonofthebeach22) January 11, 2026

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου μετά την κατάρρευση του ιρανικού ριάλ, που διαπραγματεύεται πάνω από 1,4 εκατ. προς 1 δολάριο, καθώς η οικονομία πιέζεται από διεθνείς κυρώσεις, εν μέρει λόγω του πυρηνικού προγράμματος. Στη συνέχεια κλιμακώθηκαν σε ανοιχτή αμφισβήτηση της θεοκρατίας.

