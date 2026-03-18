Παναθηναϊκός: «Μόνο περηφάνια…» - Η «πράσινη» ΚΑΕ αποθέωσε «φίνα κορίτσια» και κόσμο

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υπέρβαση κόντρα στη Βαλεφόλια στη Γλυφάδα, ωστόσο τα «φίνα κορίτσια» έδειξαν ότι τα… καλύτερα έρχονται.

Τη δική τους μοναδική παράσταση έδωσε κι ο κόσμος που γέμισε το κλειστό, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρά. Στο τέλος, αποθέωσε τις «πράσινες», αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια τους σε όλη τη διοργάνωση.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποθέωσε τόσο την ομάδα βόλεϊ για την προσπάθεια της, όσο και τον κόσμο για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε, μέσω ανάρτησης της στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Μόνο περηφάνια γι’ αυτήν την σπουδαία ομάδα και γι’ αυτόν τον υπέροχο κόσμο! ☘️?#paobcaktor pic.twitter.com/65086iThzS — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 18, 2026

