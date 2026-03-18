Μπακογιάννης απαντά στον Δούκα: «Το μόνο πράσινο που τον νοιάζει είναι αυτό των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ»

Διαψηφισμοί του νυν και του πρώην δημάρχου Αθηναίων για τον χώρο πρασίνου στα Άνω Πατήσια 

Μπακογιάννης απαντά στον Δούκα: «Το μόνο πράσινο που τον νοιάζει είναι αυτό των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ»
Συνέχεια στην αντιπαράθεση που ξέσπασε με τον Χάρη Δούκα, για χώρο πρασίνου στα 'Ανω Πατήσια, έδωσε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Αρχικά, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», με ανάρτησή του στα social media ανέφερε πως υπήρχε απόφαση του 2023 να αποκτηθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο για να γίνει παρκάκι, αλλά η τωρινή δημοτική Αρχή εγκατέλειψε το έργο.

Στη συνέχεια, με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων, κατηγόρησε τον κ. Μπακογιάννη για υποκρισία στο συγκεκριμένο ζήτημα και ως απάντηση πάνω σε αυτό, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε:

«Το μόνο πράσινο που νοιάζει τον κύριο Δούκα είναι αυτό των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ. Υποκρισία είναι να λέει ότι νοιάζεται για το πράσινο της πόλης. Η αλήθεια είναι μία: Ένας χώρος πρασίνου χάνεται με ευθύνη του».

Επίθεση Δούκα κατά Μπακογιάννη για το πράσινο στην Αθήνα: «Εξαπατούσε συνειδητά τους κατοίκους»

Με μια σκληρή ανακοίνωση ο δήμος Αθηναίων καταφέρεται κατά του πρώην δημάρχου της πόλης, Κώστα Μπακογιάννη.

Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκε το ζήτημα του πράσινου στην πόλη και ειδικά στην περιοχή των Πατησίων.

«Ο κ. Μπακογιάννης δεν δικαιούται να μιλά για πράσινο. Γιατί η πραγματικότητα είναι μία: κορόιδευε και εξαπατούσε συνειδητά τους κατοίκους των Άνω Πατησίων«, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Δήμος Αθηναίων κατηγορεί τον Κώστα Μπακογιάννη ότι «για δύο χρόνια τους διαβεβαίωνε ότι "όλα πάνε καλά", ενώ στην πράξη δεν έκανε καμία από τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η απαλλοτρίωση. Άφησε συνειδητά τον χώρο να χαθεί. Σήμερα συνεχίζει να παραπληροφορεί τους πολίτες. Εμφανίζεται να καταγγέλλει μια εξέλιξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος και ζητάει μάλιστα και τα ρέστα».

«Η ιστορία όμως έχει ήδη γραφτεί. Όποιον ελεύθερο χώρο διαχειρίστηκε, τον άφησε να γίνει τσιμέντο. Η πόλη πράγματι χρειάζεται περισσότερο πράσινο. Χρειάζεται όμως και λιγότερη υποκρισία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανάρτηση Μπακογιάννη που ενόχλησε τον Δούκα

Νωρίτερα, ο Κώστας Μπακογιάννης είχε αναρτήσει βίντεο από έκταση στα Ανω Πατήσια όπου κατηγορούσε τον Δήμο για εγκατάλειψη των πρωτοβουλιών που είχε αναλάβει ο ίδιος ως δήμαρχος για το πράσινο στην περιοχή.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«Στα Άνω Πατήσια ένας χώρος πρασίνου γίνεται… ακόμη μια πολυκατοικία.

Εμείς είχαμε αποφασίσει να τον εξαγοράσει ο Δήμος για να γίνει πάρκο.
Η σημερινή δημοτική αρχή επέλεξε να μην προχωρήσει.

Η Αθήνα δεν χρειάζεται άλλο τσιμέντο. Χρειάζεται πράσινο».

