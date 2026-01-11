Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών - Τουλάχιστον 116 οι νεκροί

Η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα τις ΗΠΑ αν επέμβουν 

Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών - Τουλάχιστον 116 οι νεκροί
Την ώρα που τουλάχιστον 116 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στο Ιράν, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για τις οικονομικές συνθήκες αλλά κλιμακώθηκαν γρήγορα σε εκκλήσεις για την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος, βίντεο αποτυπώνουν το χάος και τη καταστολή στις πόλεις.

Βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Iran International καταγράφει σφαίρες να ακούγονται ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης.

Πυροβολισμοί φέρονται να σημειώθηκαν και κοντά στον 126ο αστυνομικό σταθμό στην περιοχή της Tehranpars στις 9 Ιανουαρίου.

Απειλεί με αντίποινα η Τεχεράνη εάν επέμβει η Ουάσινγκτον

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απείλησε να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στο Ιράν και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της χώρας κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές.

«Νόμιμοι στόχοι» το Ισραήλ και οι αμερικανικές βάσεις

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη ως αντίδραση στον υψηλό πληθωρισμό και την κακή οικονομική κατάσταση. Πλέον έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις έχοντας πάρει πολιτική τροπή, ενώ έχουν σημειωθεί ταραχές και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τα ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές.

Σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, απευθυνόμενος στους βουλευτές, προειδοποίησε τις ΗΠΑ «να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς».

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (σ.σ. Ισραήλ), όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας», τόνισε ο Καλιμπάφ.

Παράλληλα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη προσωπικοτήτων κλειδί του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συλλήψεις» χθες Σάββατο το βράδυ «των βασικών στοιχείων που εμπλέκονται στις ταραχές και, αν το θέλει ο Θεός, θα τιμωρηθούν μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών», δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας Αχμάντ Ρεζά Ραντάν στην κρατική τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό ή την ταυτότητα των συλληφθέντων.

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το Ισραήλ

Τρεις ισραηλινές πηγές είχαν επισημάνει λίγο νωρίτερα ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, αν και δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει αυτό πρακτικά.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο στρατός δεν έχει απαντήσει ακόμη σε σχετικό αίτημα.

Χωρίς ίντερνετ η χώρα

Οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν είναι περιορισμένες καθώς στη χώρα έχει διακοπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Από την πλευρά της η οργάνωση Hrana, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ανέφερε στον ιστότοπό της ότι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 116 άνθρωποι, εκ των οποίων 37 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε κηδείες μελών των δυνάμεων της τάξης που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις του δυτικού Ιράν, όπως η Γιασούζ και η Γκατσαράν.

«Παιχνίδι αντοχής»

Χθες Σάββατο ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Το Ιράν λαχταρά την ΕΛΕΥΘΕΡΙA, ίσως περισσότερο από ποτέ. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Εξάλλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών χαρακτήρισε χθες την κατάσταση στο Ιράν «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση μέχρι τα κυβερνητικά στελέχη του Ιράν είτε να διαφύγουν είτε να αλλάξουν πλευρά. Από την άλλη οι ιρανικές αρχές προσπαθούν να σπείρουν τον τρόμο προκειμένου να σταματήσουν οι διαδηλώσεις προτού οι ΗΠΑ βρουν δικαιολογία για να παρέμβουν, εξήγησε ο ίδιος.

Το Ισραήλ δεν έχει εκφράσει την πρόθεση να εμπλακεί. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Economist που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι συνέπειες θα είναι φρικτές, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ. Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις σχολίασε: «Όλα τα άλλα, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό του Ιράν»

