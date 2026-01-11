Ιράν: Σε κατάσταση «συναγερμού» το Ισραήλ για την πιθανότητα επέμβασης Τραμπ στη χώρα

Σε κατάσταση «συναγερμού» για την πιθανότητα αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν βρίσκεται το Ισραήλ, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης βρίσκεται αντιμέτωπο με τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε κάποιου είδους επέμβαση τις τελευταίες ημέρες και προειδοποίησε τους ηγέτες του Ιράν να μην χρησιμοποιήσουν βία εναντίον των διαδηλωτών. Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν».

Iran: footage from the city of Kerman tonight where thousands of protesters are refusing to be dispersed and instead seek to confront the regime forces trying to repress them. pic.twitter.com/sTmlQprFuR — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 10, 2026

Οι πηγές, οι οποίες ήταν παρούσες σε διαβουλεύσεις για την ασφάλεια της χώρας το Σαββατοκύριακο, δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι σημαίνει στην πράξη η κατάσταση «συναγερμού» του Ισραήλ.

Το Ισραήλ και το Ιράν διεξήγαγαν έναν 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο, στον οποίο οι ΗΠΑ συμμάχησαν με το Ισραήλ και πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές για την καταστροφή εγκαταστάσεων του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Σε τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες μίλησαν, αλλά δεν ανέφερε τα θέματα που συζήτησαν.

Σύμφωνα με ακτιβιστές, τουλάχιστον 116 είναι ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις, καθώς το καθεστώς προχωράει σε επιχειρήσεις καταστολής των διαμαρτυριών που σημειώνονται σε πολλές πόλεις της χώρας από τις 28 Δεκεμβρίου.

