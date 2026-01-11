«Νύχτα τρόμου» στο Ιράν: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους - Συγκρούσεις και εκατόμβη νεκρών

Αναφορές για εκατοντάδες έως χιλιάδες νεκρούς διαδηλωτές, συγκρούσεις σε μεγάλες πόλεις και ενδείξεις διεθνούς στρατιωτικής κινητικότητας

«Νύχτα τρόμου» στο Ιράν: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους - Συγκρούσεις και εκατόμβη νεκρών
Σοβαρές συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, το Μασχάντ, ανάμεσα σε διαδηλωτές κατά του καθεστώτος και στις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πεδίο, πολίτες στήνουν οδοφράγματα σε κεντρικά σημεία της πόλης, επιχειρώντας να προστατεύσουν το πλήθος από πυρά που φέρονται να χρησιμοποιούν οι δυνάμεις ασφαλείας.


Την ίδια ώρα, μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν λόγο για εκτεταμένη χρήση βίας. Αναρτήσεις με την ένδειξη #Breaking αναφέρουν ότι ο αριθμός των δολοφονημένων διαδηλωτών σε ολόκληρο το Ιράν εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 400, με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να φέρεται να χρησιμοποιεί ελεύθερους σκοπευτές στην Τεχεράνη.

Οι εικόνες από το Καχριζάκ


Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που κατέγραψαν υλικό στο Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ, νότια της Τεχεράνης, τα σώματα περισσότερων από 100 διαδηλωτών είχαν στοιβαχθεί εκεί από το πρωί της ίδιας ημέρας. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν πάνω από δύο δωδεκάδες σάκους με πτώματα σε σημείο συγκέντρωσης, οι οποίοι, όπως υποστηρίζεται, ανήκουν σε διαδηλωτές που σκοτώθηκαν τις τελευταίες δύο νύχτες από τις δυνάμεις ασφαλείας. Πηγές στο έδαφος μιλούν για τουλάχιστον 200 νεκρούς μόνο σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Αντικρουόμενες εκτιμήσεις και αμερικάνικες «ενισχύσεις»


Το δίκτυο Visegrád 24 μετέδωσε ότι, σύμφωνα με το Iran International, ακόμη και οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις δείχνουν πως τουλάχιστον 2.000 αντικαθεστωτικοί διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τις ισλαμικές δυνάμεις ασφαλείας τις τελευταίες 48 ώρες. Οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα, αποτυπώνουν όμως την κλίμακα των διαδηλώσεων στο Ιράν και της καταστολής που ακολουθεί.

Κι όμως, οι εξελίξεις δεν περιορίζονται στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δώδεκα μαχητικά F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, από την 4η Πτέρυγα Μάχης, βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή και αναμένεται να φτάσουν τη Δευτέρα.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις διαδηλώσεις στο Ιράν να συνεχίζονται και τις αναφορές για θύματα να αυξάνονται. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, τόσο για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων στο εσωτερικό όσο και για τις διεθνείς αντιδράσεις, σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια και η σταθερότητα της περιοχής δοκιμάζονται εκ νέου.

