Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους διαδηλωτές στο Ιράν»- Πάνω από 200 οι νεκροί

Οι διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος συνεχίζονται σε όλο το Ιράν, σηματοδοτώντας τη δέκατη τέταρτη ημέρα του μεγαλύτερου κινήματος διαμαρτυρίας στη χώρα εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

? Lors de manifestations à Ispahan, des manifestants ont crié « À bas le dictateur ». pic.twitter.com/GOQOovblzx — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 9, 2026

Παρά την καταστολή, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη, καθώς και σε αρκετές μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά τη διακοπή των επικοινωνιών.

Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι συλλήψεις αυτές γίνονται εν μέσω διαδηλώσεων που εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα από τις 28 Δεκεμβρίου, οι οποίες ξεκίνησαν λόγω της εκτόξευσης του πληθωρισμού και σύντομα μετατράπηκαν σε πολιτικές κινητοποιήσεις, με τους διαδηλωτές να απαιτούν το τέλος της κληρικής εξουσίας.

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν την αναταραχή.

Time: Περισσότεροι από 200 διαδηλωτές σκοτώθηκαν

Σύμφωνα με το αμερικανικό εβδομαδιαίο περιοδικό, οι διαμαρτυρίες κατά της ιρανικής κυβέρνησης καταστέλλονται βάναυσα.

Στρατιώτες του καθεστώτος άνοιξαν πυρ σε πολλά σημεία σε όλη την πρωτεύουσα, στοχεύοντας διαδηλωτές.

Το περιοδικό Time επικαλείται την μαρτυρία ενός γιατρού από την Τεχεράνη, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, και αναφέρει ότι έξι νοσοκομεία στην πρωτεύουσα έχουν καταγράψει τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από πυροβολισμούς».

Το βράδυ της Παρασκευής, το Πρακτορείο Ειδήσεων για τους Ακτιβιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα την Ουάσινγκτον, το οποίο καταμετρά μόνο ταυτοποιημένα θύματα, ανέφερε τουλάχιστον 63 θανάτους από την έναρξη των διαμαρτυριών, συμπεριλαμβανομένων 49 πολιτών.

Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους διαδηλωτές στο Ιράν»

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές. «Αγωνίζονται για την ελευθερία», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: «Η βία» εναντίον του ίδιου του λαού «δεν θα μείνει ατιμώρητη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναδημοσίευσε ένα tweet του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στο οποίο προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι η «βαρβαρότητα» του καθεστώτος κατά του λαού του Ιράν «δεν θα μείνει αναπάντητη».

Well said Secretary Rubio. This is truly not the Obama administration when it comes to standing up to the Iranian ayatollah and his religious Nazi henchmen, and standing behind the people of Iran protesting for a better life. To the regime leadership: your brutality against the… https://t.co/wzWyDvJvUn — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2026

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο Γκράχαμ τόνισε ότι η τρέχουσα στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν υπό την ηγεσία του Τραμπ «δεν είναι η διοίκηση Ομπάμα» και υπερασπίστηκε τους Ιρανούς διαδηλωτές που διεκδικούν «μια καλύτερη ζωή».

Παράλληλα απηύθυνε απευθείας μήνυμα προς την ηγεσία του καθεστώτος, υπογραμμίζοντας ότι η σκληρή καταστολή θα λάβει απάντηση, χρησιμοποιώντας και το σύνθημα «Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο».

Ο Τραμπ κοινοποίησε το μήνυμα αυτό στην πλατφόρμα του Truth Social, ενισχύοντας τη ρητορική υποστήριξης προς τους Ιρανούς διαδηλωτές που αντιδρούν μαζικά κατά της κυβέρνησης, σε κινητοποιήσεις που συνεχίζονται για πάνω από δύο εβδομάδες. Αν και δεν υπήρξε άμεση αναφορά για στρατιωτική εμπλοκή, η ανάρτηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης που ασκεί η αμερικανική ηγεσία στο Ιράν εν μέσω των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και της καταστολής τους.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξη της Ουάσιγκτον «στους γενναίους ανθρώπους του Ιράν», ενώ το ίδιο θέμα είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της ιρανικής κυβέρνησης, που αποκαλεί τους διαδηλωτές «εχθρούς του Θεού» — κατηγορία που μπορεί να επισύρει ακόμη και θανατική ποινή.

Το ίντερνετ παραμένει εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη

Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκε από τις ιρανικές αρχές την Πέμπτη σε απάντηση στις διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης παραμένει σε ισχύ, ανέφερε το Σάββατο η ΜΚΟ Netblocks, η οποία παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια.

«Τα δεδομένα δείχνουν ότι η διακοπή συνεχίζεται για 36 ώρες, περιορίζοντας σοβαρά την ικανότητα των Ιρανών να διασφαλίσουν την ασφάλεια των φίλων και των αγαπημένων τους προσώπων», έγραψε η οργάνωση στο κοινωνικό δίκτυο X.

Διαδηλώσεις στο Λονδίνο και τη Γερμανία

Στο Λονδίνο, η Μητροπολιτική Αστυνομία ενημέρωσε ότι δύο άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο διαμαρτυρίας έξω από την ιρανική πρεσβεία.

Η διαμαρτυρία συνεχίζεται, αλλά οι αρχές αναφέρουν ότι δεν παρατηρήθηκαν σοβαρά επεισόδια.

Νωρίτερα, βίντεο που κυκλοφόρησε στο Telegram έδειχνε έναν διαδηλωτή να σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι της πρεσβείας και να αντικαθιστά τη σημερινή σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με την πρώην αυτοκρατορική σημαία του Ιράν.

Στη Γερμανία, εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία στο Βερολίνο κρατώντας την πρώην αυτοκρατορική σημαία του Ιράν και εικόνες του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στις κινητοποιήσεις στο Ιράν.

Η στάση της Ευρώπης

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η Ευρώπη «στηρίζει πλήρως» τους διαδηλωτές στο Ιράν και καταδίκασε την «βίαιη καταστολή» των ειρηνικών κινητοποιήσεων. Η Κομισιόν ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων και την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ σημείωσε ότι οι υπεύθυνοι θα «μείνουν στην πλευρά της ιστορίας που θα κριθεί αρνητικά».

Παρόμοιο μήνυμα στήριξης εξέδωσαν οι ηγέτες Γερμανίας, Γαλλίας και ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καταδικάζοντας τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν.

Ο γιος του Σάχη καλεί σε επιστράτευση

Ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του πρώην Σάχη και ηγετική φυσιογνωμία της ιρανικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσε τους διαδηλωτές στο Ιράν το Σάββατο να «ετοιμαστούν να καταλάβουν» τα κέντρα των πόλεων.

Σε μήνυμά του στο X, προέτρεψε τους Ιρανούς «να βγουν όλοι στους δρόμους» αυτό το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ, «προκειμένου να καταλάβουν τον δημόσιο χώρο», τονίζοντας ότι «ο στόχος δεν είναι πλέον απλώς να διαδηλώνουμε στους δρόμους» αλλά να καταλαμβάνουμε τα κέντρα των πόλεων, «παραμένοντας στο έδαφος».