Απειλή κατά διαδηλωτών από τον γενικό εισαγγελέα του Ιράν: Όλοι τους αντιμέτωποι με θανατική ποινή

Οι εισαγγελείς πρέπει να προετοιμάσουν γρήγορα τις δίκες και να μην δείξουν «επιείκεια, συμπόνια ή επιείκεια», πρόσθεσε ο Mohammad Movahedi Azad, γενικός εισαγγελέας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Ο Mohammad Movahedi Azad, γενικός εισαγγελέας του Ιράν.

Όλοι οι διαδηλωτές θα κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού» (ή «mohareb»), δήλωσε ο Mohammad Movahedi Azad, γενικός εισαγγελέας του Ιράν, σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το αδίκημα τιμωρείται με τη θανατική ποινή.

Αυτό θα ισχύει για «ταραξίες και τρομοκράτες» που προκάλεσαν ζημιές σε περιουσίες και υπονόμευσαν την ασφάλεια, καθώς και για όσους τους βοήθησαν, δήλωσε ο Movahedi Azad.

Οι εισαγγελείς πρέπει να προετοιμάσουν γρήγορα τις δίκες και να μην δείξουν «επιείκεια, συμπόνια ή επιείκεια», πρόσθεσε.

Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης, Ali Salehi, δήλωσε επίσης χθες ότι οι διαδηλωτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την κατηγορία του «mohareb».

Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο καθεστώς

Το θεοκρατικό καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που εγκαθιδρύθηκε μετά την επανάσταση του 1979, βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών εδώ και δύο εβδομάδες, με αξιοσημειώτο σε αυτό το κύμα διαδηλώσεων να είναι η γεωγραφική του εξάπλωση.

Η αμερικανική ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency αναφέρει ότι διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε 180 πόλεις σε όλες τις 31 επαρχίες του Ιράν.

Χθες, σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW), υπήρξαν αναφορές για διαμαρτυρίες σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Mashhad, Isfahan και της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

διαδηλώσεις Ιράν

Πόλεις του Ιράν στις οποίες σημειώθηκαν διαδηλώσεις την Παρασκευή (09/01).

Sky News/ISW

Ωθούμενες από τις κακές οικονομικές συνθήκες στη χώρα, οι διαμαρτυρίες έχουν επίσης ξεπεράσει τα ταξικά όρια, όπως δείχνει η εξάπλωσή τους σε όλες τις περιοχές της Τεχεράνης, που έχει καταγραφεί από το ISW.

Αυτό έχει καταστήσει τις τρέχουσες διαμαρτυρίες τις μεγαλύτερες τουλάχιστον από το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022, και πιθανώς ακόμη και από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

*Με πληροφορίες από Sky News

