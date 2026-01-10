Ιράν: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» λέει ο γιος του Σάχη - Καλεί τους πολίτες να παραλύσουν το καθεστώς

Ο διάδοχος του Σάχη που ανετράπη το 1979 στην Ισλαμική Επανάσταση κάλεσε τους πολίτες σε νέες διαδηλώσεις σήμερα και αύριο

Ιράν: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» λέει ο γιος του Σάχη - Καλεί τους πολίτες να παραλύσουν το καθεστώς

Φωτ. Αρχείου - Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Σάχη του Ιράν που ανετράπη το 1979, σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι, στις 23 Ιουνίου 2025. 

AP/Thomas Padilla
Εν μέσω δύο εβδομάδων μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν, όπου οι πολίτες καλούν για την ανατροπή του Χαμενεΐ, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος και διάδοχος του Σάχη που ανετράπη στην επανάσταση του 1979, δήλωσε το Σάββατο «έτοιμος» να επιστρέψει στη χώρα του, καλώντας τους διαδηλωτές να κλιμακώσουν τις δράσεις τους και να προχωρήσουν σε γενική απεργία, παραλύοντας το θεοκρατικό καθεστώς.

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Παχλαβί συνεχάρη τους διαδηλωτές που «έχουν προκαλέσει τον θαυμασμό του κόσμου με το θάρρος και την αντοχή» τους, και ζήτησε να από τους πολίτες να «κόψουν τις οικονομικές αρτηρίες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, έγραψε ότι ο στόχος πλέον δεν είναι απλώς να «βγούμε στους δρόμους», αλλά να «καταλάβουμε τα κέντρα των πόλεων και να τα κρατήσουμε».

Ο Ρεζά Παχλαβί εξήγησε και την στρατηγική για την επίτευξη αυτού του στόχου: «κινηθείτε προς τα πιο κεντρικά μέρη των πόλεων από όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές διαδρομές και συνδέστε τα ξεχωριστά πλήθη. Ταυτόχρονα, προετοιμαστείτε να παραμείνετε στους δρόμους από τώρα και κάντε τις απαραίτητες προετοιμασίες». Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι «την καθορισμένη ημέρα» θα φέρουν σε πλήρη ακινησία τους μηχανισμούς του θεοκρατικού καθεστώτος, και ανέφερε ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα για να σταθεί στο πλευρό των διαδηλωτών.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν κοστίσει τη ζωή σε σημαντικό αριθμό ανθρώπων, με μαρτυρία γιατρού από την Τεχεράνη να κάνει λόγο για τουλάχιστον 217 νεκρούς από σφαίρες των δυνάμεων καταστολής.

Η ανάρτησή του Ρεζά Παχλαβί στο Χ

Αγαπητοί συμπατριώτες μου,

Έχετε προκαλέσει τον θαυμασμό του κόσμου με το θάρρος και την αντοχή σας. Η λαμπρή επιστροφή σας στους δρόμους σε όλο το Ιράν την Παρασκευή το βράδυ ήταν μια συντριπτική απάντηση στις απειλές του προδοτικού και εγκληματικού ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι παρακολούθησε αυτές τις εικόνες από την κρυψώνα του και έτρεμε από φόβο.

Τώρα, με την αποφασιστική σας απάντηση στο πρώτο κάλεσμα, είμαι βέβαιος ότι, κάνοντας την παρουσία μας στους δρόμους πιο αποφασιστική και ταυτόχρονα κόβοντας τις οικονομικές αρτηρίες της, θα γονατίσουμε την Ισλαμική Δημοκρατία και τον κουρασμένο και εύθραυστο μηχανισμό καταστολής της.

Για το σκοπό αυτό, καλώ τους εργαζόμενους και το προσωπικό σε βασικούς τομείς της οικονομίας, ιδίως στις μεταφορές, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ενέργεια, να ξεκινήσουν τη διαδικασία μιας πανεθνικής απεργίας.

Επιπλέον, καλώ όλους σας να βγείτε στους δρόμους σήμερα και αύριο, Σάββατο και Κυριακή (10 και 11 Δεκεμβρίου), αυτή τη φορά από τις 6 μ.μ., με σημαίες, εικόνες και εθνικά σύμβολα, και να ανακτήσετε τους δημόσιους χώρους. Ο στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγούμε στους δρόμους· ο στόχος είναι να προετοιμαστούμε να καταλάβουμε τα κέντρα των πόλεων και να τα κρατήσουμε.

Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, κινηθείτε προς τα πιο κεντρικά μέρη των πόλεων από όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές διαδρομές και συνδέστε τα ξεχωριστά πλήθη. Ταυτόχρονα, προετοιμαστείτε να παραμείνετε στους δρόμους από τώρα και κάντε τις απαραίτητες προετοιμασίες.

Λέω στους νέους της Αθάνατης Φρουράς του Ιράν και σε όλες τις ένοπλες και ασφαλείας δυνάμεις που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πλατφόρμα Συνεργασίας: επιβραδύνετε και διαταράξτε τον μηχανισμό της καταστολής περισσότερο από ποτέ, ώστε την καθορισμένη ημέρα να τον φέρνουμε σε πλήρη ακινησία.

Ετοιμάζομαι επίσης να επιστρέψω στην πατρίδα μου για να σταθώ στο πλευρό σας, μεγάλο ιρανικό έθνος, την ώρα της νίκης της εθνικής μας επανάστασης. Πιστεύω ότι αυτή η μέρα είναι πολύ κοντά.

Ζήτω το Ιράν!

