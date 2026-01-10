Αιματηρή καταστολή στο Ιράν: 217 νεκροί από πυρά του καθεστώτος, αναφέρει γιατρός στην Τεχεράνη

Ο αριθμός των νεκρών, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτούσε ότι έρχονται στην πραγματικότητα οι φόβοι για μία αιματηρή κλιμάκωση της καταστολής, μετά και από το σχεδόν πλήρες «μπλακ άουτ» στο διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες

Διαδηλωτές στην πλατεία Kaj της Τεχεράνης.
Με τις διαμαρτυρίες στο Ιράν να αυξάνονται δραματικά σε μέγεθος από το βράδυ της Πέμπτης (08/01), το θεοκρατικό καθεστώς φέρεται να ανταποκρίθηκε με βία σε πολλές περιοχές της χώρας, ανοίγοντας πυρ κατά διαδηλωτών.

Ο αριθμός των νεκρών φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά, με έναν γιατρό στην Τεχεράνη να δηλώνει -υπό τον όρο ανωνυμίας- στο περιοδικό TIME ότι μόνο έξι νοσοκομεία της ιρανικής πρωτεύουσας είχαν καταγράψει τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από τους οποίους από σφαίρες».

Ο αριθμός των νεκρών, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτούσε ότι έρχονται στην πραγματικότητα οι φόβοι για μία αιματηρή κλιμάκωση της καταστολής, μετά και από το σχεδόν πλήρες «μπλακ άουτ» στο διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, και θα αποτελούσε μία άμεση πρόκληση στον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα «πληρώσει ακριβά» αν σκοτώσει διαδηλωτές.

Οι διαδηλώσεις, που πλέον έχουν επεκταθεί και στις 31 επαρχίες της χώρας, ξεκίνησαν ως διαμαρτυρία ενάντια στις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καθώς η οικονομία βρίσκεται σε «ελεύθερη πτώση».

Ωστόσο, σύντομα επεκτάθηκαν και κατέληξαν σε απαιτήσεις για την ανατροπή του αυταρχικού ισλαμικού καθεστώτος που κυβερνά τη χώρα των περίπου 92 εκατομμυρίων κατοίκων από το 1979. Αν και οι διαδηλώσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, με συνθήματα όπως «Ελευθερία» και «Θάνατος στον δικτάτορα», ορισμένα κυβερνητικά κτίρια υπέστησαν βανδαλισμούς.

Ο γιατρός είπε ότι οι αρχές απομάκρυναν τα πτώματα από το νοσοκομείο την Παρασκευή. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν νέοι, είπε, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που σκοτώθηκαν έξω από ένα αστυνομικό τμήμα στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας έριξαν με πολυβόλα στους διαδηλωτές, οι οποίοι πέθαναν «επί τόπου». Ακτιβιστές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 30 άτομα πυροβολήθηκαν στο περιστατικό.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν την Παρασκευή πολύ χαμηλότερο αριθμό νεκρών από αυτόν που ανέφερε ο γιατρός, αν και η διαφορά μπορεί να εξηγηθεί από τα διαφορετικά πρότυπα αναφοράς. Το πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activist News Agency, με έδρα την Ουάσινγκτον, το οποίο καταγράφει μόνο τα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, ανέφερε τουλάχιστον 63 θανάτους από την αρχή των διαδηλώσεων, μεταξύ των οποίων 49 πολίτες.

Το TIME δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία που αποκάλυψε ο γιατρός.

Χαμενεΐ: «Βάνδαλοι» που θέλουν να «ευχαριστήσουν» τον Τραμπ

Η αποκάλυψη για τους περισσότερους από 200 νεκρούς ήρθε την ώρα που το καθεστώς μετέδιδε μια σειρά από απειλητικά μηνύματα. «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους βανδάλους» που επιδιώκουν να «ευχαριστήσουν» τον Τραμπ, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε ομιλία που μεταδόθηκε την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι οι διαδηλωτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή.

Ταυτόχρονα, στην κρατική τηλεόραση, ένας αξιωματούχος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς προειδοποίησε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις, λέγοντας: «Αν σας χτυπήσει μια σφαίρα, μην παραπονιέστε».

«Σύγχυση» στην αντίδραση του καθεστώτος

Κατά τις πρώτες 11 ημέρες των διαδηλώσεων, η αντίδραση του καθεστώτος ήταν αβέβαιη. «Υπάρχει μεγάλη διαφωνία μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας» σχετικά με το αν μια μαζική καταστολή θα αποκαταστήσει την τάξη ή θα πυροδοτήσει περαιτέρω την οργή του κοινού, δήλωσε την Τετάρτη στο TIME ένας αστυνομικός σε μια κουρδική πόλη στο βορειοδυτικό Ιράν. «Υπάρχει 100% σύγχυση» μεταξύ των αστυνομικών των ΜΑΤ, είπε, μιλώντας ανώνυμα.

Η ηγεσία εξακολουθεί να είναι συγκλονισμένη από τη σύγκρουση με το Ισραήλ τον Ιούνιο, όταν αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας και προκάλεσαν καταστροφές στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τη βοήθεια των βομβαρδιστικών B-2 των ΗΠΑ που έστειλε ο Τραμπ κατά την επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου». Ταυτόχρονα, η κατάρρευση του νομίσματος λόγω των διεθνών κυρώσεων, η έλλειψη νερού και οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν εντείνει την κρίση σε ολόκληρη τη χώρα.

Διαφορετικές διαδηλώσεις από το 2022

Το δίλημμα του καθεστώτος επιδεινώνεται από το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις διαμαρτυρίες «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» που σάρωσαν το Ιράν το 2022, οι τρέχουσες διαδηλώσεις ξεκίνησαν από εμπόρους σε παζάρια και εξαπλώθηκαν στις εργατικές τάξεις — ομάδες που οι αρχές φοβούνται να αποξενώσουν, σύμφωνα με έναν πολιτικό αναλυτή με έδρα την Τεχεράνη, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Το κατεστημένο δυσκολεύεται περισσότερο να καταστείλει τους ανθρώπους της εργατικής τάξης», είπε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «σε ορισμένα μέρη έχουν παρατηρηθεί σκληρές μεταχειρίσεις... και ο βαθμός αυτοσυγκράτησης του καθεστώτος θα τεθεί υπό δοκιμασία» καθώς οι διαδηλώσεις επεκτείνονται.

Πιο μετριοπαθής η στάση Πεζεσκιάν

Η δομή του καθεστώτος που κυβερνά το Ιράν περιπλέκει επίσης τα πράγματα. Στην κορυφή βρίσκεται ο Χαμενεΐ, ο οποίος ελέγχει τον μηχανισμό ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ο εκλεγμένος πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, έχει υιοθετήσει δημοσίως μια πιο μετριοπαθή στάση, αλλά το υπουργικό του συμβούλιο τάσσεται υπέρ της καταστολής, σύμφωνα με δύο μέλη του υπουργικού συμβουλίου που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η προσωπική επιρροή του Πεζέσκιαν παραμένει περιορισμένη τόσο λόγω της θέσης του όσο και λόγω της έλλειψης πρόσβασης στον Ανώτατο Ηγέτη. Οι τακτικές συναντήσεις μεταξύ των δύο ανδρών έχουν σταματήσει από τότε που ο Χαμενεΐ κρύφτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σύμφωνα με το δεύτερο μέλος του υπουργικού συμβουλίου. «Τώρα επικοινωνεί με τον Χαμενεΐ μέσω πολλών μεσαζόντων», είπε.

