Το Ιράν «φλέγεται»: 13η νύχτα διαδηλώσεων - Σκληραίνει την στάση του το καθεστώς

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής, με την Τεχεράνη και άλλες μεγάλες πόλεις να μετατρέπονται ξανά σε πεδία αντικυβερνητικής κινητοποίησης. Χιλιάδες κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένει σε μεγάλο βαθμό κομμένη στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το βράδυ που μας πέρασε οι δυνάμεις Ασφαλείας του Ιράν προχώρησαν σε μαζικές «εκκαθαρίσεις» περιοχών τις οποίες είχαν καταλάβει διαδηλωτές. Οι οποίοι όμως φαίνεται να έχουν «καταλάβει» άλλες πόλεις.

Iranian anti-regime protesters have taken over large parts of the city of Yazd tonight.



They can be heard chanting:



“Long Live the Shah” pic.twitter.com/RQ2nXaagAS — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Στην περιοχή Takhti της Τεχεράνης, οι δυνάμεις του καθεστώτος άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν κατά του καθεστώτος, ενώ βίντεο με τραυματίες κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

In Mashhad, northeast Iran, anti-regime protesters set fire to buses used to transport Islamic security forces. pic.twitter.com/BcQLmJrd8J — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Συνθήματα και εικόνες από την Τεχεράνη

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κύματος διαμαρτυρίας, οι διαδηλωτές χτυπούσαν κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα κατά της πολιτικής ηγεσίας. Ανάμεσά τους και το «θάνατος στον Χαμενεΐ», με ευθεία αναφορά στον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κορνάριζαν για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους διαδηλωτές. Το σχετικό βίντεο, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), έχει επαληθευτεί ως γνήσιο.

Fires burn and crowds of anti-government protesters, estimated to be well over a hundred thousand, were seen occupying the highway and other major roads earlier tonight in Mashhad, Northeastern Iran. pic.twitter.com/aAshq84WW3 — OSINTdefender (@sentdefender) January 10, 2026

Κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις

Άλλα βίντεο έδειχναν ανάλογες σκηνές σε διαφορετικά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλώσεις καταγράφηκαν και εκτός Τεχεράνης. Κινητοποιήσεις σημειώθηκαν στη Μασάντ, στα ανατολικά της χώρας, στην Ταμπρίζ στα βόρεια και στην Κομ, στο κεντρικό Ιράν.

Η αυτοεξόριστη ιρανή δικηγόρος και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003, Σιρίν Εμπαντί, προειδοποίησε ότι το καθεστώς ενδέχεται να επιχειρήσει να πνίξει τις διαδηλώσεις στο αίμα. Όπως υποστήριξε, η διακοπή του διαδικτύου αποτελεί «στρατηγική επιλογή» και όχι τεχνικό πρόβλημα. Σύμφωνα με την ίδια, εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μόνο την Πέμπτη.

Νεκροί, τραυματίες και καταστροφές

Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, ενώ εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.

In Mashhad, northeast Iran, a protester was injured by Islamic security forces, and fellow citizens are carrying him to safety. There is currently no information about his condition.https://t.co/VQvsJxkH4D — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης για τις ζημιές που προκλήθηκαν, ο δήμαρχος της Τεχεράνης δήλωσε ότι έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία και ασθενοφόρα, καθώς και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Additional footage has emerged from the protests at Kaj Square in Tehran, on the night of January 8. pic.twitter.com/tPYhFYg0qG — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Η απάντηση της ηγεσίας και των Φρουρών της Επανάστασης

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ξεκαθάρισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» απέναντι στο κύμα διαμαρτυριών. Μιλώντας σε υποστηρικτές του, που φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», κατήγγειλε «σαμποτέρ» και αναφέρθηκε σε περιστατικό βανδαλισμού κτιρίου στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την κατάσταση «απαράδεκτη» και δήλωσαν ότι θα υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση, ενώ η δικαστική εξουσία προειδοποίησε για τις αυστηρότερες προβλεπόμενες ποινές σε βάρος όσων συμμετέχουν στις ταραχές.

Διεθνείς αντιδράσεις και παρεμβάσεις

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας πάντως σενάρια ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

#Breaking: Another major achievement! Protesters in #Mashhad, the second-largest city of #Iran, entered the premises of the regime’s local propaganda outlet tonight. Buildings and offices of IRIB Mashhad have been set on fire amid ongoing anti-regime demonstrations. #IranProtests pic.twitter.com/tg1jTImqmY — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 10, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο λαός φαίνεται έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων», κάνοντας λόγο για «μεγάλα προβλήματα» που αντιμετωπίζει το Ιράν. Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη και κεντρική μορφή της εξόριστης αντιπολίτευσης, κάλεσε τον Τραμπ να παρέμβει άμεσα.

Ενώ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν «παραληρηματικό». «Η δήλωση αυτή αντανακλά μια παραληρηματική προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς καταδίκασαν τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, καθώς οι διαδηλώσεις στο Ιράν μπαίνουν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.

