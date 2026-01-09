Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Τρεις αγνοούμενοι - 90.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Δραματική προειδοποίηση του Αυστραλού πρωθυπουργού: «Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο»
Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, αγνοούνται μετά από πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Βικτώριας υπό «καταστροφικές» συνθήκες, αποτεφρώνοντας σπίτια και θέτοντας σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης όλη τη νοτιοανατολική Αυστραλία.
Περίπου 40 πυρκαγιές έκαιγαν σε όλη τη Βικτώρια, λόγω σοβαρού καύσωνα και καταστροφικών ανέμων, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 46 βαθμούς Κελσίου, ενώ εκδίδονται διαρκώς προειδοποιήσεις εκκένωσης.
Αρκετές ιδιοκτησίες έχουν καταστραφεί και η αστυνομία είπε ότι ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα παιδί παραμένουν αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά ενός σπιτιού στο Longwood East. Πάνω από 90.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.
Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής προειδοποίησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί, με δεκάδες πόλεις να απειλούνται, καθώς αρκετές περιοχές λαμβάνουν «καταστροφικές» ή «ακραίες» βαθμολογίες κινδύνου πυρκαγιάς – το πιο σοβαρό επίπεδο προειδοποίησης.
Περιγράφοντας τις ζημιές από την πυρκαγιά στο Λονγκγουντ, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Αρχής της Χώρας, George Noye, είπε στο ABC Radio: «Η πόλη έχει επηρεαστεί σοβαρά. Ο κεντρικός δρόμος μοιάζει σαν να έχει εκραγεί βόμβα».
Οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πυρκαγιές να φύγουν αμέσως, προειδοποιώντας ότι η παραμονή μπορεί να κοστίσει ζωές.
Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε μιλώντας το πρωί της Παρασκευή με αξιωματούχους στην Καμπέρα, προέτρεψε τους κατοίκους να «προετοιμαστούν για το χειρότερο» εν μέσω του καύσωνα.
«Είναι δύσκολοι καιροί και αντιμετωπίζουμε κάποιες ακραίες καιρικές συνθήκες σε διάφορα μέρη της Αυστραλίας», είπε.
«Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για μένα να τονίσω ότι οι άνθρωποι πρέπει να ακούν τις συμβουλές καθώς έρχονται. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε το κατάλυμά σας, κάντε το. Εάν έχετε συμβουλές, προφανώς ποτέ μα ποτέ μην ρισκάρετε να οδηγήσετε μέσα από τα νερά της πλημμύρας».
«Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο».