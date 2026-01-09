Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Τρεις αγνοούμενοι - 90.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Δραματική προειδοποίηση του Αυστραλού πρωθυπουργού: «Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο» 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Τρεις αγνοούμενοι - 90.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, αγνοούνται μετά από πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Βικτώριας υπό «καταστροφικές» συνθήκες, αποτεφρώνοντας σπίτια και θέτοντας σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης όλη τη νοτιοανατολική Αυστραλία.

Περίπου 40 πυρκαγιές έκαιγαν σε όλη τη Βικτώρια, λόγω σοβαρού καύσωνα και καταστροφικών ανέμων, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 46 βαθμούς Κελσίου, ενώ εκδίδονται διαρκώς προειδοποιήσεις εκκένωσης.

Αρκετές ιδιοκτησίες έχουν καταστραφεί και η αστυνομία είπε ότι ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα παιδί παραμένουν αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά ενός σπιτιού στο Longwood East. Πάνω από 90.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής προειδοποίησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί, με δεκάδες πόλεις να απειλούνται, καθώς αρκετές περιοχές λαμβάνουν «καταστροφικές» ή «ακραίες» βαθμολογίες κινδύνου πυρκαγιάς – το πιο σοβαρό επίπεδο προειδοποίησης.

Περιγράφοντας τις ζημιές από την πυρκαγιά στο Λονγκγουντ, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Αρχής της Χώρας, George Noye, είπε στο ABC Radio: «Η πόλη έχει επηρεαστεί σοβαρά. Ο κεντρικός δρόμος μοιάζει σαν να έχει εκραγεί βόμβα».

Οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πυρκαγιές να φύγουν αμέσως, προειδοποιώντας ότι η παραμονή μπορεί να κοστίσει ζωές.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε μιλώντας το πρωί της Παρασκευή με αξιωματούχους στην Καμπέρα, προέτρεψε τους κατοίκους να «προετοιμαστούν για το χειρότερο» εν μέσω του καύσωνα.

«Είναι δύσκολοι καιροί και αντιμετωπίζουμε κάποιες ακραίες καιρικές συνθήκες σε διάφορα μέρη της Αυστραλίας», είπε.

«Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για μένα να τονίσω ότι οι άνθρωποι πρέπει να ακούν τις συμβουλές καθώς έρχονται. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε το κατάλυμά σας, κάντε το. Εάν έχετε συμβουλές, προφανώς ποτέ μα ποτέ μην ρισκάρετε να οδηγήσετε μέσα από τα νερά της πλημμύρας».

«Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:56WHAT THE FACT

Μία όαση κάτω από τον Αρκτικό Ωκεανό - Η απροσδόκητη επιστημονική ανακάλυψη

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: «Οι διαδηλωτές είναι βάνδαλοι που προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ»

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

13:51LIFESTYLE

Βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι γιατί είναι Αθήνα με τον μπαμπά του»

13:47LIFESTYLE

Συνεχίζεται η διαμάχη των Μπέκαμ - Ο Μπρούκλιν προειδοποιεί Ντέιβιντ και Βικτόρια να του μιλάνε μόνο μέσω δικηγόρων

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η premium προβολή της ταινίας MARTY SUPREME στο Αθήναιον Experience στις 8 Ιανουαρίου

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράταση παραστάσεων στο Θέατρο «ΦΙΛΙΠ»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Αγωνία για τους τρεις αγνοούμενους, ανάμεσά τους ένα παιδί - 90.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η πρώτη έγκριση της MERCOSUR - Αρβανίτης: «Η κυβέρνηση ή δεν ξέρει τι υπογράφει, ή λέει ανοιχτά ψέματα»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Προβλήματα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Κηφισίας

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να «αναζωογονήσουν» γερασμένα ωάρια - Νέα μελέτη για τη γονιμότητα δίνει ελπίδα σε εκατομμύρια γυναίκες

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στο «μικροσκόπιο» η αυθεντικότητα του βίντεο με τις καταγγελίες για μίζες - Είναι προϊόν ΑΙ;

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «αναπάντεχη» δικαιολογία 61χρονου συλληφθέντα στον εισαγγελέα - «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή - μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Σεβαστείτε τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας»

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

12:28LIFESTYLE

Survivor: Η μεγάλη έκπληξη με πασίγνωστο ποδοσφαιριστή

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή - μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις»: Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τη συντριβή ελικοπτέρου με τρεις νεκρούς στον Πόρο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους»

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «αναπάντεχη» δικαιολογία 61χρονου συλληφθέντα στον εισαγγελέα - «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα»

12:38ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Κύπρος: Πολιτικός σεισμός από το βίντεο με καταγγελίες για μίζες – Σκιές και κρίσιμα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ