Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Τρεις αγνοούμενοι - 90.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, αγνοούνται μετά από πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Βικτώριας υπό «καταστροφικές» συνθήκες, αποτεφρώνοντας σπίτια και θέτοντας σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης όλη τη νοτιοανατολική Αυστραλία.

Περίπου 40 πυρκαγιές έκαιγαν σε όλη τη Βικτώρια, λόγω σοβαρού καύσωνα και καταστροφικών ανέμων, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 46 βαθμούς Κελσίου, ενώ εκδίδονται διαρκώς προειδοποιήσεις εκκένωσης.

EMERGENCY WARNING - BUSHFIRE - Leave Immediately - Creighton, Creightons Creek, Euroa, Kithbrook, Locksley, Longwood, Longwood East, Pranjip, Sheans Creek



More details at https://t.co/E6eMkQDXs6



Leaving immediately is the safest option, before conditions become too dangerous. pic.twitter.com/RhNutY85y0 — VicEmergency (@vicemergency) January 9, 2026

Αρκετές ιδιοκτησίες έχουν καταστραφεί και η αστυνομία είπε ότι ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα παιδί παραμένουν αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά ενός σπιτιού στο Longwood East. Πάνω από 90.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.

Victoria has been placed under a catastrophic fire danger rating for the first time since the Black Summer bushfires, with a statewide fire ban to be enforced on Friday. Two 'leave immediately' notices have been issued in the bushlands in Longwood between Seymour and Euroa in… pic.twitter.com/Hzv8w39R4P — The Australian (@australian) January 8, 2026

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής προειδοποίησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί, με δεκάδες πόλεις να απειλούνται, καθώς αρκετές περιοχές λαμβάνουν «καταστροφικές» ή «ακραίες» βαθμολογίες κινδύνου πυρκαγιάς – το πιο σοβαρό επίπεδο προειδοποίησης.

UPDATE:?FIre Emergency Australia



Three people are unaccounted for in Victoria as multiple fires ravage parts of the state



The Longwood Fire in Northern Victoria is growing as extreme heat over 40°C (104°F) continues with strong winds possible throughout the day



?Dookie RFB pic.twitter.com/3rNez78kV9 — Chyno News (@ChynoNews) January 9, 2026

Περιγράφοντας τις ζημιές από την πυρκαγιά στο Λονγκγουντ, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Αρχής της Χώρας, George Noye, είπε στο ABC Radio: «Η πόλη έχει επηρεαστεί σοβαρά. Ο κεντρικός δρόμος μοιάζει σαν να έχει εκραγεί βόμβα».

Οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πυρκαγιές να φύγουν αμέσως, προειδοποιώντας ότι η παραμονή μπορεί να κοστίσει ζωές.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε μιλώντας το πρωί της Παρασκευή με αξιωματούχους στην Καμπέρα, προέτρεψε τους κατοίκους να «προετοιμαστούν για το χειρότερο» εν μέσω του καύσωνα.

«Είναι δύσκολοι καιροί και αντιμετωπίζουμε κάποιες ακραίες καιρικές συνθήκες σε διάφορα μέρη της Αυστραλίας», είπε.

«Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για μένα να τονίσω ότι οι άνθρωποι πρέπει να ακούν τις συμβουλές καθώς έρχονται. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε το κατάλυμά σας, κάντε το. Εάν έχετε συμβουλές, προφανώς ποτέ μα ποτέ μην ρισκάρετε να οδηγήσετε μέσα από τα νερά της πλημμύρας».

«Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο».